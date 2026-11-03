Aprilia: la RSV4 Obscure Spe.ed. e tante novità ad EICMA 2026

È la settimana di EICMA 2026. Uno degli eventi più attesi dell’anno da parte dei motociclisti, che ha aperto oggi i battenti alla stampa e da giovedì sarà aperto al pubblico, per vedere dal vivo tutte le ultime novità a due ruote. Uno degli stand più ricchi è quello targato Aprilia, con numerose anteprime portate a Rho Fiera Milano. In primo piano c’è la versione Obscure Spe.ed. della RSV4, ma sono presenti anche la RS 660 Phillip Island Tribute e gli scooter SXR e SR GT. Infine, la gamma Factory del marchio italiano propone una nuova variante grafica.

La RSV4 Obscure Spe.Ed.

Entriamo nel dettaglio, a partire dalla versione limitata e numerata della RSV4, diventando la superbike di serie più potente al mondo con i 220 CV erogati dal motore V4. La Obscure Spe.ed., così è stata nominata, introduce alcuni elementi esclusivi, come le Leg Wings in fibra di carbonio, per generare carico aerodinamico senza pregiudicare la maneggevolezza. Inoltre, sono presenti una coppia di sospensioni Öhlins a regolazione meccanica, oltre all’ammortizzatore TTX e alla forcella NIX, completamente regolabili nell’idraulica in estensione e compressione.

Realizzata in soli 500 esemplari, questa versione speciale mette in primo piano la fibra di carbonio, utilizzata per gran parte delle sovrastrutture e per i cerchi ruota, riuscendo a far scendere il peso a soli 201 kg in ordine di marcia. I chilogrammi, inoltre, possono ulteriormente scendere a 196 montando l’impianto di scarico completo ART (Aprilia Racing Technology) con terminale SC Project in carbonio, presente nel catalogo di accessori di Aprilia Racing dedicati.

La RS 660 Phillip Island Tribute

La media sportiva del marchio di Noale si arricchisce della versione speciale dedicata al circuito australiano, dove Aprilia ha ottenuto 10 successi in diverse classi del Motomondiale, oltre ai trionfi in Superbike. Questa versione della RS 660, realizzata in edizione numerata, si distingue per la livrea dedicata esclusivamente a questo modello e per la presenza del coprisella del passeggero nel corredo di serie. Le fiancate riportano il logo del circuito, formato dal layout del tracciato, appena sopra la scritta “Phillip Island Circuit” e la bandiera a scacchi sul traguardo.

La base cromatica è bianca e, assieme al verde presente su fiancate e codino e al rosso dei cerchi, richiama i colori presenti nel marchio della pista. Sul serbatoio si trova lo scudetto con il numero delle vittorie di Aprilia in questo circuito, mentre il numero di serie è sulla piastra di sterzo. Non mancano anche alcuni accessori dedicati, disponibili nel catalogo Aprilia.

Gli scooter

Il marchio italiano, nel corso degli anni, è diventato famoso anche per gli scooter e ci sono novità importanti anche in questo settore da EICMA 2026. Il modello d’ingresso è Aprilia SXR 125, con il suo stile sportivo e contenuti di livello superiore, a partire dai proiettori a LED e dalla nuova strumentazione TFT a colori pronta per la connessione con lo smartphone, così come sono presenti i nuovi blocchetti elettrici al manubrio. Il telaio in acciaio, i nuovi cerchi da 14” e il sistema di frenata combinata CBS sono altri elementi caratteristici di questo modello, con un ampio vano sottosella da 20 litri (dotato di luce di cortesia), portapacchi posteriore e gancio portaborse.

Per chi non si muove solamente in città, ma vuole andare anche all’avventura c’è la gamma ‘adventure’ SR GT, che è stata aggiornata con un restyling e con un allestimento più ricco. Lo spazio sotto la sella ora è in grado di ospitare un casco integrale ed è presente una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici, più ricca di indici, già pronta per essere connessa con lo smartphone, abilitando la navigazione a pittogrammi, attraverso la centralina Aprilia MIA. Sono due le versioni disponibili: 125 con motore da 11 kW e 200 con potenza di 13 kW.

Quali sono le principali novità Aprilia presentate a EICMA 2026?

Il marchio di Noale porta alla manifestazione milanese la RSV4 Obscure Spe.ed., versione speciale e numerata della superbike, la RS 660 Phillip Island Tribute e gli aggiornamenti degli scooter SXR 125 e SR GT. La gamma Factory propone inoltre una nuova variante grafica.

Cosa distingue la Aprilia RSV4 Obscure Spe.ed.?

È una versione limitata a 500 esemplari, equipaggiata con il motore V4 da 220 CV. Utilizza ampiamente la fibra di carbonio, comprese le sovrastrutture e i cerchi, e adotta le Leg Wings aerodinamiche e sospensioni Öhlins completamente regolabili. Il peso è di 201 kg in ordine di marcia, che scendono a 196 kg con lo scarico completo ART.

Quali sono le caratteristiche della RS 660 Phillip Island Tribute?

Questa edizione numerata celebra i successi Aprilia sul circuito australiano. Si riconosce per la livrea bianca, verde e rossa, il logo del tracciato sulle fiancate, il coprisella passeggero di serie e la targhetta con il numero progressivo sulla piastra di sterzo.

Come cambiano gli scooter Aprilia SXR e SR GT?

L’SXR 125 introduce fari LED, strumentazione TFT a colori e cerchi da 14 pollici. L’SR GT riceve un restyling, un vano sottosella più capiente e un display TFT da 5 pollici con navigazione a pittogrammi. È disponibile nelle cilindrate 125 e 200, rispettivamente da 11 e 13 kW.

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