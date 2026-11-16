Caschi moto, BER Racing punta i riflettori su Arai Quantic e NOS NS-9: caratteristiche e prezzi

Da BER Racing Europe arriva una doppia proposta di caschi moto con due prodotti, dei brand Arai e NOS Helmets, pensati per chi macina chilometri sulle due ruote. Il primo è il casco Arai Quantic, uno Sport Touring di ultima generazione, mentre il secondo è il versatile NOS NS-9, con entrambi che, anche se con approcci differenti, puntano ad offrire le massime performance in termini di ventilazione, comfort e sicurezza.

Arai Quantic: comfort e anima sportiva

Il casco Arai Quantic, che in quest’occasione si arricchisce di una grintosa grafica “Stars & Stipes” con stelle e strisce a caratterizzarne l’estetica, si rivolge chi cerca un casco dinamico, capace di unire il comfort necessario per un utilizzo prolungato sulle lunghe distanze alle prestazioni top di diretta derivazione sportiva. La ventilazione è tra i punti di forza del Quantic, grazie all’inedita presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa mentoniera che garantiscono un ricambio d’aria costante, come un sistema di climatizzazione che lavora senza sosta.

La calotta esterna, più liscia e resistente, adotta la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) e integra il nuovo sistema visiera VAS. La base dell’Arai Quantic è stata allargata di 5 mm per rendere più semplice calzare e togliere il casco. Primo casco di Arai a superare la nuova e più restrittiva procedura di omologazione ECE 22.06, il Quantic Stars & Stripes è disponibile in cinque misure, dalla XS alla XL, ad un prezzo di 859 €.

NOS NS-9: pronto a tutto

All’interno del catalogo di BER Racing, il brand NOS Helmets propone NS-9, il modello più eclettico della gamma NS-Series, che qui vediamo nella versione White, con un look minimal “tutto bianco”. Il casco è dotato di frontino removibile, ottimizzato dal punto di vista aerodinamico, che permette di usufruire di tre configurazioni: frontino e visiera, solo frontino o solo visiera. Si passa così da un casco per la strada a quello per l’off-road, capace di adattarsi al percorso da affrontare.

Sul NOS NS-9 c’è il sistema di ventilazione MACH-Efficiency che raddoppia le prese d’aria sulla mentoniera, mentre gli interni del casco, cuciti a mano, sono completamente removibili e personalizzabili, per offrire la massima comodità anche sui tragitti più impegnativi. Sul fronte della protezione, quattro combinazioni tra misure di calotta esterna e interna assicurano il miglior bilanciamento, mentre due diverse densità di EPS ottimizzano l’assorbimento degli impatti.

Il casco NOS NS-9 White è disponibile in sei taglie, dalla XS alla XXL, e viene proposta sul sito di BER Racing al prezzo promozionale di 239 €, anziché 249 €.

Quali sono le differenze tra il casco Arai Quantic e il NOS NS-9?

Arai Quantic è un casco integrale Sport Touring che combina caratteristiche di derivazione sportiva con comfort e ventilazione pensati per i viaggi più lunghi. NOS NS-9 è invece un modello versatile, dotato di frontino removibile e configurabile per adattarsi sia all’utilizzo stradale sia a quello off-road.

Quanto costa il casco Arai Quantic Stars & Stripes?

Il casco Arai Quantic nella grafica Stars & Stripes è disponibile al prezzo di 859 euro. Tra le sue caratteristiche figurano la calotta in materiale PB e-clc, il sistema visiera VAS e una ventilazione evoluta. È disponibile in cinque taglie, dalla XS alla XL.

Qual è il prezzo del casco NOS Helmets NS-9 White?

Il NOS NS-9 White è proposto sul sito di BER Racing al prezzo promozionale di 239 euro, anziché 249 euro. Il casco è disponibile in sei taglie, dalla XS alla XXL, ed è caratterizzato da un frontino aerodinamico removibile e da interni completamente lavabili e personalizzabili.

Il casco NOS NS-9 può essere utilizzato sia su strada sia in fuoristrada?

Sì, il NOS NS-9 è progettato per adattarsi a diverse tipologie di percorso. Grazie al frontino removibile e alle tre configurazioni disponibili (frontino e visiera, solo frontino oppure solo visiera), può essere personalizzato in base alle esigenze del motociclista, passando dall’utilizzo stradale a quello off-road.