CIV Minimoto Cervia 2026 – Prima vittoria per Jacopo Brunori

Con il titolo di vicecampione del CIV Minimoto Junior A 2026 già conquistato, Jacopo Brunori ha completato la sua straordinaria stagione centrando anche il primo successo in carriera sul celebre Circuito Happy Valley di Cervia, sede dell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Minimoto.

A 8 anni, 7 mesi e 10 giorni, il pilota del Moto Club Spoleto e del Team 664 Racing, dopo il secondo posto in qualifica e il secondo posto in Gara 1, ha ottenuto la sua prima affermazione in Gara 2, tagliando il traguardo dopo una gara emozionante.

In Gara 2 “Japo25” è scattato mantenendo la seconda piazza, pressando l’avversario che guidava la gara, sferrando l’attacco decisivo a tre tornate dal termine, difendendosi poi con i “denti” e con traiettorie da veterano per andare a tagliare il traguardo con 0.213s di vantaggio sul secondo classificato.

Il sorpasso come detto arrivato a tre giri dal termine, è stato un capolavoro di tecnica, la manovra è avvenuta all’esterno della curva due, una manovra coraggiosa costruita con determinazione, talento e grande fiducia nei propri mezzi, che lo ha portato in testa alla gara.

Un weekend da vero protagonista

Con il secondo posto in Gara 1 e la vittoria in Gara 2, il #25 si è portato a casa ben 45 punti. Il cronologico dei tempi parla chiaro, “Japo” in Gara 2 ha “martellato”, 55.334 al primo giro dei sei in programma, poi 54.018, 53.969, 54.046, 53.712 e infine 54.049, una serie di crono che evidenzia costanza e velocità fino alla bandiera a scacchi.

Ricordiamo che Jacopo Brunori corre con il Team 664 Racing ed è sostenuto dallo sponsor Reputando, oltre che dal calore del “Japo25 Fan Club” e dall’Happy Bar di Foligno, punto di riferimento per amici e sostenitori del giovane pilota.

Intervista della Federazione

Intervistato dalla Federazione italiana si è così espresso: “Sono contento, volevo ringraziare i miei sponsor, il mio Team e la mia famiglia. E’ arrivata la prima vittoria, finalmente! Ringrazio il Team 664 Racing per avermi dato una ‘bella’ moto, il Moto Club Spoleto, lo sponsor Reputando, lo “Japo25 Fan Club” e gli amici dell’Happy Bar di Foligno.”

La stagione di “Japo25” non è finita

Archiviato il Campionato CIV Minimoto Junior A 2026, c’è ancora in importante appuntamento da disputare. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2026 la Pista Azzurra di Borgo Ticino, in provincia di Novara, ospiterà il Mini Bike European Championship, il campionato continentale che porterà in pista i migliori giovani talenti delle due ruote provenienti da tutta Europa, pronti a contendersi il titolo europeo.

Classifica Gara 1 (6 giri) – Junior A

1. Liberati Thiago (57 Team – Viadana) – 5:24.894 (giro più veloce della gara: 53.645) – 25 pti

2. Brunori Jacopo (664 Racing – Spoleto) – +0.904 – 20 pti

3. Donatelli Mathias (DPS Racing Team – Giulianova) – +6.178 – 16 pti

4. Lanzi Edoardo (CMV) – +10.413 – 13 pti

5. Catallo Viola (Nuovo M.C. R. Pasolini) – +11.008 – 11 pti

6. Stefani Alessandro (Cattolica) – +11.331 – 10 pti

7. Cattaneo Tommaso (Team Motorland Portomaggiore – Valpolicella) – +11.456 – 9 pti

8. Genova Leonardo (Team Giampy Minibike – Madonnina dei Centauri) – +11.567 – 8 pti

9. Cupaiolo Gianni (DPS Racing Team – CMV) – +15.443 – 7 pti

10. Baldini Mattia (Team Motorland Portomaggiore – Nuovo M.C. R. Pasolini) – +22.501 – 6 pti

11. Detto Enea – +22.728 – 5 pti

12. Grasso Davide Benny (Nuovo M.C. R. Pasolini) – +40.267 – 4 pti

Classifica Gara 2 (6 giri) – Junior A

1. Brunori Jacopo (664 Racing – Spoleto) – 5:29.357 – 25 pti – PRIMA VITTORIA

2. Liberati Thiago (57 Team – Viadana) – +0.213 (giro più veloce della gara: 53.616) – 20 pti

3. Catallo Viola (Nuovo M.C. R. Pasolini) – +6.853 – 16 pti

4. Stefani Alessandro (Cattolica) – +7.255 – 13 pti

5. Donatelli Mathias (DPS Racing Team – Giulianova) – +7.420 – 11 pti

6. Cattaneo Tommaso (Team Motorland Portomaggiore – Valpolicella) – +7.814 – 10 pti

7. Cupaiolo Gianni (DPS Racing Team – CMV) – +11.456 – 9 pti

8. Genova Leonardo (Team Giampy Minibike – Madonnina dei Centauri) – +11.617 – 8 pti

9. Baldini Mattia (Team Motorland Portomaggiore – Nuovo M.C. R. Pasolini) – +19.861 – 7 pti

10. Detto Enea – +21.378 – 6 pti

11. Lanzi Edoardo (CMV) – +30.157 – 5 pti

12. Grasso Davide Benny (Nuovo M.C. R. Pasolini) – +36.849 – 4 pti

Classifica di giornata (Gara 1 + Gara 2) – Junior A

1. Brunori Jacopo (664 Racing – Spoleto) – 45 pti (20 + 25)

2. Liberati Thiago (57 Team – Viadana) – 45 pti (25 + 20)

3. Catallo Viola (Nuovo M.C. R. Pasolini) – 27 pti (11 + 16)

4. Donatelli Mathias (DPS Racing Team – Giulianova) – 27 pti (16 + 11)

5. Stefani Alessandro (Cattolica) – 23 pti (10 + 13)

6. Cattaneo Tommaso (Team Motorland Portomaggiore – Valpolicella) – 19 pti (9 + 10)

7. Lanzi Edoardo (CMV) – 18 pti (13 + 5)

8. Cupaiolo Gianni (DPS Racing Team – CMV) – 16 pti (7 + 9)

9. Genova Leonardo (Team Giampy Minibike – Madonnina dei Centauri) – 16 pti (8 + 8)

10. Baldini Mattia (Team Motorland Portomaggiore – Nuovo M.C. R. Pasolini) – 13 pti (6 + 7)

11. Detto Enea – 11 pti (5 + 6)

12. Grasso Davide Benny (Nuovo M.C. R. Pasolini) – 8 pti (4 + 4)