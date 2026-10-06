Arai Tour-X5 e NOS NS-11F: caratteristiche, prezzi e novità

Quando si parla di caschi, la differenza la fa il dettaglio. Arai e NOS Helmets lo sanno bene e lo dimostrano ancora una volta con due proposte molto diverse tra loro ma accomunate dalla stessa cura maniacale a ogni singolo aspetto: l’avventuroso casco premium Tour-X5 e il casco racing NS-11F che unisce performance e comfort. I due caschi in questione fanno parte del ricco catalogo di BER Racing, distributore di prodotti e accessori per motociclisti, che inizia il mese di ottobre con questa doppia proposta di assoluto valore.

Arai Tour-X5: il casco che non pone limiti

Completamente riprogettato, il casco Arai Tour-X5 è pensato per chi vuole partire all’avventura senza precludersi nulla. Il cuore della novità di questo casco d’alta gamma è il sistema VAS-A, derivato dal VAS-V della RX-7V e dotato di visiera e frontino che si rimuovono in pochi secondi e senza l’ausilio di attrezzi, con estrema facilità permettendo di adeguare il casco alle condizioni di guida specifiche del momento, beneficiando di assetto diverso per ogni terreno. Le configurazioni possibili sono tre: On-Road, Off-Road e Adventure.

La visiera ridisegnata del Tour-X5 migliora la visibilità, mentre l’antiappannamento garantisce la massima efficacia in ogni condizione. La ventilazione, rinnovata, introduce il 3D Arai Logo Duct, già visto sul Quantic, insieme allo Spoiler AR, al Delta Duct 6 e alla presa d’aria mentoniera con saracinesca regolabile verso bocca o visiera. In caso d’impatto tutti questi elementi si staccano per ridurre le forze rotazionali, col casco che beneficia della protezione garantita dalla calotta in PB-CLC2. Gli interni, removibili e personalizzabili, sono anti-odore e anti-microbici, con deflettore paranaso per gli occhiali e guanciali FCS per una calzata ottimale.

Il casco Arai Tour-X5, qui nell’elegante versione estetica Anodize Red che combina nero, grigio e rosso, è disponibile (nelle taglia dalla XS alla XL) sul sito di BER Racing al prezzo di 1.009 €.

NOS NS-11F: il fit su misura

L’altra proposta dedicata ai motociclisti ci porta in casa NOS Helmets, con l’attenzione che si posa sull’NS-11F, dedicato a chi cerca la tecnologia di un casco da corsa unita a finiture e comfort di alto livelli tipici della filosofia costruttiva del marchio. La fodera interna di questo casco è personalizzabile con guanciali e calottina di diversi spessori, consentendo dunque di trovare la configurazione “su misura” per la massima comodità di calzata.

Questo casco di NOS dispone di calotta in MFC (Multiple Fiberglass Composite), con applicazione radiale realizzata a mano, capace di garantire un elevato livello di protezione con dimensioni ridotte, a vantaggio di peso e resistenza aerodinamica. Altro plus tecnico è rappresentato dal sistema di ventilazione MACH-Efficiency2 che, insieme ai tessuti traspiranti degli interni, assicurano aria fresca costante e il massimo comfort climatico. Il casco NOS NS-11F, che in quest’occasione vediamo nella grafica Shure Blue, che combina nero, bianco, rosso e blu, viene proposta sull’e-commerce di BER Racing al prezzo promozionale di 299 €, anziché 309 €.

Domande frequenti sui caschi Arai e NOS Helmets

Quali sono le principali caratteristiche dell’Arai Tour-X5?

L’Arai Tour-X5 è un casco adventure di alta gamma progettato per adattarsi a diversi scenari di guida. Grazie al sistema VAS-A, visiera e frontino possono essere rimossi senza attrezzi, permettendo di configurare il casco nelle modalità On-Road, Off-Road e Adventure.

Quanto costa l’Arai Tour-X5?

L’Arai Tour-X5 nella versione Anodize Red è disponibile sul sito di BER Racing al prezzo di 1.009 euro, nelle taglie dalla XS alla XL.

Che caratteristiche ha il casco NOS NS-11F?

Il NOS NS-11F è un casco racing che punta su protezione, leggerezza e comfort. Dispone di calotta in MFC, sistema di ventilazione MACH-Efficiency2 e interni personalizzabili attraverso guanciali e calottina di diverso spessore, per ottenere una calzata più precisa.

Quanto costa il NOS NS-11F?

Il NOS NS-11F nella grafica Shure Blue è proposto sull’e-commerce di BER Racing a 299 euro, con un prezzo promozionale rispetto ai 309 euro di listino.

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