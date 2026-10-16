Zero DS, record da Guinness mondiale: 436 km con una sola carica per la moto elettrica

Zero Motorcycles, il giovane brand motociclistico statunitense che produce veicoli a due ruote a zero emissioni, scrive una nuova pagina nella storia della mobilità elettrica. Una Zero DS di serie, senza alcuna modifica rispetto alla variante proposta sul mercato, ha percorso 436,5 chilometri con una singola carica, conquistando il Guinness World Record per la distanza più lunga mai coperta da una moto elettrica. La Zero DS ha disintegrato il primato precedente, fermo a 310,680 km, che è stato superato di quasi 126 km, ben oltre il 40% in più.

Su strade vere, e anche sotto la pioggia

Il tentativo della Zero DS non si è svolto in laboratorio né su un banco di prova, ma in condizioni reali. Il percorso ha attraversato strade statali e secondarie aperte al traffico, in un itinerario si è sviluppato dalle Alpi, al confine tra Francia e Italia, arrivando fino alla costa mediterranea, senza percorrere tratti in autostrada. Il percorso ha attraversato passi di montagna, centri abitati e tratti extraurbani che hanno riprodotto in tutto e per tutto l’uso quotidiano di un motociclista, con gli ultimi 100 km che hanno dovuto fare i conti anche con le condizioni ambientali complicate da una pioggia battente. L’intero tragitto è stato monitorato via GPS e verificato in modo indipendente dall’organizzazione del Guinness Word Records.

La tecnica di guida

Alla guida della Zero DS c’era Jelle Verstaen, che ha sfruttato la frenata rigenerativa in montagna e una velocità costante sulle strade aperte verso la costa per ottimizzare l’efficienza del veicolo. Obiettivo che è stato raggiunto mantenendo una media di crociera di circa 52 km/h. La moto protagonista dell’impresa da primato mondiale è stata equipaggiata con il Power Tank, accessorio a richiesta disponibile nel catalogo degli optional, che incrementa la capacità della batteria da 15,6 a 19,2 kWh. Con l’accumulatore standard la Zero DS dichiara un’autonomia, in ambito urbano, di 249 chilometri.

Tre moto, tre risultati da record

Il tentativo di caccia al primato è stato anche una prova collettiva ed un’esperienza di condivisione, con tutte e tre le Zero di serie partecipanti che hanno superato il vecchio primato. Oltre al record di Verstane, risultati da record sono stati ottenuti anche da Louis Renaud, cliente Zero, che ha percorso 350 km con la sua SR/S, mentre Jenny Brookes, Global Brand Manager di Zero Motorcycles, ha percorso 384 km in sella a una DSR/X prima che la batteria si esaurisse completamente.

Dimostrazione di efficienza reale

Il primato è un risultato da sbandierare con orgoglio per Jarno Middelbosch, Director Global Marketing di Zero Motorcycles, che afferma: “Da 20 anni lavoriamo per spingere sempre più avanti i limiti della tecnologia delle motociclette elettriche, mentre la nostra community ha percorso milioni di chilometri dimostrandone le capacità. Questo nuovo record conferma che il nostro impegno per le prestazioni non viene mai meno. L’ansia da autonomia rappresenta ancora un ostacolo per molti potenziali motociclisti. Dimostrare che è possibile superare i 400 chilometri reali con una singola carica significa mostrare concretamente ciò che la tecnologia può offrire e contribuire ad avvicinare una nuova generazione di motociclisti a Zero Motorcycles”.

Domande frequenti su Zero DS e record di autonomia

Quanti chilometri ha percorso la Zero DS con una sola carica?

La Zero DS ha percorso 436,5 km con una singola carica, conquistando il Guinness World Record per la maggiore distanza mai coperta da una moto elettrica in queste condizioni. Il risultato ha superato di quasi 126 km il precedente primato di 310,68 km.

Come è stato ottenuto il record di autonomia della Zero DS?

Il record è stato stabilito su strade reali aperte al traffico, lungo un itinerario dalle Alpi fino alla costa mediterranea, senza percorrere autostrade. Il pilota Jelle Verstaen ha ottimizzato i consumi sfruttando la frenata rigenerativa in montagna e mantenendo un’andatura regolare, con una velocità media di circa 52 km/h. Gli ultimi 100 km sono stati percorsi anche sotto una pioggia battente.

Qual è l’autonomia della Zero DS e quanto è capiente la sua batteria?

La Zero DS dispone di una batteria standard da 15,6 kWh e dichiara un’autonomia urbana fino a 249 km. Per il tentativo da record è stato utilizzato il Power Tank, un accessorio opzionale che aumenta la capacità complessiva della batteria a 19,2 kWh, contribuendo a raggiungere la distanza record.

Quali altre moto Zero Motorcycles hanno partecipato al tentativo di record?

Oltre alla Zero DS, hanno partecipato all’impresa una Zero SR/S e una Zero DSR/X. Louis Renaud ha percorso 350 km con la SR/S, mentre Jenny Brookes ha raggiunto 384 km in sella alla DSR/X. Tutte e tre le moto hanno superato il precedente record di autonomia.