Brembo a EICMA 2026: tutte le novità, dalla pinza GP4 al disco Hyction

A EICMA 2026 Brembo torna protagonista con un ampio e ricco ventaglio di novità che spazia dalle corse alla vita di tutti i giorni. Per il Gruppo Brembo, come ha spiegato il suo presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, il Salone internazionale delle due ruote è l’occasione per mostrare le capacità dell’azienda bergamasca di mettere a sistema competenze, tecnologie e identità diverse: “Dalle soluzioni per le

competizioni alle applicazioni stradali, fino alle nuove espressioni del brand, continuiamo a innovare per offrire un’esperienza di guida sempre più sicura, performante e coinvolgente”.

GP4 e Hyction, dalla pista alla strada

La novità tecnica di Brembo più attesa a EICMA 2026 è la nuova pinza freno GP4, sviluppata per il campionato MotoGP 2027. Completamente riprogettata, pesa 75 grammi in meno per pinza e guadagna circa il 5% in rigidezza, restando compatibile con il sistema attuale. Un evoluzione significativa che garantisce performance migliori attraverso una maggiore leggerezza, alla quale si affianca un incremento della rigidezza.

Spazio poi anche anche a Brembo Hyction, il disco carbonio-ceramico derivato dalla tecnologia CCM-R delle hypercar che trova applicazione sulle moto. Già adottato sulla Ducati Superleggera V4 Centenario, questo nuovo nuovo disco arriverà nel Mondiale Superbike a partire dal 2027. Brembo Hyction pesa 1,375 kg, vale a dire 450 grammi in meno per disco, e con fino al 40% di inerzia in meno, rispetto a un tradizionale disco in acciaio per superbike stradali.

Aftermarket e lifestyle

Anche nel settore aftermarket Brembo presenta diverse novità, a partire dalla rinnovata gamma RCS24, RCS29 e RCS34, dedicata alle moto con comando frizione a cavo, che offre tre differenti rapporti meccanici della leva per personalizzare la risposta del comando. Debutta poi il disco XTRA Signature per l’uso urbano e quotidiano, mentre il segmento off-road accoglie le prime soluzioni Brembo per i Side-by-Side Vehicles. Un ulteriore novità riguarda poi il lancio della Brembo Lifestyle Collection, la nuova linea di capi di abbigliamento e accessori disponibile al pop-up store in fiera, oltre che online sull’e-commerce ufficiale Brembo Collections, dal 3 novembre.

Gli altri marchi del Gruppo

La presenza del Gruppo Brembo ad EICMA 2026 si declina anche attraverso gli altri brand dell’azienda. BYBRE presenta i nuovi ABS a singolo e a doppio canale, pinze modulari per SSV, la pinza P2.34 e la prima pompa freno radiale, oltre a Bree, personaggio digitale creato con l’intelligenza artificiale generativa pensato per incrementare il coinvolgimento della community. J.JUAN porta a EICMA il Bled Quick Connector, Marchesini rinnova logo e identità con il lancio di due nuove ruote racing one-off, nel comparto sospensioni Öhlins presenta con TTXGP, la serie FKA 200 per le Adventure e l’ammortizzatore di sterzo SD20 Blackline. Infine SBS Friction amplia la propria offerta nel mondo delle due ruote proponendo la tecnologia NRS e la nuova serie di dischi SBS 6xxx.

Domande frequenti su Brembo a EICMA 2026

Quali sono le principali novità Brembo presentate a EICMA 2026?

Tra le principali novità presentate da Brembo a EICMA 2026 figurano la nuova pinza freno GP4, sviluppata per la MotoGP 2027, e il disco carbonio-ceramico Hyction, derivato dalla tecnologia utilizzata sulle hypercar. Il Gruppo presenta inoltre nuovi prodotti aftermarket, soluzioni per il fuoristrada e una collezione lifestyle.

Che cos’è la nuova pinza freno Brembo GP4?

La Brembo GP4 è una nuova pinza freno sviluppata in vista del campionato MotoGP 2027. Completamente riprogettata, pesa 75 grammi in meno rispetto alla precedente versione e offre un incremento della rigidezza di circa il 5%, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in frenata.

Che cos’è il disco Brembo Hyction e quali vantaggi offre?

Brembo Hyction è un disco freno carbonio-ceramico sviluppato a partire dalla tecnologia CCM-R utilizzata sulle hypercar. Già adottato sulla Ducati Superleggera V4 Centenario, pesa 1,375 kg, con un risparmio di 450 grammi per disco e una riduzione dell’inerzia fino al 40% rispetto a un tradizionale disco in acciaio per superbike stradali. Dal 2027 sarà utilizzato anche nel Mondiale Superbike.

Quali altri marchi del Gruppo Brembo sono presenti a EICMA 2026?

Oltre al marchio Brembo, il Gruppo presenta le novità degli altri brand: BYBRE, J.JUAN, Marchesini, Öhlins e SBS Friction. Le proposte spaziano dai sistemi ABS alle pinze freno, dalle ruote racing alle sospensioni, fino alle nuove tecnologie per le pastiglie e i dischi freno.