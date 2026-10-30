EICMA 2026, Voge e Loncin presentano quattro novità: ecco i nuovi modelli

Il Gruppo Loncin porta a EICMA 2026 un poker di novità firmate Voge e Loncin. Accomunati dal claim “Over the Line”, letteralmente “oltre il limite”, i due marchi saranno protagonisti del Salone internazionale delle due ruote, in programma a Fiera Milano Rho, dal 3 all’8 novembre, presentando quattro nuovi modelli, due per brand, che andranno ad ampliare e rinnovare una gamma che copre la mobilità urbana, il riding più emozionale e i veicoli adatti sia ad un uso lavorativo che per il tempo libero.

Voge R800, la naked che punta sul piacere di guida

Il marchio Voge presenta in anteprima a EICMA 2026 la nuova R800, una naked di grossa cilindrata che focalizza le sue caratteristiche su maneggevolezza e divertimento di guida. Con la Voge R800, il brand vuole proporre una moto agile, dinamica e stabile, che si faccia guidare con naturalezza, senza essere un mezzo da domare a fatica.

Voge SR16 380, lo scooter per la città e oltre

La seconda novità di Voge in arrivo riguarda la mobilità cittadina. Per chi si muove ogni giorno sulle due ruote, Voge lancia il nuovo scooter SR16 380 che promette di unire comfort e praticità negli spostamenti urbani e suburbani. Il nuovo Voge SR16 380 punta a fornire una soluzione versatile ed efficiente per chi necessità di un mezzo pragmatico per spostarsi agevolmente nel traffico quotidiano della città.

Loncin UWolf550 e XWolf450, il lato off-road della gamma

Sul fronte ATV, UTV e quad, il marchio Loncin svela ad EICMA 2026 due novità. La prima è UWolf550, una piattaforma multiuso versatile, pensata per ampliare le capacità di lavoro all’aperto. La seconda è invece il quad XWolf450, veicolo che unisce invece funzioni pratiche da lavoro e puro divertimento, capace di essere un attrezzo da campo durante la settimana che nel weekend si trasforma in un mezzo per divertirsi senza limiti nel fango.

Appuntamento in fiera

Le caratteristiche tecniche e le informazioni relative ai prezzi e al lancio sul mercato dei nuovi quattro modelli del Gruppo Loncin saranno rese note nel corso della conferenza stampa del 4 novembre allo stand A98, padiglione 10, di EICMA 2026.

Domande frequenti su Loncin e Voge a EIMCA 2026

Quali sono le novità Voge e Loncin a EICMA 2026?

Il Gruppo Loncin presenta quattro nuovi modelli a EICMA 2026: la naked Voge R800, lo scooter Voge SR16 380, il veicolo utility Loncin UWolf550 e il quad Loncin XWolf450.

Come sarà la nuova Voge R800?

La Voge R800 è una nuova naked di grossa cilindrata, progettata per offrire maneggevolezza, stabilità e divertimento di guida. Il modello sarà presentato in anteprima a EICMA 2026, dove saranno svelate ulteriori caratteristiche tecniche.

Quali sono le caratteristiche del nuovo scooter Voge SR16 380?

Il Voge SR16 380 è un nuovo scooter pensato per gli spostamenti urbani e suburbani. Punta su comfort, praticità e versatilità, con l’obiettivo di offrire una soluzione adatta all’utilizzo quotidiano.

Quando saranno svelati prezzi e caratteristiche dei nuovi modelli Voge e Loncin?

Le informazioni tecniche complete, i prezzi e i dettagli relativi alla commercializzazione dei quattro nuovi modelli saranno comunicati durante la conferenza stampa del Gruppo Loncin, prevista per il 4 novembre 2026, alle ore dedicate all’evento presso lo stand A98, padiglione 10, di EICMA.