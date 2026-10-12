Arai Tour-X5 e NOS NS-9, due caschi moto versatili per strada e off-road

La versatilità quando si parla di caschi è uno degli aspetti ai quali i motociclisti guardano con particolare attenzione. Ed è proprio questa una delle virtù che accomuna le due proposte che questa settimana arrivano dal ricco e variegato catalogo di BER Racing. La prima è il casco Arai Tour-X5 completamente riprogettato, mentre la seconda è il NOS NS-9, il casco più eclettico della gamma NS-Series. Due caschi differenti, uniti dalla stessa cura maniacale per il dettaglio.

Arai Tour-X5 Anodize Yellow

Il casco Tour-X 5 di Arai punta tutto sulla modularità. Il nuovo sistema visiera e frontino VAS-A, derivato dal VAS-V del casco RX-7V del produttore giapponese, permette di rimuovere i due elementi in pochi secondi e senza attrezzi, passando dalla configurazione stradale a quella off-road o adventure in maniera rapida e agevole, adattandosi così immediatamente alla esigenze di guida del momento. La visiera ridisegnata del casco migliora la visibilità, mentre il sistema antiappannamento è stato rivisto per funzionare al massimo in ogni condizione.

Rinnovata anche la ventilazione, con la presa d’aria Arai Logo Duct (già vista sul Quantic), il nuovo Spoiler AR, i Delta Duct e una presa mentoniera con saracinesca interna regolabile, che dirige l’aria verso la bocca o verso la visiera. Le parti del sistema di ventilazione sono progettate per staccarsi in caso d’urto, riducendo le forze rotazionali a protezione del motociclista. Gli interni di questo casco Arai sono removibili e personalizzabili, oltre che antiodore e antimicrobici. Il deflettore paranaso facilita la vita a chi porta gli occhiali, mentre i guanciali FCS garantiscono una calzata ottimale su strada e fuoristrada.

Il casco Arai Tour-X5, che ha la calotta esterna in PB-CLC2, si propone qui nell’elegante grafica Anodize Yellow che combina bianco, nero e giallo. Il prezzo di questo casco, disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, è di 1.009 euro.

NOS NS-9 Mirage Black

Il casco NS-9 di NOS Helmets strizza l’occhio ai motociclisti che non vogliono scegliere una sola strada e non si fermano davanti a nulla, passando con disinvoltura dall’asfalto al fuoristrada e viceversa. Il frontino del NOS NS-9, ottimizzato aerodinamicamente, si rimuove dando la possibilità di ottenere tre varianti: frontino e visiera, solo frontino o solo visiera. Il tutto a vantaggio della personalizzabilità della configurazione d’utilizzo.

Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency di cui è dotato questo casco raddoppia le prese d’aria sulla mentoniera, mentre gli interni cuciti a mano, removibili e personalizzabili, assicurano comfort anche sui percorsi più impegnativi e quando si indossa il casco per molte ore di seguito. Quattro combinazioni possibili tra misure di calotta esterna e interna garantiscono il miglior bilanciamento per ogni motociclista, mentre le due diverse densità di EPS che ottimizzano l’assorbimento degli urti sono un ulteriore caratteristica a beneficio di protezione e sicurezza del motociclista.

Il casco NS-9, che qui vediamo in versione Mirage Black, caratterizzata da grintosa grafica in rosso, blu, nero e bianco, viene proposta ad un prezzo promozionale di 249 euro, anziché 259 euro.

Domande frequenti su caschi moto Arai e NOS Helmets

Quanto costa il casco Arai Tour-X5 Anodize Yellow?

Il casco Arai Tour-X5 Anodize Yellow ha un prezzo di listino di 1.009 euro. È disponibile nelle taglie dalla XS alla XL e si distingue per la configurazione versatile, il sistema visiera e frontino VAS-A e la ventilazione studiata per adattarsi a diversi contesti di guida, dalla strada al fuoristrada.

Quali sono le caratteristiche del casco Arai Tour-X5?

L’Arai Tour-X5 è un casco progettato per un utilizzo versatile, su strada e in fuoristrada. Tra le sue caratteristiche figurano il sistema visiera e frontino VAS-A removibile senza attrezzi, la ventilazione evoluta, gli interni estraibili e personalizzabili e la calotta esterna in PB-CLC2. La grafica Anodize Yellow combina bianco, nero e giallo.

Quanto costa il casco NOS NS-9 Mirage Black?

Il NOS NS-9 Mirage Black è proposto al prezzo promozionale di 249 euro, rispetto ai 259 euro di listino. La grafica abbina rosso, blu, nero e bianco, mentre la configurazione modulabile di frontino e visiera consente di adattare il casco alle diverse esigenze di guida.

Qual è la differenza tra Arai Tour-X5 e NOS NS-9?

Entrambi sono caschi versatili, pensati per affrontare percorsi stradali e fuoristrada, ma si differenziano per dotazioni e fascia di prezzo. L’Arai Tour-X5 offre soluzioni tecniche come il sistema VAS-A e una calotta in PB-CLC2, con un prezzo di 1.009 euro. Il NOS NS-9 punta sulla flessibilità delle configurazioni di visiera e frontino, sulla ventilazione MACH-Efficiency e su un prezzo promozionale di 249 euro.