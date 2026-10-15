Dainese Smart GO: Airbag Leggero, Versatile e a un Prezzo Imbattibile

Nel mondo delle due ruote ci sono innovazioni che cambiano per sempre il nostro modo di stare in sella, e l’airbag da moto è senza dubbio una di queste. Eppure, anche se oggi ne parliamo come di una tecnologia consolidata, non tutti ricordano che la primissima intuizione di applicare un cuscino protettivo al corpo del motociclista è nata proprio dalle mani di Lino Dainese. Un nome che non ha bisogno di presentazioni, capace di guidare l’evoluzione della protezione tecnica mantenendo un occhio attento all’estetica, perché la sicurezza resta fondamentale, ma indossare un capo bello fa sempre battere il cuore di chi va in moto. Negli anni, i passi da gigante compiuti dalla tecnologia hanno trasformato questi sistemi in un vero standard di riferimento. Il mercato parla chiaro, con una crescita costante delle vendite attorno al 12% ogni anno. C’è però un dato che fa riflettere e lascia un po’ d’amaro in bocca: se fra i cordoli dei circuiti si vedono ormai tantissime tute dotate di airbag, su strada la realtà è ben diversa, tanto che appena il 2% dei motociclisti ne indossa uno regolarmente.

OLTRE IL CONCETTO DI SICUREZZA: COSA CI FRENA DAVVERO

I tecnici di Vicenza si sono posti la domanda fondamentale: perché chi guida ogni giorno continua a rinunciare a un dispositivo così determinante? La risposta è semplice e persino spietata.

Ripetere come un mantra la parola sicurezza non basta più.

Dire a un pilota che un gilet può salvargli la vita o la colonna vertebrale non è sufficiente a superare i compromessi pratici con cui ci si scontra ogni volta che si apre il garage. Analizzando il comportamento dei motociclisti, sono emersi chiaramente tre ostacoli principali. Il primo è sempre stato il prezzo di listino, con cifre d’accesso impegnative persino per i marchi meno blasonati. Il secondo riguarda l’ergonomia, capi spesso pesanti, rigidi, caldi e ingombranti, che trasformano la vestizione quotidiana in un’impresa.

Il terzo, infine, è l’assillo della batteria. Quante volte ci dimentichiamo di mettere in carica i dispositivi prima di un giro nel weekend, ritrovandoci con la giacca scarica proprio nel momento del bisogno?

L’INGEGNERIA DELLA LEGGEREZZA E L’ENERGIA IN TASCA

Per abbattere queste barriere serviva un cambio di paradigma radicale, ed è proprio qui che la scheda tecnica prende vita sotto forma di soluzione pratica. L’impatto visivo e tattile di questo nuovo sistema lascia subito il segno, perché fermare la bilancia a soli 780 grammi significa indossare uno strato quasi invisibile, capace di farsi dimenticare in fretta una volta saliti in sella. Ma la vera intuizione da viaggiatori risiede nella gestione dell’alimentazione. Non serve più cercare una presa a muro in garage né lasciar appesa la giacca a un cavo la sera prima, dato che il sistema è stato progettato per attingere energia da ciò che abbiamo sempre con noi. Si può utilizzare un piccolo power bank opzionale oppure collegarlo direttamente allo smartphone. Si tratta di una scelta di una semplicità disarmante, visto che è difficile uscire di casa con il telefono scarico ed estendere la sua energia al dispositivo di protezione elimina alla radice il rischio di trovarsi protetti solo a metà.

UN SOLO GILET PER TUTTA LA FAMIGLIA

Durante la presentazione a cui abbiamo assistito in anteprima, la versatilità è apparsa subito come uno dei punti di forza più riusciti. Il design è essenziale, pulito, privo di orpelli inutili. La struttura a taglia unica sfrutta un sistema di cinghie di regolazione estremamente preciso, capace di adattare lo stesso modulo a corporature differenti. Questo significa che con un solo acquisto in famiglia è possibile proteggere chiunque decida di prendere la moto quella mattina, regolando i fascioni in pochi secondi. Puoi scegliere di indossarlo sotto la tua giacca oppure all’esterno, sopra una pelle estiva o un giubbotto invernale. E per chi vive la moto nella dimensione urbana del tragitto casa-lavoro, c’è un dettaglio funzionale pensato per la vita di tutti i giorni, l’integrazione con uno zaino dedicato opzionale (capacità 15 litri). Invece di sommare spallacci su spallacci, lo zaino si aggancia al modulo airbag, consentendo di trasportare laptop e documenti con lo stesso identico ingombro, ma con una protezione di livello superiore per petto e schiena.

ADDIO AI VECCHI PARASCHIENA RIGIDI

Mettendo a confronto questa architettura con i tradizionali paraschiene rigidi, il salto generazionale appare netto. I vecchi gusci in plastica o mesh flessibile risultano improvvisamente pesanti, caldi e poco elastici nei movimenti del busto. L’airbag offre una capacità di assorbimento degli urti esponenzialmente più alta, ma con la libertà di movimento di un capo tecnico da cicloturismo. Anche la gestione una volta rientrati a casa cambia radicalmente. Dimenticate i gusci ingombranti da appendere o incastrare negli armadi, una volta spento, il gilet si piega con un gesto naturale e occupa così poco spazio da poter essere riposto comodamente in un cassetto.

ACCESSIBILITÀ REALE E UN’ATTESA CHE SALE

Venendo agli aspetti economici, la strategia punta a demolire il muro dei costi senza scendere a patti con la qualità. Il prezzo di vendita è fissato a 349 euro, una cifra comprensiva del primo generatore di gas. In caso di attivazione o sostituzione, la nuova ricarica costa 69 euro, mantenendo la gestione economica del capo estremamente contenuta. Un elemento fondamentale da sottolineare è l’assenza totale di abbonamenti o canoni mensili, il prodotto è tuo, senza vincoli duraturi o costi nascosti. L’interfaccia digitale si affida a un’applicazione per smartphone snella e reattiva. La connessione con il modulo è immediata e basta un tocco sullo schermo per verificare lo stato del sistema e considerarlo pronto all’uso. Le premesse viste sulla carta e toccate con mano in questa presentazione sono davvero elevate. Adesso non vediamo l’ora di indossarlo per centinaia di chilometri e verificare come si comporta su strada.

Prodotto / Elemento Prezzo Punto di forza principale Gilet Smart GO 349 € Pesa solo 780 g, è ripiegabile e indossabile sopra o sotto i vestiti . Zaino dedicato (15 L) 129 € Resistente all’acqua, con tasca laptop e aggancio magnetico rapido . Ricarica Gas 69 € Sostituibile dall’utente in autonomia (fino a 3 ripristini del sacco) . Power Bank (72h) 39 € Batteria ultragenerosa che offre fino a 72 ore di autonomia continua . Alimentazione Smartphone Inclusa Funziona senza ricarica diretta alimentandosi dal telefono via USB-C . Sicurezza D-air® Certificata Protezione di Livello 2 su torace e schiena con tecnologia a Diaframma .