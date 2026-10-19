Continental ContiMotion EVO: più grip, stabilità e durata chilometrica

Continental rinnova la propria offerta nel segmento moto con il lancio del ContiMotion EVO, erede dello pneumatico sport touring ContiMotion che è stato fedele alleato di tanti motociclisti tra le curve del fine settimane e i lunghi viaggi con escursione lontano dell’asfalto. Puntando a migliorare le caratteristiche e le prestazioni del suo predecessore, il nuovo ContiMotion EVO è pensato per chi cerca un ottimale equilibrio tra piacere di guida, sicurezza e resa chilometrica.

Crescono stabilità e prevedibilità di guida

La prima miglioria della versione EVO rispetto al ContiMotion standard riguarda la carcassa, con il nuovo pneumatico che sfrutta nuovi materiali in grado di garantire maggiore stabilità e un comportamento più uniforme, che si traduce in una moto più maneggevole da guidare. A questo si aggiunge la tecnologia EasyHandling che, insieme a una struttura ottimizzata dello pneumatico, offrono una risposta dello sterzo maggiormente prevedibile.

Più grip

Sul fronte dell’aderenza, il battistrada del ContiMotion EVO adotta un’aggiornata mescola ibrida a base di silice che migliora grip e prestazioni sia sull’asciutto sia sul bagnato. Il nuovo pneumatico moto di Continental vanta uno specifico design del battistrada che, insieme alla mescola avanzata, contribuisce ad incrementare la resa chilometrica. Ulteriore novità tecnica che insieme ai nuovi materiali della carcassa assicurano più stabilità alle alte velocità è la struttura con cintura d’acciaio ZeroDegree.

“Il ContiMotion EVO è stato migliorato in aspetti fondamentali senza perdere le qualità che hanno reso apprezzato il suo predecessore”, spiega Christoph Ettenhuber, responsabile del settore Pneumatici Moto di Continental, secondo cui i motociclisti possono contare ora su uno pneumatico “sensibilmente più agile”.

Su quali moto?

Il target di riferimento del nuovo ContiMotio EVO è piuttosto ampio, includendo varie tipologie di moto, come naked, roadster e modern classic, dalla BMW R12 nineT alla Ducati Supersport 950, dalla Honda CB 650R alla Triumph Daytona 660, fino alla Suzuki GSX-8TT e alla Yamaha MT-09.

Le misure disponibili

Per quanti riguarda le misure disponibili, lo pneumatico ContiMotion EVO propone all’anteriore la misura 120/70 ZR 17 (58W), mentre al posteriore si può scegliere tra le misure 160/60 ZR 17 (69W), 180/55 ZR 17 (73W) e 190/50 ZR 17 (73W), con quest’ultima che sarà disponibile da novembre 2026. Nessun problema per chi ha già un treno di pneumatici ContiMotion, dato che i due modelli, versione standard e versione EVO, possono essere montati in combinazione tra loro.

Domande frequenti su Continental ContiMotion EVO

Continental ContiMotion EVO: quali sono le novità rispetto al ContiMotion?

Il nuovo Continental ContiMotion EVO introduce una carcassa aggiornata, la tecnologia EasyHandling e una mescola ibrida a base di silice rivista. Gli interventi puntano a migliorare stabilità, maneggevolezza, prevedibilità di guida e aderenza su asciutto e bagnato, mantenendo una buona resa chilometrica.

Su quali moto si può montare il Continental ContiMotion EVO?

Il pneumatico è pensato per diverse tipologie di moto stradali, tra cui naked, roadster e modern classic. Tra i modelli citati da Continental figurano BMW R 12 nineT, Ducati SuperSport 950, Honda CB650R, Triumph Daytona 660, Suzuki GSX-8TT e Yamaha MT-09. La compatibilità effettiva va verificata in base alle misure omologate per la propria moto.

Quali sono le misure disponibili del Continental ContiMotion EVO?

All’anteriore è disponibile nella misura 120/70 ZR 17 (58W). Per il posteriore sono previste le misure 160/60 ZR 17 (69W), 180/55 ZR 17 (73W) e 190/50 ZR 17 (73W). Quest’ultima misura sarà disponibile da novembre 2026.

È possibile montare un Continental ContiMotion EVO insieme a un ContiMotion standard?

Sì, Continental dichiara che il nuovo ContiMotion EVO può essere abbinato al ContiMotion standard, consentendo di combinare i due modelli sullo stesso veicolo. Prima del montaggio è comunque opportuno verificare la compatibilità delle misure e le indicazioni previste per la propria moto.