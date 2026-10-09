Blauer Pilot 1.1, il nuovo casco jet leggero per la città

La gamma di caschi di Blauer H.T. accoglie un’interessante novità: il nuovo casco jet Bleuer Pilot 1.1 che reinterpreta un grande classico della mobilità urbana in chiave contemporanea. Il design essenziale di questo casco, che si propone senza fronzoli ma con un carattere deciso e uno stile distintivo, si esprime attraverso una silhouette pulita e minimale che si abbina con naturalezza a scooter, naked e custom rivolgendosi dunque ad un’ampia fascia di motociclisti.

Calotta in fibra di vetro e peso contenuto

Il Blauer Pilot 1.1 ha una calotta esterna in fibra di vetro sulla quale sono applicate vernici specifiche che garantiscono una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, preservando la durevolezza nel tempo, dettaglio non da poco per chi usa il casco ogni giorno, con il sole come con la pioggia. Il casco, che è dotato di omologazione ECE 22.05, vanta anche una marcata leggerezza che si fa apprezzare nei tragitti quotidiani, con un peso dichiarato di circa 980 grammi per le taglie XXS-S e di 1.050 grammi per le misure M-XL.

Visiera parasole fumé 80% e chiusura sottogola micrometrica

Sul fronte del comfort il casco Pilot 1.1 dispone al suo interno di visiera parasole fumé 80%, con trattamento antigraffio, che permette di affrontare il sole senza ricorrere agli occhiali. L’imbottitura è removibile e lavabile, in tessuto ad alto assorbimento del sudore con trattamento agli ioni d’argento ad azione antibatterica, utile soprattutto d’estate, quando il casco resta in testa a lungo. Alla praticità d’utilizzo contribuisce anche la chiusura sottogola con fibra micrometrica a sgancio rapido, che si regola con precisione e si allaccia e slaccia in pochi secondi.

Combinando versatilità, stile e protezione per chi usa la moto o lo scooter come mezzo per gli spostamenti della propria quotidianità, il casco Blauer Pilot 1.1 si propone in due varianti estetiche. La prima è il Pilot 1.1 in tinta unica, che permette di scegliere fra tre colorazioni per chi cerca un look più sobrio: nero opaco, grigio opaco e titanio opaco. La seconda proposta è il Pilot 1.1. Graphic G, caratterizzato da combinazioni cromatiche bicolore più decise, che offre tre grafiche: nero/verde opaco, nero/arancio opaco e bianco/nero lucido.

Domande frequenti sul casco Blauer Pilot 1.1

Quanto pesa il casco jet Blauer Pilot 1.1?

Il casco Blauer Pilot 1.1 ha un peso dichiarato di circa 980 grammi nelle taglie XXS-S e di 1.050 grammi nelle taglie M-XL. La leggerezza è uno degli elementi distintivi del modello, pensato per offrire comfort durante gli spostamenti quotidiani in moto e scooter.

Quali sono le caratteristiche del casco Blauer Pilot 1.1?

Il Blauer Pilot 1.1 presenta una calotta esterna in fibra di vetro, una visiera parasole fumé all’80% con trattamento antigraffio e interni removibili e lavabili. È inoltre dotato di chiusura sottogola micrometrica a sgancio rapido e di omologazione ECE 22.05.

In quali colori è disponibile il Blauer Pilot 1.1?

Il casco jet Blauer Pilot 1.1 è proposto in due versioni estetiche. La variante tinta unita è disponibile in nero opaco, grigio opaco e titanio opaco, mentre il Pilot 1.1 Graphic G offre tre grafiche: nero/verde opaco, nero/arancio opaco e bianco/nero lucido.

Per quali moto è indicato il casco Blauer Pilot 1.1?

Il Blauer Pilot 1.1 è pensato per chi utilizza moto e scooter negli spostamenti quotidiani. Il suo design essenziale si abbina a diverse tipologie di veicoli, dagli scooter urbani alle naked e alle custom, combinando stile minimalista e praticità d’uso.