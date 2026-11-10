Hero MotoCorp a EICMA 2026: debutta la Xpulse 450, novità anche da VIDA

Hero MotoCorp è stata protagonista a EICMA 2026 con numerose novità che offrono una panoramica completa dell’ampia e variegata proposta che il costruttore propone sul mercato europeo, compreso quello italiano, al quale si è approcciata da poco. Celebrando il traguardo di 25 anni consecutivi come primo costruttore al mondo di moto e scooter, Hero MotoCorp si è presentato al Salone internazionale delle due ruote con diverse novità.

I concept Classic e Scrambler

Hero MotoCorp, costruendo un ponte sempre più ampio e solido tra l’India, dove si concentra la produzione, e l’Europa, sempre più attenta al mercato moto elettrico e premium, ha presentato a EICMA 2026 due interessanti concept, Classic e Scrambler, che si caratterizzano per la capacità di rispolverare la sfumature più autentiche e genuine del design motociclistico, con due configurazioni che offrono un’anticipazione della futura gamma puntando sul carattere più puro e sul look vintage capace di accendere l’emozione degli appassionati più nostalgici.

Xpulse 450, l’adventure di punta

La novità più attesa del costruttore è la Xpulse 450, un moto progettata da zero e modello più potente della gamma Hero. Questa moto adventure è spinta dal motore monocilindrico da 421 cc raffreddato a liquido che eroga 34,3 kW (47 CV) e 38 Nm di coppia, abbinato al cambio a sei marce e alla frizione assistita con funzione antisaltellamento. Tra le dotazioni della Xpulse 450 c’è la connettività smartphone che beneficia dell’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay. Sviluppata sfruttando l’esperienza nelle competizioni di Hero MotoSports Team Rally e omologata per i mercati globali, la Xpulse 450 è dotata di sospensioni completamente regolabili con forcella KYB da 43 mm con 225 mm di escursione.

Harley-Davidson X350T

Sul fronte premium arriva la Harley-Davidson X350T, che porta lo stile flat track della X440T nella classe 350 cc, con motore raffreddato ad aria e olio e telaio a traliccio. Questa moto, caratterizzata da grafiche a scacchi, corpo farfallato elettronico, riding mode, ABS disinseribile e controllo di trazione, è pensata soprattutto per il mercato indiano.

VIDA sbarca in Europa

Il marchio elettrico VIDA arriva in Europa, con l’avvio delle consegne dei primi modelli della gamma nei mercati del Vecchio Continente. Tra i diversi modelli VIDA presentati ad EICMA 2026 spicca la DIRT.E K3, fuoristrada pensata per i giovani piloti che cresce insieme a loro attraverso tre configurazioni personalizzabili, che sarà venduta online in dieci Paesi, Italia inclusa. Altra proposta del brand è lo scooter VX2, con 140 km di autonomia massima (ciclo WMTC) e due batterie estraibili, che arriverà a dicembre 2026 in sei mercati europei.

Novus Labs, il laboratorio del futuro

Ad EICMA ha inoltre debuttato Novus Labs, l’hub per l’innovazione col quale MotoCorp guarda e sperimenta la mobilità del futuro. Prime creazioni frutto del lavoro di Novus Labs sono i prototipi funzionanti NEX 1, mezzo elettrico ripiegabile, e NEX 2, un trike che punta a garantire oltre 150 km di autonomia.

Quali sono le principali novità Hero MotoCorp presentate a EICMA 2026?

Hero MotoCorp ha portato a EICMA 2026 diverse novità, tra cui i concept Classic e Scrambler, la nuova adventure Xpulse 450, la Harley-Davidson X350T e i modelli elettrici del marchio VIDA. Tra questi ultimi spiccano lo scooter VX2 e la moto da fuoristrada DIRT.E K3. In fiera hanno debuttato anche i prototipi elettrici NEX 1 e NEX 2 sviluppati da Novus Labs.

Quali sono le caratteristiche tecniche della nuova Hero Xpulse 450?

La Hero Xpulse 450 è una nuova moto adventure equipaggiata con un motore monocilindrico da 421 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 47 CV e 38 Nm di coppia. Il propulsore è abbinato a un cambio a sei marce e a una frizione assistita antisaltellamento. La dotazione comprende sospensioni regolabili KYB e connettività con Android Auto e Apple CarPlay.

Quando arriveranno in Europa gli scooter elettrici VIDA?

Hero MotoCorp ha annunciato l’arrivo del marchio elettrico VIDA in Europa con l’avvio delle consegne dei primi modelli. Lo scooter elettrico VX2, che dichiara fino a 140 km di autonomia nel ciclo WMTC e dispone di due batterie estraibili, è atteso a dicembre 2026 in sei mercati europei. La DIRT.E K3 sarà invece commercializzata online in dieci Paesi, Italia compresa.

Che cosa sono i Novus Labs di Hero MotoCorp?

Novus Labs è il nuovo hub di innovazione di Hero MotoCorp dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni per la mobilità del futuro. Tra i primi progetti presentati figurano NEX 1, un veicolo elettrico ripiegabile, e NEX 2, un trike elettrico che punta a offrire un’autonomia superiore a 150 km.