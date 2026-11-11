EZI punta sulla mobilità elettrica: a EICMA 2026 debutta la piattaforma a 400 V

Anche quest’anno EZI, fornitore globale di soluzioni per la mobilità elettrica leggera, è tornato ad EICMA presentando oltre 20 prodotti e una roadmap tecnologica con orizzonte temporale triennale che illustra la strategia futura per i prossimi anni del marchio. EZI, brand fondato nel 2023 da Keeway Group, propone una gamma che comprende moto elettriche ad alte prestazioni, due ruote leggere urbane, microcar urbane L6e e quattro ruote commerciali. Alle kermesse milanese che si è svolta nei giorni scorsi ha mostrato le sue ultime novità espressione di un evoluzione di prodotto che si sviluppa su cinque temi portanti: piattaforma ad alta tensione, ecosistema AI-native, batteria semi-solida, ricarica ultrarapida e assistenza locale.

EZI Hypemax, powertrain da auto sulle due ruote

Grande protagonista nello stand di EZI ad EICMA 2026 è stato Hypemax, moto di serie che porta al debutto la nuova piattaforma a 400 V, con standard tecnologico a livello automotive che consente di beneficiare di maggior potenza, ricarica più rapida e di una migliore gestione termica. Grazie alla piattaforma a 400 V, Hypemax beneficia di 50 kW (68 CV) di potenza picco e 25 kW (34 CV) nominali, ricarica in corrente continua da 30 kW che permette di passare dal 20% all’80% in 20 minuti, accelerazione 0-100 km/h 4,5 secondi, velocità massima di 140 km/h, autonomia di 400 chilometri a 45 km/h costanti. EZI Hypemax è inoltre dotato di display TFT da 7 pollici, telecamera, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, aggiornamento over-the-air (OTA) e chiamata automatica di emergenza.

EZI C0, lo sguardo sul futuro

Proiettandosi al domani, EZI ha svelato ad EICMA CONCEPT-ZERO (EZI C0) che rende omaggio alla filosofia di Giancarlo Morbidelli, “inseguire l’estremo con risorse limitate”, provando ad immaginare il futuro delle moto elettriche ad alta velocità. La batteria di questo prototipo diventa contrappeso dinamico, stravolgendo il tradizionale concetto di distribuzione dei pesi per ottenere le migliori performance possibili. A completare il quadro della EZI C0 ci sono il faro anteriore tondo OLED adattivo, il quadro strumenti olografico 3D che proietta le informazioni nel campo visivo del casco e un sistema di rifornimento energetico che consente anche la ricarica wireless automatica.

EM05 ed EM06, le L6e per la Gen Z

Altri modelli del marchio sotto i riflettori sono le microcar urbane EM05 (stile hi-tech) ed EM06 (stile retrò) che sono state presentate ad EICMA come i primi veicoli elettrici AI-native pensati per i giovani europei. Entrambe omologate come veicoli di categoria L6e, le minicar sono dotate di innovativo sistema EZI OS che offre comandi vocali “Hey, EZ”, schermo touchscreen da 13,4 pollici e telecamera con visione a 360°. Tramite l’app è possibile sbloccare, localizzare e climatizzare il veicolo da remoto. La versione top di gamma dispone di un motore da 8 kW (10,8 CV) di picco ed offre un’autonomia massima dichiarata di 180 chilometri.

Domande frequenti su novità EZI ad EICMA 2026

Quanta potenza ha la moto elettrica EZI Hypemax?

La nuova EZI Hypemax sviluppa una potenza di picco di 50 kW, equivalenti a 68 CV, e una potenza nominale di 25 kW (34 CV). La velocità massima dichiarata è di 140 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 4,5 secondi.

Qual è l’autonomia della EZI Hypemax e quanto tempo impiega a ricaricarsi?

La EZI Hypemax dichiara un’autonomia di 400 km a una velocità costante di 45 km/h. Grazie alla piattaforma a 400 V e alla ricarica rapida in corrente continua da 30 kW, è possibile passare dal 20% all’80% della batteria in circa 20 minuti.

Cosa sono le nuove microcar elettriche EZI EM05 ed EM06?

Le EZI EM05 ed EM06 sono due microcar elettriche omologate nella categoria L6e e pensate per la mobilità urbana, in particolare per il pubblico più giovane. Si distinguono per il design, hi-tech sulla EM05 e retrò sulla EM06, e per la presenza del sistema EZI OS con comandi vocali, touchscreen da 13,4 pollici e telecamera a 360 gradi.

Qual è l’autonomia delle microcar elettriche EZI EM05 ed EM06?

La versione top di gamma delle nuove microcar EZI EM05 ed EM06 offre un’autonomia massima dichiarata di 180 km. Il motore raggiunge una potenza di picco di 8 kW, pari a circa 10,8 CV.