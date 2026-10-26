Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute: edizione speciale a EICMA 2026

Nonostante l’amaro addio condizionato dal maltempo, che ha costretto l’annullamento della GP d’Australia, del circuito di Philipp Island alla MotoGP, con il leggendario tracciato australiano che uscirà dal calendario della MotoGP dopo quasi trent’anni, Aprilia ha comunque colto l’occasione per presentare la RS 660 Phillip Island Tribute, una speciale versione della sua media sportiva che rende omaggio al circuito che è stato scenario di avvincenti e memorabili gare della classe regina, e non solo, del motorsport su due ruote.

Un legame fatto di vittorie

Del resto la pista australiana non è come tutte le altre per il marchio italiano. Phillip Island è stata spesso terra di conquista per Aprilia Racing, come raccontano i dieci successi nelle diverse classi del Motomondiale, a cui si aggiungono quelli ottenuti in SBK con la RSV4. L’ultimo trionfo, nel 2025, porta la firma di Raúl Fernández in sella alla RS-GP ed ha regalato ad Aprilia il traguardo dei trecento successi mondiali, rendendola il costruttore europeo più vincente nella storia del campionato.

Livrea e dettagli della speciale RS 660

La Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute si presenta con un look esclusivo, grazia a una livrea dedicata con base bianca che si colora di verde su fiancate e codino, che insieme al rosso dei cerchi delle ruote, richiamano i colori del marchio della pista. Sulle fiancate compaiono il logo del circuito, formato dal suo tradizionale layout, la scritta “Phillip Island Circuit” e la bandiera a scacchi. Sul serbatoio uno scudetto riporta il numero delle vittorie Aprilia sul tracciato, mentre il numero di serie di questa limited edition è inciso sulla piastra di sterzo. Tra gli elementi esclusivi c’è anche il coprisella passeggero dedicato.

La meccanica non cambia

Sotto la livrea la ricetta resta che conosciamo sulla Aprilia RS 660 di serie, riferimento assoluto tra le medie sportive. A spingere la moto c’è il motore bicilindrico da 660 cc a quattro valvole che eroga 105 CV a 10.400 giri/min e 70 Nm di coppia a 8.400 giri/min, con versione depotenziata a 35 kW disponibile. Il motore è parte portante del telaio a due travi laterali, che contribuisce a garantire una leggerezza e rigidità. Su fronte dell’elettronica troviamo una dotazione completa che comprende pacchetto aPRC con controllo di trazione, impennata, freno motore, ABS Cornering e mappe motore Ride by Wire, a cui si aggiungono launch control, cambio elettronico bidirezionale e cruise control, il tutto gestito dall’avanzata piattaforma inerziale a sei assi.

Sarà esposta a EICMA 2026

Gli appassionati potranno vedere da vicino la RS 660 Philipp Island Tribute a EICMA 2026, in programma a Milano dal 3 all’8 novembre, con la moto che sarà esposta nello spazio Aprilia.

Domande frequenti su Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute

Che cos’è la Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute?

La Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute è una versione speciale della sportiva media italiana, realizzata per rendere omaggio allo storico circuito australiano di Phillip Island e ai successi conquistati da Aprilia nel Motomondiale e in Superbike.

Quanti CV ha la Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute?

La moto mantiene il bicilindrico da 660 cc della RS 660 di serie, capace di sviluppare 105 CV a 10.400 giri/min e 70 Nm di coppia a 8.400 giri/min. È disponibile anche una versione depotenziata a 35 kW, guidabile con patente A2 nel rispetto dei requisiti previsti.

Quali sono le novità estetiche della Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute?

La versione speciale si distingue per una livrea dedicata con base bianca, dettagli verdi sulle fiancate e sul codino e cerchi rossi. Completano l’allestimento il logo del Phillip Island Circuit, la bandiera a scacchi, uno scudetto sul serbatoio che celebra le vittorie Aprilia sul tracciato e il numero di serie inciso sulla piastra di sterzo.

Dove si potrà vedere la Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute?

La Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute sarà esposta a EICMA 2026, la manifestazione dedicata alle due ruote in programma a Milano dal 3 all’8 novembre. I visitatori potranno ammirare da vicino la livrea celebrativa presso lo spazio espositivo Aprilia.