Cyclone RX2: la nuova enduro 125 con ABS, display TFT e tris di borse a 3.490 euro

La nuova Cyclone RX2 punta a riscrivere il segmento delle enduro stradali 125 cc con una proposta di valore che ambisce a conquistare i giovani motociclisti e chi cerchi una moto divertente e avventurosa senza compromessi. La RX2 di Cyclone alza l’asticella della categoria enduro entry-level, adottando tecnologie e accessori premium finora riservati alle medie e maxi enduro.

Ciclistica e tencologia da categoria superiore

La Cyclone RX2 è spinta da un moderno motore monocilindrico da 125 cc raffreddato a liquido che eroga 15 CV (il massimo consentito per la guida con patente A1) e 11 Nm di coppia che promette brillantezza sia per districarsi nel traffico urbano che per affrontare lunghi viaggia. La nuova enduro però si distingue principalmente per la tecnologia adottata su ciclistica e sistemi di sicurezza. La RX2 dispone di ABS e controllo di trazione (TCS) di serie, a cui si aggiungono i pneumatici tassellati tubeless che permettono di passare con disinvoltura e in sicurezza dalla strada ai percorsi off-road.

Tris di borse e display TFF da 5 pollici di serie

La nuova enduro stradale di Cyclone si fa apprezzare anche in termini di comfort e capacità di carico, proponendosi come unica 125 cc enduro sul mercato ad includere nell’equipaggiamento di serie un tris di borse. Tale dotazione rende la RX2 una vera globetrotter, esaltando la versatilità di una moto che si dimostra anche pratica tanto nelle gite fuoriporta quanto negli spostamenti quotidiani. A completare la dotazione di serie della Cyclone RX2 ci sono il serbatoio da 15 litri che garantisce un’elevata autonomia, l’illuminazione Full LED e il display TFT da 5 pollici a colori con Mirror Link che permette di connettere lo smartphone e proiettare la navigazione e le notifiche direttamente sul cruscotto della moto.

Due colori e prezzo ultra-competitivo

Alla dotazione da moto di categoria superiore, la nuova Cyclone RX2 affianca anche un prezzo particolarmente competitivo che la rende ancora più interessante e appetibile. La nuova enduro stradale, che è disponibile in due colorazioni (bianco/blu e nero/grigio), può già essere acquistata in concessionaria al prezzo di 3.490 €.