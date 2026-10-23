Acerbis a EICMA 2026: tutte le novità della gamma moto 2027

Acerbis sarà tra i grandi protagonisti di EICMA 2026, con l’azienda bergamasca di abbigliamento e accessori moto che torna sul palcoscenico della kermesse internazionale delle due ruote, in programma dal 3 all’8 novembre, a Fiera Milano Rho. All’interno del padiglione 5, Acerbis avrà uno spazio espositivo completamente rinnovato, dove appassionati, addetti ai lavori e piloti potranno scoprire i numerosi nuovi prodotti della gamma 2027.

Abbigliamento moto per turismo e città

Nel segmento touring Acerbis presenta ad EICMA 2026 due nuove linee di giacche, Adventure e Road, pensate per accompagnare il motociclista dai grandi viaggi agli spostamenti quotidiani, garantendo il consueto mix di protezione, comfort e funzionalità al quale il brand ha abituato i suoi clienti. Dedicata a chi affronta il traffico urbano, debutta la nuova giacca Acerbis LOKY, caratterizzata da look contemporaneo e dotata di protezioni certificate, alla quale si affianca il nuovo dal completo SKILL, con giacca e pantaloni di ispirazione off-road che garantiscono praticità e libertà di movimento.

Caschi: il nuovo modulare flip-back Revolve e l’aggiornato Jet Aria EVO

La novità principale sul fronte dei caschi Acerbis è il Revolve, il nuovo casco modulare flip-back progettato per offrire versatilità, praticità e sicurezza, capace di adattarsi a più contesti d’utilizzo. Altra novità che debutta ad EICMA 2026 è l’aggiornato casco Jet Aria EVO, evoluzione di uno dei modelli più iconici di Acerbis, che si è rinnovato per rispondere in modo puntuale alle esigenze del motociclista moderno mantenendo le sue apprezzate caratteristiche.

Off-road e competizioni

Guardando al mondo off-road, Acerbis amplia la gamma maschere con la Vortex MUD, sviluppata per garantire visibilità e prestazioni anche nelle condizioni più estreme, quando il fango diventa un avversario in più per il pilota. Dedicato al motocross c’è invece il nuovo X-FLEX 2.0, evoluzione del total look racing, che punta su leggerezza, libertà di movimento e resistenza.

Il legame con il mondo delle corse del marchio bergamasco viene inoltre sottolineato anche dalle plastiche Acerbis per la Honda CRF450R, nate dall’esperienza ai vertici del motocross mondiale e protagoniste della stagione vincente di Jeffrey Herlings, culminata con il titolo MXGP.

Domande frequenti su Acerbis a EICMA 2026

Quali sono le principali novità Acerbis presentate a EICMA 2026?

Acerbis presenta la gamma 2027 con nuovi caschi, abbigliamento touring e urbano e prodotti dedicati all’off-road. Tra le novità principali figurano il casco modulare flip-back Revolve, il rinnovato Jet Aria EVO, le nuove giacche Adventure e Road e la maschera Vortex MUD.

Quali nuovi caschi Acerbis arrivano per il 2027?

La gamma caschi Acerbis si arricchisce del Revolve, un nuovo modello modulare flip-back pensato per offrire versatilità e praticità, e del Jet Aria EVO, versione aggiornata di uno dei caschi più rappresentativi del marchio.

Quali novità Acerbis sono dedicate al turismo in moto e all’uso urbano?

Per il 2027 Acerbis introduce le nuove linee di giacche Adventure e Road, rivolte ai motociclisti che viaggiano o si spostano quotidianamente. Debutta inoltre la giacca urbana LOKY, caratterizzata da un design contemporaneo e protezioni certificate, affiancata dal completo SKILL di ispirazione off-road.

Quali prodotti Acerbis sono dedicati al motocross e all’off-road?

Per l’off-road Acerbis presenta la maschera Vortex MUD, sviluppata per assicurare visibilità anche in condizioni fangose, e il completo racing X-FLEX 2.0, progettato per offrire leggerezza, resistenza e libertà di movimento. La gamma comprende anche le plastiche per Honda CRF450R, legate all’esperienza maturata dal marchio nelle competizioni di motocross.