Vespa: il nuovo motore aggiorna la gamma elettrica ad EICMA 2026

Tra i marchi protagonisti ad EICMA 2026, aperta da domani anche al pubblico, non poteva ovviamente mancare Vespa. Una delle icone delle due ruote italiane. L’appuntamento milanese mette in primo piano un aggiornamento della gamma elettrica, grazie all’arrivo di un nuovo motore ad emissioni zero, interamente sviluppato e prodotto in Italia. Grazie al quale diminuiscono i consumi ed aumenta l’autonomia, mantenendo lo stile iconico di questi modelli.

Il nuovo motore

Questo nuovo propulsore elettrico ad architettura modulare è caratterizzato dall’assenza di componenti realizzati con terre rare, rendendolo ancora più amico dell’ambiente. La nuova tecnologia permette una maggiore precisioni e controllo nella guida, così come una riduzione dei consumi ed un aumento dell’autonomia per la versione motociclo. Si tratta di un motore completamente sviluppato e prodotto in Italia, dai tecnici di Piaggio Group.

Grazie a questo rinnovato motore, la Vespa Primavera e la Vespa Sprint S guadagnano brillantezza nelle ripartenze, tipiche del traffico cittadino. L’autonomia, inoltre, arriva ad 85 chilometri, utilizzando la modalità Eco. La versione motociclo, cioè la Primavera Tech, aumenta la percorrenza del 12,5%, raggiungendo i 90 km di autonomia nel ciclo WMTC, ma superando i 100 chilometri se si utilizza la modalità Eco. Inoltre, grazie al nuovo caricabatteria più potente ed efficiente, anche il tempo di ricarica cala e può recuperare da 0 a 80% di circa due ore e mezza.

Non cambia lo stile

Resta, invece, intatto il design e lo stile di questo modello iconico. Il faro anteriore con tecnologia LED, la fanaleria posteriore, e gli eleganti e generosi cerchi in lega di alluminio sono elementi che donano personalità a tutta la gamma elettrica di Vespa. La chiave con telecomando (presente nella versione Primavera Tech) integra le funzioni Bike Finder (accensione degli indicatori di direzione a distanza) e di apertura del vano sottosella, mentre all’interno del cassetto nel retroscudo è presente la presa USB per la ricarica di smartphone o altri dispositivi mobili.

La Vespa Primavera Tech aggiorna il cruscotto digitale TFT da 5 pollici, con tutte le informazioni utili per chi è in sella: autonomia residua, stato della batteria, livello di recupero energetico e informazioni di navigazione. Il display visualizza anche la navigazione a pittogrammi quando collegato alla app Vespa MIA. Infine, sempre su questo modello, è presente di serie il sistema Piaggio Keyless, che consente, oltre all’avviamento del veicolo, l’attivazione dell’Immobilizer Elettronico come sistema antifurto e l’apertura della sella da telecomando.

La connettività

Nel mondo attuale, è importante essere sempre connessi, anche quando si è in sella. Con la App dedicata, si sfruttano le potenzialità del display TFT di Vespa Primavera Tech sul quale compaiono tutte le notifiche delle chiamate in entrata e dei messaggi. Il sistema permette inoltre di rispondere alle telefonate attraverso i tasti al manubrio e di sfruttare i comandi vocali per chiamare o ascoltare musica. Il sistema abilita anche la navigazione a pittogrammi: impostato l’indirizzo di destinazione e avviata la navigazione, le indicazioni appaiono direttamente sul display di Vespa.

Quali sono le novità della gamma elettrica Vespa presentate a EICMA 2026?

La principale novità è l’introduzione di un nuovo motore elettrico modulare, interamente sviluppato e prodotto in Italia dai tecnici di Piaggio Group. Il propulsore non utilizza componenti realizzati con terre rare e permette di ridurre i consumi, migliorare il controllo nella guida e aumentare l’autonomia.

Quanta autonomia raggiungono le nuove Vespa elettriche?

Vespa Primavera e Vespa Sprint S arrivano a 85 chilometri utilizzando la modalità Eco. La Primavera Tech, versione motociclo, registra invece un incremento dell’autonomia del 12,5%, raggiungendo 90 km nel ciclo WMTC e superando i 100 km in modalità Eco.

Quanto tempo serve per ricaricare la nuova Vespa Primavera Tech?

Grazie al nuovo caricabatteria, più potente ed efficiente, è possibile recuperare una carica dal 0 all’80% in circa due ore e mezza.

Quali tecnologie offre la Vespa Primavera Tech?

Il modello dispone di un display digitale TFT da 5 pollici, con informazioni su autonomia, batteria, recupero energetico e navigazione. Attraverso l’app Vespa MIA è possibile visualizzare notifiche, gestire le chiamate tramite i comandi al manubrio e utilizzare i comandi vocali. Sono presenti anche il sistema Piaggio Keyless e le funzioni Bike Finder e apertura della sella da telecomando.

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