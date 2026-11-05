Cyclone: nuovi scooter e moto al debutto ad EICMA 2026

Da oggi EICMA 2026 è aperta anche al pubblico, fino a domenica prossima a Rho Fiera Milano, e tra i marchi protagonisti c’è anche Cyclone. Il brand premium cinese ha portato numerose novità all’appuntamento milanese in anteprima assoluta: gli scooter RT-D16 ed RT450, l’Adventure RX628 e la custom RA600. Modelli per dare ancora maggiore spinta ad un brand in crescita in Italia, con numeri di livello ed una rete di concessionari arrivata quasi a quota 100.

Le novità nel settore scooter

Entriamo nel dettaglio, partendo dai nuovi scooter. Per chi ama i modelli a ruota alta, è in arrivo RT-D16, proposto nelle versioni 125 e 175 cc. Si distingue per il telaio rigido e una dotazione di sicurezza avanzata, con ABS a doppio canale, il controllo di trazione (TC) ed il sistema ESS. Quest’ultimo attiva la segnalazione visiva rapida in caso di frenate improvvise per avvisare i veicoli che seguono. Lo scooter è equipaggiato con freni a disco anteriori e posteriori, mentre i cerchi in lega leggera con pneumatici tubeless offrono la massima maneggevolezza.

Questo modello, in entrambe le versioni, si presenta con un equipaggiamento ricco di serie: dalle luci full LED alla telecamera full HD, passando per il sistema keyless ed il display TFT ad alta risoluzione da 5 pollici, oltre a parabrezza, paramani e bauletto posteriore. Come dicevamo, è disponibile con due motorizzazioni: la versione ottavo di litro dispone di un motore a quattro valvole SOHC raffreddato a liquido da 9,0 kW e 11 Nm, mentre l’altra versione vanta un monocilindrico 174cc quattro valvole con potenza di 12.5 kW e 15.5 Nm di coppia. Il prezzo è pari a 2.990 euro per entrambi i modelli, con un arrivo previsto per l’inizio del 2027.

La gamma scooter si arricchisce anche dell’RT450, per chi vuole addentrarsi nel segmento del Gran Turismo. Con un design aerodinamico, c’è l’ergonomia in primo piano, per poter affrontare anche viaggi più lunghi, senza affaticarsi: la sella è posizionata a soli 780 mm da terra ed è presente un generoso vano sottosella, dove possono essere ospitati due caschi. C’è il display TFT da 7” per avere tutte le informazioni utili mentre si è in marcia e la sicurezza è ai vertici, con ABS a doppio canale, controllo di trazione e sistema ESS. Spinto dal propulsore bicilindrico da 398 cc con 31,5 kW di potenza e 44,2 Nm di coppia, arriverà la prossima primavera.

La nuova Adventure

Spostandoci nel segmento Adventure, è in arrivo la nuova Cyclone RX628, attesa nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di marzo. Un modello con telaio a traliccio d’acciaio ad alta resistenza dedicato espressamente ai viaggi, sia su strada che fuoristrada, con cerchi a raggi nelle misure da enduro specialistico (21” all’anteriore e 18” al posteriore) e un leggero ed efficace forcellone in fusione d’acciaio. Il pacchetto sospensioni è affidato a forcelle e monoammortizzatore regolabili di fabbricazione KYB, mentre l’impianto freni è fornito da Nissin.

Non manca un po’ di tecnologia, con il cruscotto verticale TFT da 5 pollici, per una moto spinta dal potente motore 8 valvole DOHC bicilindrico parallelo da 581cc da circa 64 CV. Sono tre i riding mode disponibili: Road, Offroad e Offroad+, con quest’ultima modalità che assicura ad amatori ed esperti in viaggi adventure la presenza attiva dell’ABS solo all’anteriore.

La custom stradale

Chiudiamo la carrellata di novità, con la Cyclone RA600. La nuova custom stradale, con un design scolpito, dominato dalla sella biposto sospesa, da un avantreno scultoreo e da finiture di alto pregio che testimoniano una cura per ogni singolo dettaglio. Con un impianto di illuminazione full LED e la presenza della strumentazione con display LCD a colori ad alta definizione. La ciclistica prevede una trasmissione a cinghia, per garantire una marcia fluida e silenziosa, così come la forcella anteriore firmata KAYABA, i cerchi in lega e gli pneumatici tubeless.

Per quanto riguarda la sicurezza, sono presenti un impianto frenante di alta gamma targato J.Juan, assistito da un ABS a doppio canale di ultima generazione ed il controllo di trazione TCS. Il cuore della RA600 è il propulsore bicilindrico da 550 cc, con 43.5 kW di potenza massima a 8500 giri ed una coppia max di 55 Nm a 6500 giri. È in arrivo a breve, a partire da 6.490 euro.

Quali sono le novità presentate da Cyclone a EICMA 2026?

Il marchio cinese ha svelato quattro modelli in anteprima assoluta: gli scooter RT-D16 e RT450, la moto Adventure RX628 e la custom stradale RA600. Una gamma che punta ad ampliare la presenza del brand sul mercato italiano, dove la rete di concessionari è arrivata quasi a quota 100.

Quanto costa il nuovo Cyclone RT-D16 e quali motorizzazioni offre?

Il nuovo scooter a ruota alta è disponibile nelle cilindrate 125 e 175 cc, entrambe proposte al prezzo di 2.990 euro. La prima versione sviluppa 9 kW e 11 Nm, mentre quella da 174 cc raggiunge 12,5 kW e 15,5 Nm. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per l’inizio del 2027.

Quali sono le caratteristiche principali della Cyclone RX628?

La nuova Adventure monta un bicilindrico parallelo da 581 cc, con circa 64 CV. È dotata di cerchi a raggi da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore, sospensioni KYB regolabili e tre modalità di guida: Road, Offroad e Offroad+.

Quanto costa la nuova Cyclone RA600?

La custom stradale arriverà a breve nelle concessionarie con un prezzo di partenza di 6.490 euro. Il motore bicilindrico da 550 cc sviluppa 43,5 kW a 8.500 giri e 55 Nm di coppia a 6.500 giri. Tra le dotazioni figurano ABS a doppio canale e controllo di trazione TCS.

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