Per chi ha intenzione di acquistare una moto o uno scooter c’è un interessante opportunità per guardare con maggiore interesse, nei giorni che ci separano dalla fine del mese di novembre, all’interno della gamma dei brand del Gruppo Piaggio. Fino al 30 novembre è infatti attiva l’iniziativa promozionale Black Ride-Day che propone una serie di offerte su moto e scooter di Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio.

Aprilia: vantaggi su Tuareg e SR GT 400

In casa Aprilia spicca la proposta che riguarda la Tuareg, la adventure due volte vincitrice dell’Africa Eco Race, che viene offerta con 1.500 euro di vantaggi, usufruibile in diverse modalità tra cui sconto sul prezzo di listino, sconto sull’acquisto di accessori o assicurazione compresa nel prezzo. Inoltre, grazie al programma DreamRide che coinvolge tutti i marchio del Gruppo Piaggio, l’Aprilia Tuareg è acquistabile anche a rate mensili da 119 euro e con la possibilità di scegliere tra acquisto o restituzione dopo tre anni.

Altra promozione riguarda Aprilia SR GT 400, lo scooter GT adventure di media cilindrata, che viene proposto fino a fine mese con 400 euro di vantaggi. Inoltre il crossover di Aprilia è acquistabile anche beneficiando di condizioni ulteriormente vantaggiose, ovvero con rateizzazione a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 7,50%) e spostamento della prima rata a marzo 2027.

Moto Guzzi V7 con 750 euro di sconto

Spostandoci in Moto Guzzi, la promozione Black Ride-Day si concentra sulla gamma V7 che, offrendo 750 euro di vantaggio cliente, viene proposta fino al 30 novembre con un prezzo che parte da 8.550 euro. Inoltre, la bicilindrica costruita a Mandello può essere acquistata anche tramite finanziamento, con rate da 99 euro al mese, con la possibilità di tenerla, cambiarla o restituirla dopo tre anni.

Bonus fino a 1.000 euro sugli scooter Piaggio

Non è da meno la gamma ruota alta di Piaggio, con gli scooter Liberty, Medley e Beverly che celebrano il Black Ride-Day con vantaggi clienti che possono arrivare fino a 1.000 euro. Tutti e tre gli scooter di Piaggio, che sono offerti anche con rateizzazione a tasso zero e primo rata a marzo 2027, beneficiano di vantaggi, ma dal valore differente: 400 euro su Piaggio Liberty 125 e 150, 500 euro su Piaggio Medley e 1.000 euro su Piaggio Beverly.

Fino a quando sono attive le offerte Black Ride-Day di Piaggio?

Le promozioni Black Ride-Day di Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio sono valide fino al 30 novembre. L’iniziativa comprende sconti, vantaggi sull’acquisto e finanziamenti agevolati su una selezione di moto e scooter dei tre marchi.

Quali sconti sono previsti sulle moto Aprilia con il Black Ride-Day?

Le offerte Aprilia riguardano la Tuareg, che beneficia di 1.500 euro di vantaggi, e lo scooter SR GT 400, per il quale sono previsti 400 euro di vantaggi. Per entrambi sono disponibili specifiche formule di acquisto e finanziamento.

Quanto costa la Moto Guzzi V7 con le promozioni Black Ride-Day?

Grazie alla promozione Black Ride-Day, la gamma Moto Guzzi V7 beneficia di 750 euro di vantaggi cliente e viene proposta con un prezzo di partenza di 8.550 euro. È inoltre disponibile un finanziamento con rate da 99 euro al mese e la possibilità, dopo tre anni, di tenere, cambiare o restituire la moto.

Quali scooter Piaggio sono in promozione e a quanto ammontano gli sconti?

Le offerte Black Ride-Day coinvolgono tre modelli della gamma Piaggio: Liberty 125 e 150, con 400 euro di vantaggi, Medley, con 500 euro, e Beverly, con 1.000 euro. Sono previste anche formule di finanziamento a tasso zero (TAN 0%) con prima rata a marzo 2027.