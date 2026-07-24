Bimota KB998 Rimini: la gestione elettronica dell’aerodinamica attiva è affidata a GET

La Bimota KB998 Rimini, la supersportiva che rappresenta l’evoluzione più avanzata del marchio riminese, beneficerà di un innovativo sistema di aerodinamica attiva il cui sviluppo e la gestione elettronica saranno curata da GET, la divisione elettronica di Athena, che è stata scelta da Bimota come partner tecnologico.

Affidandosi a GET, Bimota punta a rendere concreta la complessa sfida ingegneristica che prevede l’integrazione più efficace possibile tra telaio, aerodinamica ed elettronica al fine di ottenere un comportamento dinamico superiore in ogni fase di guida. GET svilupperà una centralina dedicata a gestire in tempo reale le appendici aerodinamiche variabili della moto.

Centralina dedicata alla gestione dell’aerodinamica attiva

Tale “cervello elettronico” elaborerà i dati provenienti dai sensori della KB998 Rimini e attuare di conseguenza delle strategie di controllo che consentono di modificare la posizione delle superfici aerodinamiche in funzione dei parametri rilevati dai sensori, come velocità, accelerazione e condizioni di guida. Da tutto ciò ne deriverà un miglioramento concreto, e chiaramente percepibile dal pilota, in termini di stabilità, inserimento in curva e trazione.

Apporccio su misura per un alto livello di integrazione

La collaborazione tra Bimota e GET riservata alla KB998 Rimini richiede un approccio specifico e su misura, con lo sviluppo di una piattaforma elettronica dedicata capace di dialogare con l’architettura della moto e integrarsi con le soluzioni meccaniche avanzate, come ha sottolineato l’Ing. Pierluigi Marconi, responsabile del progetto KB998 Rimini: “La complessità di un sistema come l’aerodinamica attiva richiede un livello di integrazione elevatissimo. GET ha dimostrato grande competenza e flessibilità, contribuendo in modo determinante alla realizzazione di una soluzione innovativa”.

GET sempre più riferimento anche fuori dal mondo off-road

Con questa nuova partnership tra GET e Bimota, già consolidata negli sviluppi off-road con la BX 450 Enduro, la collaborazione si estende al mondo delle supersportive. Tale progetto inoltre apre nuovi segmenti di mercato a GET, sempre più protagonista anche nel segmento delle moto stradali, oltre ai contesti off-road in cui è una presenza storica, rafforzando cos’ il posizionamento della divisione elettronica di Athena come partner di riferimento nello sviluppo di sistemi elettronici avanzati per il motorsport e le applicazioni ad alte prestazioni.