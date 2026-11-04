Ducati: la gamma si amplia con le novità portate ad EICMA 2026

Tra i marchi protagonisti di EICMA 2026, da domani a domenica aperta anche al pubblico, non poteva mancare Ducati. La casa di Borgo Panigale si è presentata all’appuntamento milanese, nell’anno del suo centenario, con tante novità, dopo i modelli presentati alla World Premiere 2027. Tra le moto più attese troviamo la rinnovata Diavel V4, l’aggiornamento della DesertX Rally e tre esclusivi modelli in serie numerata, legati alle serie Panigale e Streetfighter.

Ducati Diavel V4 2027

Partiamo dalla rinnovata Diavel V4, che propone uno stile più aggressivo, contenuti tecnologici aggiornati ed una gamma ampliata. Il design si ispira infatti al Diavel V4 RS, da cui riprende elementi come le nuove prese d’aria e alcune soluzioni estetiche che ne accentuano il carattere sportivo. Completano l’evoluzione il codone monoposto ridisegnato, i nuovi cerchi e numerosi dettagli che rendono la linea ancora più dinamica e contemporanea.

Anche l’elettronica compie un passo avanti grazie al nuovo display TFT da 6,9 pollici con tecnologia optical bonding, alla navigazione Turn-by-Turn di serie e a visualizzazioni derivate da Panigale V4. Mentre si conferma il motore V4 Granturismo da 168 CV, però aggiornato con una nuova gestione elettronica che migliora la fluidità della risposta ai bassi e medi regimi e affiancato dal nuovo Ducati Quick Shift 2.0 per cambiate ancora più rapide e precise.

Un’altra novità è rappresentata dal ritorno della versione S, per la prima volta nell’era del motore V4. Rispetto al modello di serie, questa variante si distingue per le sospensioni elettroniche semiattive Öhlins SmartEC-3 con regolazione event-based, capaci di adattare il comportamento della moto in tempo reale, oltre che per una dotazione più completa, che include batteria agli ioni di litio, manopole riscaldate e finiture dedicate per i cerchi in lega.

Ducati DesertX Rally 2027

Un’altra novità è dedicata a chi ama l’avventura. La rinnovata DesertX Rally mette in primo piano la nuova base tecnica, costruita attorno al motore Ducati V2 da 890 cm³, al nuovo telaio monoscocca dedicato e alla sospensione posteriore Full Floater. Il bicilindrico, il più leggero mai realizzato da Ducati nella sua categoria, eroga 110 CV e 92 Nm, con una curva di coppia particolarmente generosa ai bassi e medi regimi, mentre la ciclistica specifica è stata progettata per offrire ancora più controllo, precisione e sicurezza nella guida in off-road.

Non mancano anche altri elementi per distinguerla dalla versione precedente, come le sospensioni professionali KYB, l’ammortizzatore di sterzo Ohlins regolabile o la nuova sospensione posteriore Full Floater con leveraggi progressivi. A completare il pacchetto dedicato all’off-road arrivano i nuovi cerchi professionali Takasago Excel tubeless, con ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici. Sono più leggeri e resistenti agli urti, rispetto alle soluzioni tradizionali.

I tre modelli in serie numerata

Il marchio di Borgo Panigale ha portato anche tre modelli in serie numerata ad EICMA 2026. Si parte dalla Panigale V4 SP 2027, la massima espressione della supersportiva dedicata alla pista. Si distingue per l’equipaggiamento esclusivo che comprende cerchi in fibra di carbonio, frizione a secco STM EVO-SBK, trasmissione racing e componenti specialistici dedicati. Il motore Desmosedici Stradale da 218 CV è dotato del nuovo Ducati Racing Gearbox con Neutral Lock, mentre la ciclistica conta su sospensioni Öhlins Smart EC 3.0 e tirante dell’ammortizzatore posteriore regolabile derivato dalla Panigale V4 R.

La Panigale V2 SP è un modello concepito per omologare soluzioni tecniche destinate alle competizioni. In particolare, abbina il motore Ducati V2 a fasatura variabile da 120 CV a una ciclistica pensata per la massima efficacia in pista, con sospensioni Öhlins, forcellone allungato per migliorare stabilità e precisione, cerchi forgiati più leggeri e frizione a secco che consente l’utilizzo del Ducati Corse Performance Oil. Oltre ad un pacchetto elettronico dedicato.

Per chiudere, c’è la Sreetfighter V4 SP. Si tratta della versione più esclusiva e specialistica della naked ad alte prestazioni della casa italiana. Tra gli elementi distintivi figurano i cerchi in fibra di carbonio, per migliorare agilità e precisione di guida, la frizione a secco STM EVO-SBK, la trasmissione finale racing e le pedane regolabili ricavate dal pieno. Il motore Desmosedici Stradale da 214 CV è abbinato a sospensioni Öhlins elettroniche di ultima generazione e ad un impianto frenante arricchito dalla pompa Brembo MCS con regolazione remota.

Le nuove livree

Infine, Ducati amplia la propria gamma 2027 con nuove interpretazioni stilistiche dedicate ad alcuni dei suoi modelli più rappresentativi. Le Hypermotard 698 Mono RVE e V2 RVE rinnovano la famiglia fun-bike con grafiche dedicate e dotazioni più complete, tra cui i silenziatori omologati Termignoni di serie per la 698 Mono RVE nei mercati previsti. Novità anche per Scrambler Full Throttle, con una livrea Heritage ispirata agli anni Settanta, Multistrada V2, che adotta una Sport Livery dal DNA racing, e XDiavel V4, protagonista di una nuova Black Edition.

Quali sono le principali novità Ducati presentate a EICMA 2026?

La casa di Borgo Panigale presenta la rinnovata Diavel V4 2027, la nuova DesertX Rally e tre modelli in serie numerata: Panigale V4 SP, Panigale V2 SP e Streetfighter V4 SP. La gamma 2027 si arricchisce inoltre di nuove livree per Hypermotard, Scrambler, Multistrada e XDiavel.

Come cambia la Ducati Diavel V4 2027?

La nuova versione adotta un design più aggressivo, un display TFT da 6,9 pollici, navigazione Turn-by-Turn di serie e il motore V4 Granturismo da 168 CV. Arriva anche il Ducati Quick Shift 2.0. Torna inoltre la versione S, con sospensioni elettroniche semiattive Öhlins SmartEC-3.

Quali caratteristiche offre la nuova Ducati DesertX Rally?

La moto adotta un motore V2 da 890 cm³, capace di erogare 110 CV e 92 Nm, abbinato a un telaio monoscocca dedicato. Tra le novità figurano sospensioni KYB, ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile e cerchi Takasago Excel tubeless da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore.

Quali sono le tre Ducati presentate in serie numerata?

Sono Panigale V4 SP, Panigale V2 SP e Streetfighter V4 SP. La prima sviluppa 218 CV, la seconda 120 CV e la terza 214 CV. Tutte e tre propongono componenti specialistici, soluzioni tecniche dedicate e dotazioni pensate per esaltare le rispettive caratteristiche sportive.

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