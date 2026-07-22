Held presenta i nuovi guanti moto estivi 2026: Tactura, Hamada 2 e Sambia KTC 2

Held, storico marchio tedesco che da decenni è punto di riferimento nell’abbigliamento tecnico per motociclisti, rinnova la propria gamma con tre nuovi modelli di guanti estivi: Tactura, Hamada 2 e Sambia KTC 2. Tre proposte pensate per chi ama andare sulle due ruote anche nelle giornate più calde e sviluppate per soddisfare esigenze diverse, ma accomunate dalla stessa filosofia costruttiva fatta di ergonomia, ventilazione e cura dei materiali.

Held Tactura

Held Tactura è il guanto più leggero dell’intera gamma del brand. Realizzato con dorso in Spandex e tessuto a rete per garantire la massima traspirabilità, mentre il palmo in Chamude con silicone stampato garantisce aderenza e sensibilità al comando. Dotati di certificazione EN 13594:2015, oltre che di manicotto con chiusura regolabile a strappo, i guanti Tactura sono disponibili nei tre colori, nero, grigio/nero e verde militare, con taglie dalle 7 alla 12. Il prezzo è di 39,95 €.

Held Hamada 2

I guanti Hamada 2 alzano il livello di protezione sena rinunciare al comfort estivo. Sono realizzati con la parte superiore in Nypsan, palmo in pelle di capretto e microfibra traspirante. Tra le dotazioni di Hamada 2 spiccano la tecnologia conduttiva NUDUD che consente di usare lo smartphone senza sfilare i guanti, il tergivisiera integrato, il protezione nocca in D30 e gli inserti in SuperFabric sul dorso. Anch’esso certificato EN 13594:2015, è disponibile in quattro colorazioni (nero, antracite, grigio/nero e grigio/blu), con tagli dalla 7 alla 12, ad un prezzo di 79,95 €.

Held Sambia KTC 2

Chiudono la gamma i guanti Sambia KTC 2, eredi dei celebri Sambia KT di Held ed evoluzione di quest’ultimi pensata per il touring estivo. Questo guanto propone il dorso in rete con rifiniture in pelle, mentre il palmo sfoderato è in pelle di canguro per una resistenza all’abrasione di livello superiore. Anche in questo caso, oltre alla certificazione EN 13594:2015, non mancano la tecnologia NUDUD, oltre a areazione delle dita, tergivisiera integrato, copri nocche iniettato e rinforzi in SuperFabric e Armaprotec alla base del pollice. Disponibili in nero, marrone e grigio/nero, con taglie da 7 a 12, i guanti Held Sambia KTC 2 vengono proposti al prezzo di 119,95 €.