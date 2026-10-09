Ducati e Galfer rafforzano la collaborazione: freni per MX, enduro e supermotard

Prosegue, si espande e si rafforza la partnership tra Ducati e Galfer, con la Casa di Borgo Panigale che rinnova la fiducia a Galfer, scegliendolo ancora una volta come partner tecnologico per i sistema frenanti che equipaggiano la nuova generazione di moto ad alte prestazioni del costruttore bolognese. Una collaborazione, nata nel fuoristrada, che si fonda su una filosofia comune che punta a portare nella produzione di serie l’esperienza maturata nel racing.

Collaborazione nata nell’off-road

La partnership tra Ducati e Galfer è particolarmente significativa nel mondo off-road, con la Desmo450 MX che ha tenuto a battesimo la collaborazione montando i dischi Galfer Shark, sia all’anteriore che al posteriore, soluzione poi estesa alla Desmo250 MX. Ora la collaborazione si allarga anche all’enduro, con la nuova Ducati Desmo450 EDS che sarà equipaggiata con freni Galfer con disco anteriore da 260 mm e posteriore da 240 mm, sviluppati per garantire precisione, modulabilità e resistenza all’uso più intenso.

Anche la Desmo450 SM, primo modello di Ducati nel supermotard di serie, beneficerà della tecnologia Floatech di Galfer, montando all’anteriore un disco flottante da 310 mm, che promette una risposta frenante costante e precisa anche nelle condizioni più impegnative, mentre al posteriore troviamo un disco Galfer da 240 mm.

Binomio anche nel racing

Il legame tra le due aziende si consolida ulteriormente anche nel mondo delle corse, con Gafler che affianca sia il Red Bull Ducati Factroy MXGP Team, che nel Mondiale schiera i piloti Andrea Bonacorsi e Calvin Vlaanderen, che negli Stati Uniti il Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing Team, impegnato in AMA Supercross e AMA Pro Motocross. In questo modo le gare diventa un laboratorio per sviluppare componenti destinati alle condizioni più estreme per le moto di serie. Inoltre Galfer è fornitore ufficiale e sponsor della V2 Future Champ Ducati Academy, il progetto per la crescita dei giovani piloti, a cui mette a disposizione il proprio know-how tecnologico.

Domande frequenti su Ducati e Galfer

Qual è la partnership tra Ducati e Galfer?

Ducati e Galfer collaborano nello sviluppo dei sistemi frenanti destinati alle moto ad alte prestazioni, con l’obiettivo di trasferire sulle moto di serie le tecnologie e l’esperienza maturate nelle competizioni. La collaborazione, nata nel fuoristrada, si sta ampliando a nuovi modelli e discipline.

Quali moto Ducati montano i freni Galfer?

La collaborazione coinvolge la Ducati Desmo450 MX e la Desmo250 MX nel motocross, oltre alla nuova Desmo450 EDS da enduro e alla Desmo450 SM da supermotard. Su questi modelli vengono impiegati dischi freno Galfer sviluppati per garantire precisione, modulabilità e resistenza nelle condizioni di utilizzo più impegnative.

Che cos’è la tecnologia Floatech di Galfer?

Floatech è una tecnologia utilizzata nei dischi freno flottanti Galfer, progettata per offrire una frenata precisa e costante anche nelle condizioni di guida più impegnative. Sulla Ducati Desmo450 SM è previsto un disco anteriore flottante da 310 mm, abbinato a un disco posteriore da 240 mm.

Qual è il ruolo di Galfer nelle competizioni Ducati?

Galfer affianca i team ufficiali Ducati impegnati nel motocross mondiale, nell’AMA Supercross e nell’AMA Pro Motocross. Le competizioni rappresentano un banco di prova per sviluppare e perfezionare soluzioni tecniche destinate anche alle moto di serie. Galfer sostiene inoltre la V2 Future Champ Ducati Academy, progetto dedicato alla crescita dei giovani piloti.