GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026: si inaugurano il nuovo museo e la nuova fabbrica

Dal 3 al 6 settembre 2026, Mandello del Lario diventerà il cuore pulsante della passione per Moto Guzzi. In occasione dei 105 anni dalla fondazione del marchio, andrà in scena l’edizione più grande di sempre delle GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi, un appuntamento storico che quest’anno segnerà l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo della Casa motociclistica italiana e del nuovo Museo Moto Guzzi.

Via al nuovo stabilimento

L’evento rappresenta un momento fondamentale per la Casa dell’Aquila, che apre un nuovo capitolo della propria storia senza rinunciare alle proprie radici. Il nuovo complesso produttivo, realizzato all’interno dell’area storica di Mandello del Lario, unisce architettura contemporanea, innovazione tecnologica e tradizione, mantenendo vivo il legame con il luogo dove le Moto Guzzi vengono costruite ininterrottamente dal 1921.

Apre il nuovo Museo Moto Guzzi

Grande protagonista delle GMG 2026 sarà anche il nuovo Museo Moto Guzzi, completamente rinnovato e pensato per offrire ai visitatori un viaggio attraverso oltre un secolo di storia, tra modelli iconici, innovazioni tecniche e design. Il nuovo polo comprenderà anche un moderno Motoplex Store, una caffetteria e spazi dedicati a workshop ed eventi, trasformando la sede di Mandello in un punto di riferimento internazionale per gli appassionati del marchio.

Durante le GMG 2026 sono attese migliaia di motociclisti provenienti da tutto il mondo. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la tradizionale grande parata del sabato mattina, con migliaia di Moto Guzzi che sfileranno da Lecco fino a Mandello del Lario. Non mancheranno i test ride gratuiti dell’intera gamma Moto Guzzi, concerti e intrattenimento con Virgin Radio, oltre a un’ampia area dedicata allo street food.

L’accesso alle GMG 2026 sarà gratuito, previa registrazione online sul sito dedicato all’evento. Tra poco più di un mese, per quattro giorni Mandello del Lario celebrerà passato, presente e futuro di uno dei marchi più iconici del motociclismo italiano