Bimota KB399, debutto a dicembre: arriva anche la nuova app

La Bimota KB399 si avvicina a grandi passi al momento delle consegne che prenderanno il via nel mese di dicembre 2026. In concomitanza con l’arrivo della supersportiva ai primi clienti, l’azienda riminese lancerà la Bimota App, la nuova applicazione ufficiale che permetterà ai proprietari di collegare lo smartphone alla propria moto.

Doppia versione, con la KB399 ES che incrementa l’esclusività

A livello estetico e caratteriale, la KB399 richiama la sorella maggiore KB998 Rimini e viene proposta sul mercato europeo in due versioni. La prima è il modello base, che monta un motore da 399 cc con potenza di 80 CV, abbinato a ciclistica precisione e impostazione ispirata alle competizioni. La seconda è la versione ES che alle stesse caratteristiche della variante standard aggiunge maggior esclusività alla moto che rappresenta la porta d’ingresso della gamma stradale di Bimota. Sulla KB399 ES, sigla che sta per Edizione Speciale, troviamo carenatura in fibra di carbonio a secco, semimanubri specifici, pedane regolabili, leva del cambio, leva del freno e supporti pedana ricavati dal piano. Sia sulla versione standard che sulla ES, la KB399 monta la sospensione anteriore Showa SFF-BP da 41 mm, mentre le due moto differiscono per la sospensione posteriore: Showa BFRC lite sulla standard, Öhlins STX46 sulla ES.

Unendo prestazioni e tecnologia, la Bimota KB399 esprime la sua sportività anche attraverso il sound distintivo del propulsore quattro cilindri, che viene esaltato da un silenziatore Akrapovic su misura. Mentre la dotazione dell’avantreno comprende avanzate pinze freno Brembo Stylema ad attacco radiale, nell’equipaggiamento di serie di entrambe le versioni troviamo il controllo di trazione a tre modalità, le mappe motore, i riding mode integrati e il quick shifter.

Più connettività con la Bimota App

Novità significative arrivano anche sul fronte della connettività che, grazie alla collaborazione con Kawasaki, si concretizza nell’arrivo della Bimota App, gratuita e inizialmente disponibile per Android, a cui si aggiungerà presto la versione per iPhone dopo il completamento del processo di certificazione. La nuova applicazione permette di regolare le impostazioni, consultare i registri e raccogliere i dati dei percorsi, fino a confrontare le proprie statistiche con quelle di altri utenti tramite la funzione “Classifiche”.

L’arrivo della KB399 e della Bimota App rappresenta un importante upgrade per l’azienda riminese, come sottolinea Pierluigi Marconi, COO di Bimota: “Le moto di cilindrata contenuta non sono certo una novità per noi: nel 1980 abbiamo conquistato il Campionato del Mondo di motociclismo nella classe 350. La KB399 rappresenta ora il passo successivo e avvicinerà al nostro marchio un pubblico nuovo e più giovane. Non vediamo l’ora di accogliere i proprietari della KB399 nella famiglia Bimota con questo gioiello capace di raggiungere regimi elevati, espressione della cura e dell’artigianalità che contraddistinguono tutte le nostre moto. Grazie alla Bimota App, inoltre, i clienti potranno rendere ancora più profondo il rapporto personale con la propria moto. Ci auguriamo che questo contribuisca a rendere ancora più coinvolgente la loro esperienza di possesso”.

Domande frequenti su Bimota KB399

Quando arrivano le prime consegne della Bimota KB399?

Le prime consegne della Bimota KB399 sono previste per dicembre. In concomitanza con l’arrivo della supersportiva ai primi clienti, Bimota lancerà anche la nuova Bimota App, pensata per migliorare l’esperienza di utilizzo e il rapporto tra motociclista e moto.

Quanti CV ha la Bimota KB399?

La Bimota KB399 monta un motore a quattro cilindri da 399 cc, capace di sviluppare una potenza di 80 CV. La dotazione comprende controllo di trazione con tre modalità, mappe motore, riding mode e quick shifter, oltre a un impianto frenante con pinze radiali Brembo Stylema.

Quali sono le differenze tra Bimota KB399 e KB399 ES?

La Bimota KB399 ES è la versione speciale della supersportiva e si distingue per una dotazione più esclusiva. Include carenatura in fibra di carbonio a secco, semimanubri specifici, pedane regolabili e componenti ricavati dal pieno. Cambia anche la sospensione posteriore: la versione standard utilizza una Showa BFRC Lite, mentre la ES adotta una Öhlins STX46. Entrambe montano una forcella anteriore Showa SFF-BP da 41 mm.

Che cosa permette di fare la nuova Bimota App?

La Bimota App consente di collegare lo smartphone alla KB399, regolare alcune impostazioni, consultare i registri e raccogliere i dati dei percorsi effettuati. Include anche una funzione chiamata Classifiche, che permette di confrontare le proprie statistiche di guida con quelle degli altri utenti. L’app sarà inizialmente disponibile per Android, mentre la versione per iPhone arriverà dopo il completamento della certificazione.