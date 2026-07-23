Eleveit ST-01 e ST-01 E-Dry: nuovi stivali moto sportivi, caratteristiche e prezzi

Combinazione tra performance sportive e comfort quotidiano, disponibili anche in versione impermeabile

di Gaetano Scavuzzo 23 Luglio, 2026
Eleveit ST-01 e ST-01 E-Dry: nuovi stivali moto sportivi, caratteristiche e prezziEleveit ST-01 e ST-01 E-Dry: nuovi stivali moto sportivi, caratteristiche e prezzi

Si amplia l’offerta di Eleveit dedicati ai motociclisti, con il catalogo del brand che accoglie i nuovi ST-01 e ST-01 E-Dry, due stivali dall’anima sportiva progettati per garantire il giusto equilibrio tra prestazioni, comfort e sicurezza. Pensati per l’utilizzo quotidiano su strada, ma pronti ad affrontare anche le sessioni in pista, i nuovi modelli di stivali da moto di Eleveit puntano su un competitivo rapporto qualità-prezzo e si propongono anche in una pratica variante impermeabile.

Eleveit ST-01

I nuovi ST-01 di Eleveit, caratterizzati da un elegante design “Made in Italy” e da un struttura costruttiva ispirata al mondo delle competizioni, sono dotati di tomaia realizzata in microfibra leggera e resistente, materiale che assicura durata nel tempo, flessibilità e un peso contenuto. Per quanto riguarda invece la fodera interna dello stivale, questa è in mesh traspirante che contribuisce a mantenere elevato il comfort anche a fronte di un utilizzo prolungato, così come durante le giornate più calde o nei lunghi viaggi.

C’è anche la versione impermeabile 

Per chi utilizza la moto in qualsiasi stagione, Eleveit propone gli stivali ST-01 E-Dry, equipaggiati con una membrana impermeabile e traspirante integrata nella fodera. Grazie a questa soluzione la calzatura mantiene il piede asciutto in caso di pioggia e umidità senza compromettere la ventilazione, rendendo lo stivale ideale sia per il commuting quotidiano sia per il turismo e la guida sportiva.

Elevit ST-01 E-Dry
Protezione ispirata al mondo racing

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza, con Eleveit che anche in questi nuovi stivali ha messo a frutto l’esperienza maturata con il modello racing S Miura, stivale utilizzato dai piloti professionisti. Così i nuovi ST-01 e ST-01 E-Dry integrano protezioni in poliuretano su punta, tallone e caviglia, oltre a un parastinchi ergonomico e allo slider sostituibile, elemento immancabile negli stivali sportivi. La chiusura laterale con zip e ampia fascia in velcro facilita la calzata, mentre la suola in gomma tricomponente offre un elevato livello di grip e sensibilità sui comandi della moto, migliorando il controllo in ogni condizione di guida.

Prezzi

I nuovi Eleveit ST-01 e ST-01 E-Dry sono disponibili nelle taglie dalla 39 alla 48. Il prezzo di listino è fissato in 189,90 € per la versione ST-01 e 209,90 € per la variante E-Dry.

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