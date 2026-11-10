AICMOTO: “EICMA 2026 conferma nuovi equilibri, fiducia per il 2027”

EICMA 2026 si è chiusa con nuovi record sia a livello di presenze sia per quanto riguarda gli espositori, confermando il grande interesse degli appassionati per l’evento milanese. Una fiera che ha mostrato numerose novità, ma anche una diversa tendenza, con gli scooter sempre più protagonisti della scena delle due ruote. “Stanno cambiando i mezzi ed il modo in cui le persone li utilizzano”, è il commento di Pier Francesco Caliari, direttore generale di AICMOTO.

Una crescita a due velocità

A ottobre il mercato italiano delle due ruote, infatti, ha registrato 27.040 immatricolazioni (+6,61%): gli scooter crescono del 10,80%, mentre le moto arretrano dell’1,27%. Nei primi dieci mesi del 2026, il dato complessivo raggiunge 351.963 unità (+10,53%), con un divario netto tra scooter (+14,76%) e moto (+4,29%). “I dati di ottobre confermano una crescita a velocità diverse – prosegue Caliari – e ridurre questo fenomeno alla sola mobilità urbana sarebbe un errore”.

Gli scooter, infatti, non sono più solamente mezzi utilizzati all’interno delle città, ma anche in altri ambiti: “Il veicolo per gli spostamenti quotidiani convive ormai con proposte di cilindrata superiore, anche di impostazione adventure, pensate per viaggiare e affrontare percorsi extraurbani. Alcuni modelli hanno caratteristiche tecniche e ciclistiche sempre più vicine a quelle delle moto. Per una parte della clientela, lo scooter sta diventando una vera alternativa alla moto tradizionale”.

La conferma da EICMA 2026

Il mercato ha dato questa indicazione, confermata anche ad EICMA 2026. Dove è stata notata un’espansione nelle piccole e medie cilindrate, con tendenza per i modelli crossover ed adventure, oltre ad un aumento dei marchi esistenti. “Si osserva una grande varietà di proposte – prosegue Caliari – Ma più modelli e più marchi non significano necessariamente più motociclisti. In un mercato delle moto che cresce poco, l’offerta si confronta anche per conquistare quote esistenti. Le concessionarie devono saper distinguere le novità capaci di generare domanda duratura da quelle che rischiano soltanto di aumentare la complessità dell’assortimento”.

La fiera milanese ha anche mostrato un’evoluzione sempre maggiore dei sistemi elettronici di assistenza alla guida ed alla protezione individuale, compresi i nuovi airbag indossabili: “La sicurezza non dovrebbe essere considerata un accessorio secondario – osserva Attilio Pogliani, presidente di AICMOTO – Le innovazioni hanno valore quando diventano comprensibili, utilizzabili e realmente accessibili al motociclista. Anche in questo il concessionario può fare la differenza, attraverso una consulenza che non si esaurisce nella scelta del veicolo”.

Il 2027

Il 2026 si sta chiudendo con dati positivi ed una crescita delle immatricolazioni, rispetto all’anno scorso, pur in un cambiamento di esigenze da parte dei clienti: “Lo scooter, spesso acquistato inizialmente per necessità, diventa sempre più anche uno strumento di libertà e di piacere – chiude il n° 1 dell’Associazione Italiana Concessionari Moto – mentre l’ampliamento dell’offerta apre nuove opportunità, ma richiede ai concessionari una preparazione sempre maggiore”.

In vista di un nuovo anno, dove ci sarà la voglia e la necessità di crescere ulteriormente: “Guardiamo al 2027 con fiducia e realismo. In un contesto economico internazionale ancora incerto, per le concessionarie sarà fondamentale saper scegliere i prodotti giusti, investire nella preparazione del personale e rafforzare la qualità del servizio. Perché la crescita del mercato, da sola, non garantisce la crescita delle nostre imprese”.

Come si è comportato il mercato italiano delle due ruote a ottobre 2026?

Il mercato ha registrato 27.040 immatricolazioni, con una crescita del 6,61% rispetto allo stesso periodo di riferimento. Gli scooter hanno trainato il risultato con un incremento del 10,80%, mentre le moto hanno segnato una flessione dell’1,27%. Nei primi dieci mesi dell’anno sono state immatricolate complessivamente 351.963 unità, in aumento del 10,53%.

Perché gli scooter stanno diventando sempre più protagonisti?

Secondo AICMOTO, gli scooter stanno evolvendo oltre il tradizionale utilizzo urbano. Crescono le proposte di cilindrata superiore, comprese quelle crossover e adventure, pensate anche per viaggiare e affrontare percorsi extraurbani. Alcuni modelli presentano caratteristiche tecniche e ciclistiche sempre più vicine a quelle delle moto.

Quali tendenze sono emerse da EICMA 2026?

La manifestazione milanese ha evidenziato una maggiore presenza di modelli di piccola e media cilindrata, con particolare attenzione alle proposte crossover e adventure. Sono cresciuti anche i marchi presenti e le tecnologie dedicate alla sicurezza, tra cui sistemi elettronici di assistenza e airbag indossabili.

Quali sono le prospettive di AICMOTO per il 2027?

L’associazione guarda al nuovo anno con fiducia e realismo. Per affrontare le incertezze economiche e sostenere la crescita delle concessionarie saranno fondamentali la scelta dei prodotti, la preparazione del personale e il miglioramento della qualità del servizio.

5/5 - (1 vote)