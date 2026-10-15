Eleveit svela a EICMA 2026 le nuove calzature moto 2027

Eleveit si prepara a vivere da grande protagonista l’83esima edizione di EICMA, in programma dal 3 all’8 novembre prossimo a Milano, dove il marchio di stivali e calzature moto presenterà la nuova collezione 2027. Numerose le novità che vanno ad arricchire le linee Adventure, Urban Contemporary e Lady, puntando sulla combinazione tra protezione, comfort, funzionalità e design 100% italiano.

Le nuove calzature Eleveit troveranno spazio nello Stand E89, al Padiglione 10 di EICMA, dove ci saranno anche una serie di modelli speciali Limited Edition creati per i piloti del mondiale Enduro e Motocross. Durante le giornate della kermesse motociclistica a Fiera Milano Rho sono previste anche sessioni di foto e autografi con protagonisti di diverse specialità, tra cui Morgan Lesiardo (EnduroGP), Alberto Forato (MXGP), Alessandro Botturi (Rally) e Massimo Bianconcini (FreestyleMX).

Adventure: protezione per ogni percorso con due nuovi modelli

La linea Adventure di Eleveit si amplia con due nuovi modelli pensati per protezione, comfort e funzionalità sia sull’asfalto che nelle uscite off-road. La prima novità è X LAND ADV AIR E-DRY, scarpa che abbina pelle pieno fiore ingrassata e poliestere traspirante, con un inserto traforato che favorisce ventilazione e flessibilità. La membrana E-Dry garantisce impermeabilità, mentre le protezioni su tallone, puntale, malleolo, tibia e zona cambio mettono al sicuro il piede durante ogni uscita in moto. La scarpa è inoltre dotata di chiusura a leve con regolazione micrometrica che consente una calzata precisa. Le misure disponibili vanno dalla 39 alla 48.

Il secondo nuovo modello Adventure di Eleveit è TREK ADV AIR E-DRY, calzatura che punta su leggerezza e versatilità, grazie alla combinazione tra tomaia ripstop con inserti in rete, membrana E-Dry e protezione del malleolo in PORON XRD Impact Protection che dissipa l’energia di un impatto. Questa scarpa dispone anche di chiusura FITGO con rotella micrometrica e velcro supplementare, suola Extreme Lite in gomma ed intersuola EVA. Disponibile nelle taglie da 38 a 48.

Urban Contemporary: arriva la famiglia ZOOM

La proposta di Eleveit per la protezione motociclistica nella vita di tutti i giorni si amplia con tre nuovi modelli, che portano al debutto la famiglia ZOOM, nella linea Urban Contemporary. Puntando alla versatilità per l’uso quotidiano, le tre nuove calzature ZOOM, ZOOM E-DRY e ZOOM LEATHER E-DRY condividono la protezione del malleolo in PORON XRD Impact Protection, il rinforzo nella zona cambio e la suola antiscivolo.

Eleveit ZOOM ha la tomaia in canvas di cotone ad alta tenacità, con finissaggio slavato e inserti in pelle scamosciata. La scarpa ZOOM E-DRY aggiunge la membrana impermeabile e traspirante che ne incrementa il comfort climatico in ogni condizione di guida. A completare la gamma c’è infine ZOOM LEATHER E-DRY, dal look più ricercato, con tomaia in pelle pieno fiore e inserti in pelle scamosciata dal finissaggio cerato, fodera con membrana E-Dry e zip laterale interna che facilita la calzata. Tutti e tre i modelli ZOOM sono disponibili nelle misure da 38 a 48.

Lady: due nuove scarpe pensate per il piede femminile

Eleveit rinnova anche l’offerta dedicata al pubblico femminile, presentando due nuovi modelli che vanno ad arricchire la gamma Lady. La prima nuova calzatura è la BLOOM E-DRY LADY nasce sul Female Foot Concept, che adatta collo del piede, punta e tallone al piede femminile, e sul plantare rialzato H.I.F. (+25 mm al tallone, +8 mm al plantare). La scarpa è dotata di tomaia in pelle bottalata, membrana E-Dry ed allacciatura con zip interna. L’altro nuovo modello è ZOOM LADY, che riprendendo l’estetica casual della famiglia ZOOM, si presenta con tomaia in canvas di cotone ad alta tenacità, finissaggio slavato e inserti in pelle scamosciata, a cui si aggiungono le stesse protezioni funzionali della gamma ZOOM. Entrambi i nuovi modelli della linea LADY sono disponibili nelle taglie dalla 35 alla 42.

Domande frequenti su novità Eleveit 2027

Quali sono le novità della collezione Eleveit 2027?

La nuova collezione Eleveit 2027 introduce nuovi modelli nelle linee Adventure, Urban Contemporary e Lady. Tra le principali novità figurano le scarpe X LAND ADV AIR E-DRY e TREK ADV AIR E-DRY, la nuova famiglia urbana ZOOM e le calzature BLOOM E-DRY LADY e ZOOM LADY.

Dove sarà possibile vedere le nuove calzature Eleveit a EICMA 2026?

Eleveit presenterà la nuova collezione 2027 a EICMA 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho. Lo stand del marchio sarà lo Stand E89, Padiglione 10, dove saranno esposti anche modelli speciali Limited Edition dedicati ai piloti del mondiale Enduro e Motocross.

Quali sono le caratteristiche delle nuove scarpe moto Eleveit?

Le nuove calzature Eleveit combinano protezione, comfort e funzionalità con un design italiano. A seconda del modello, offrono membrane impermeabili e traspiranti E-Dry, protezioni per il malleolo e le altre zone del piede, suole antiscivolo e sistemi di chiusura progettati per facilitare la calzata e migliorare la vestibilità.

Quali sono le novità Eleveit 2027 dedicate alle motocicliste?

La linea Lady si arricchisce di due modelli: BLOOM E-DRY LADY, progettata secondo il Female Foot Concept e dotata di plantare rialzato H.I.F., e ZOOM LADY, caratterizzata da uno stile casual con tomaia in canvas di cotone e inserti in pelle scamosciata. Entrambe sono disponibili nelle taglie dalla 35 alla 42.