BER Racing: i nuovi caschi Arai e Nos entrano nel catalogo

Il catalogo BER Racing continua ad arricchirsi, ogni settimana, con nuove proposte per chi utilizza la propria moto. Lo store online dell’azienda di abbigliamento per gli appassionati a due ruote propone due nuovi caschi: Arai Quantic, il modello dedicato a chi vuole comfort e sportività, ed il Nos NS-9. Quest’ultimo è il modello più eclettico della gamma NS-Series ed è utilizzabile per qualunque tipo di viaggio, dalla città alle avventure in off-road.

Arai Quantic

Entrando più nel dettaglio, Arai Quantic è un modello di nuova generazione, dedicato ai motociclisti alla ricerca di un casco Sport Touring dinamico, in grado di coniugare il comfort sulle lunghe distanze con le performance di derivazione sportiva. Per chi ama viaggiare, ma anche provare il brivido della velocità. Con la sicurezza sempre in primo piano, essendo il primo casco del marchio giapponese a superare la nuova (e più restrittiva) Omologazione ECE 22.06.

L’inedita presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d’aria mentoniera, assicurano un ricambio d’aria efficiente e costante. La calotta esterna, ancora più liscia e resistente, integra il nuovo sistema visiera VAS ed è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) con una base più larga di 5 mm, per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. È disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, con un listino prezzi a partire da 859 euro.

Nos NS-9

Il casco Nos NS-9, come dicevamo, è il più eclettico della gamma NS-Series. Infatti, grazie al frontino rimovibile, può essere configurato in tre varianti: frontino e visiera, solo frontino o solo visiera, in base al tipo di strada e di viaggio che si sta affrontando. Se si è in città, su strade extraurbane e in autostrada, oppure se si va all’avventura su tratti off-road. È presente anche il filtro ottico ad alta capacità oscurante, con meccanismo di azionamento integrato nella calotta.

Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency è stato implementato raddoppiando le prese d’aria installate sulla mentoniera e agli interni sono cuciti a mano completamente removibili e personalizzabili. Quattro differenti combinazioni possibili tra le misure di calotta esterna ed interna assicurano il massimo bilanciamento, mentre due differenti densità di EPS ottimizzano la capacità di assorbimento di un impatto. Questo modello è disponibile con taglie dalla XS alla XL, con un prezzo di listino a partire da 249 euro. Ma sono in corso delle promozioni.

Una storia di oltre 40 anni

La storia di BER Racing Europe ha le sue origini nel 1982, quando fu fondata da Maurizio Bombarda, ed è caratterizzata da un filo conduttore determinante: un’innata passione per la sicurezza e per il mondo moto. Oggi annovera nell’insieme dei marchi distribuiti alcuni dei brand più noti del mercato motociclistico e, forte di un’esperienza pluriennale, è diventata essa stessa una garanzia di qualità per i motociclisti, consapevoli che tutti i prodotti che l’azienda modenese distribuisce sono coerenti con la sua missione, avendo l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza e comfort a pilota e passeggero.

Quali sono i nuovi caschi entrati nel catalogo BER Racing?

Le novità sono due: Arai Quantic e Nos NS-9. Il primo è un casco Sport Touring pensato per combinare comfort sulle lunghe distanze e prestazioni sportive. Il secondo è il modello più versatile della gamma NS-Series, progettato per affrontare diversi tipi di percorso, dalla città all’off-road.

Quali sono le caratteristiche principali dell’Arai Quantic?

Arai Quantic è il primo casco del marchio giapponese a superare la nuova omologazione ECE 22.06. Integra il sistema visiera VAS, una calotta PB e-clc e diverse soluzioni per la ventilazione, tra cui una presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D. È disponibile nelle taglie dalla XS alla XL.

Cosa rende versatile il Nos NS-9?

Il Nos NS-9 dispone di un frontino rimovibile che permette tre configurazioni: frontino e visiera, solo frontino oppure solo visiera. Integra inoltre un filtro ottico ad alta capacità oscurante, ventilazione MACH-Efficiency e interni completamente removibili e personalizzabili.

Quanto costano i nuovi caschi Arai e Nos?

Arai Quantic ha un prezzo di listino a partire da 859 euro, mentre Nos NS-9 parte da 249 euro. Per quest’ultimo sono inoltre in corso alcune promozioni. Entrambi i modelli sono disponibili nelle taglie dalla XS alla XL.

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