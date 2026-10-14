EICMA 2026 a Milano: date, biglietti, orari e tutte le novità

Mancano poco più di due settimane all’edizione numero 83 di EICMA, il Salone internazionale dedicato al mondo delle due ruote che si terrà a Milano dal 3 all’8 novembre, con le prime due giornate riservate a stampa e operatori per poi, dal 5 novembre, aprire le porte al pubblico. Svelata a Palazzo Lombardia, EICMA 2026 sarà l’edizione più grande di sempre, occupando per la prima volta dieci padiglioni di Fiera Milano a Rho, uno in più del 2025.

I numeri sono da record per una manifestazione che terrà ancora una volta fede alle aspettative di evento di riferimento mondiale del settore motociclistico. EICMA 2026 si estenderà su oltre 300.000 metri quadrati tra spazi espositivi ed aree esterne, accogliendo 754 espositori e 2.120 brand provenienti da 52 Paesi, con quasi tre quarti (74%) di presenze estere.

Speed Legends con la MotoGP e Dakar

Nel Padiglione 22 di EICMA 2026 arriva Speed Legends, mostra internazionale sulla storia della MotoGP, che si svilupperà su circa 1.000 metri quadrati con oltre 30 moto storiche e le cinque MotoGP della stagione 2026. A questa si affiancherà anche una Gaming Arena rinnovata, dove i visitatori si potranno divertire con simulatori di ultima generazione. Nello stesso padiglione torna protagonista anche la Dakar, con lo spazio curato da ASO (Amaury Sport Organisation), con la presenza di moto storiche e moderne legate alla Dakar e un container ufficiale della leggendaria corsa del deserto.

MotoLive e test ride

Nell’area esterna di oltre 60.000 metri quadrati di EICMA 2026 torna MotoLive, l’arena racing della kermesse con gare offroad, Freestyle Motocross e Trial Acrobatico, con ospite speciale Toni Bou. Nel weekend si svolgerà la Champions Charity Race Legend che riporterà in pista leggende motociclistiche come Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts, Chicco Chiodi, Christophe Pourcel e Ruben Xaus. Chi vuole provare i mezzi può farlo in Y.U.M. (Your Urban Mobility), l’area test ride da oltre 8.000 metri quadrati con 10 espositori e più di 40 veicoli urbani disponibili per testare scooter e veicoli pensati per gli spostamenti cittadini.

Meda: “A EICMA c’è sempre qualcosa di nuovo e capace di emozionare”

Sull’edizione 2026 sono riversate grandi ambizioni e aspettative, come spiega Pietro Meda, presidente di EICMA: “Ogni edizione di EICMA porta con sé qualcosa di nuovo, ma soprattutto conserva intatta la capacità di emozionare. È questo il senso più profondo di ‘Always the first time’: tornare qui e avere ancora la sensazione che sia la prima volta. I numeri dell’edizione 2026 raccontano una manifestazione forte, internazionale e completa, ma dietro questi risultati c’è soprattutto una community globale fatta di imprese, professionisti, media e centinaia di migliaia di appassionati. Il nostro lavoro è continuare a offrire loro un luogo capace di sorprendere, coinvolgere i giovani, creare relazioni, generare cultura di mobilità e valore industriale, migliorando anno dopo anno anche la qualità dell’esperienza di visita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda sono le parole di Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA, che afferma: “I numeri del 2026 confermano ancora una volta la centralità internazionale di EICMA. Dieci padiglioni, oltre 300mila metri quadrati, 2.120 brand da 52 Paesi e una quota estera del 74% rappresentano indicatori molto significativi, soprattutto nell’attuale scenario internazionale. Ma trovo altrettanto rilevante che circa il 30% degli espositori diretti sia costituito da ritorni o nuovi ingressi: significa che EICMA continua ad attrarre, a rinnovarsi e a rappresentare un investimento strategico per le imprese. A questo si aggiunge la completezza della presenza delle Case, che rende l’edizione 2026 particolarmente rappresentativa dell’offerta mondiale del settore”.

Biglietti e orari

Come anticipato, il 3 e 4 novembre l’ingresso a EICMA 2026 è riservato a stampa e operatori. Le porte al pubblico saranno aperte da giovedì 5 a domenica 8, dalle 9.30 alle 18.30. In prevendita online il biglietto costa 20 euro (10 il ridotto dai 4 ai 13 anni), più 1,50 euro di spese fisse di gestione. Alle casse i prezzi sono rispettivamente di 25 e 12 euro. Confermato poi il ticket pomeridiano, valido dalle 13.30 a chiusura, che ha un prezzo di 14 euro (7 euro ridotto) online e 19 euro (10 euro ridotto) alle casse.

Per gli arrivi alla manifestazione, dal 6 all’8 novembre sono disponibili circa 15.000 parcheggi gratuiti, con navette e interscambio con le principali linee della metropolitana milanese, oltre ad una serie di iniziative di trasporto dedicato con Trenord e BusForFun.

Domande frequenti su EICMA 2026

Quando si svolge EICMA 2026?

EICMA 2026 si terrà dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho. Le giornate del 3 e 4 novembre saranno riservate a stampa e operatori, mentre il Salone aprirà al pubblico da giovedì 5 a domenica 8 novembre.

Quanto costa il biglietto per EICMA 2026?

Il biglietto intero acquistato online in prevendita costa 20 euro, a cui si aggiungono 1,50 euro di spese di gestione. Il ridotto per i bambini dai 4 ai 13 anni costa 10 euro, sempre più le spese fisse. Alle casse, i prezzi sono rispettivamente di 25 e 12 euro. È disponibile anche un biglietto pomeridiano.

Quali sono gli orari di apertura di EICMA 2026?

EICMA 2026 sarà aperta al pubblico dal 5 all’8 novembre, dalle 9:30 alle 18:30. Le prime due giornate, il 3 e 4 novembre, saranno dedicate esclusivamente a stampa e operatori del settore.

Cosa si può vedere a EICMA 2026?

Tra le principali attrazioni di EICMA 2026 ci saranno Speed Legends, la mostra dedicata alla storia della MotoGP, uno spazio dedicato alla Dakar, l’arena racing MotoLive con gare ed esibizioni, la Champions Charity Race Legend e l’area Y.U.M., dove sarà possibile effettuare test ride di scooter e veicoli per la mobilità urbana.