Tucano Urbano El’Jettin Juventus: il casco per i tifosi bianconeri

Dopo aver fatto felici lo scorso anno i tifosi di Milan e Inter con la speciale versione del casco El’Jettin dedicato alle due squadre milanesi, Tucano Urbano accoglie la Vecchia Signora del calcio nella gamma delle proprio casco, con il lancio del nuovo El’Jettin Juventus. Ora dunque anche i sostenitori bianconeri hanno il casco giusto per affermare la loro fede calcistica anche quando vanno in giro sul proprio mezzo a due ruote.

La collaborazione tra Tucano Urbano e la Juventus è stata quasi un passo naturale, come spiega Florian Martin, Direttore Marketing del Gruppo Mandelli: “Dopo l’eccellente riscontro ottenuto dalle collaborazioni con AC Milan e FC Internazionale non potevamo non celebrare anche il club più titolato del calcio italiano. Lo scooter rimane sicuramente il modo più smart per raggiungere lo stadio: per questo, noi di Tucano Urbano siamo fieri di dare la possibilità alle tifoserie di portare i colori della propria squadra su due ruote. Nel caso della Juve, fino alla fine!”

Due versioni con due grafiche diverse

Così come per le partnership con Inter e Milan, anche per la brandizzazione juventina la scelta è ricaduta sul casco El’Jettin, bestseller della gamma demi-jet Tucano Urbano, che combina design, ricercatezze e comfort. I tifosi bianconeri possono scegliere fra due varianti con grafica personalizzata, proposte entrambe nelle taglie dalla XS alla XXL: Stripes Matt Black, con strisce centrale bianche che avvolgono la calotta nera opaca e lettering “Juventus” su entrambi i lati; Bianconeri Glossy White, con banda centrale nera che ruota intorno alla calotta bianca lucida, lettering “Juve” sul lato sinistro e anno di fondazione 1897 sul destro. In entrambe le versioni spicca l’iconico logo della Juve al centro sul fronte del casco.

Prezzo e disponibilità

Il casco Tucano Urbano El’Jettin Juventus è disponibile, al prezzo di 99 euro, in tutti gli store ufficiali della Juventus, nei Tucano Urbano store di Torino e di Milano, oltre che online negli e-shop ufficiali della Juventus e di Tucano Urbano.

Domande frequenti su Tucano Urbano El’Jettin Juventus

Quanto costa il casco Tucano Urbano El’Jettin Juventus?

Il casco Tucano Urbano El’Jettin Juventus è proposto al prezzo di 99 euro. È disponibile presso gli store ufficiali della Juventus, i Tucano Urbano Store di Torino e Milano e gli e-shop ufficiali dei due marchi.

Quali versioni del casco Tucano Urbano Juventus sono disponibili?

Il casco El’Jettin Juventus è disponibile in due varianti grafiche: Stripes Matt Black, con calotta nera opaca e strisce bianche, e Bianconeri Glossy White, caratterizzata da calotta bianca lucida e banda nera. Entrambe presentano il logo della Juventus sulla parte frontale.

In quali taglie è disponibile il casco El’Jettin Juventus?

Le due versioni del casco Tucano Urbano El’Jettin Juventus sono disponibili nelle taglie dalla XS alla XXL, per offrire diverse possibilità di vestibilità ai tifosi bianconeri.

Dove acquistare il casco Tucano Urbano El’Jettin Juventus?

Il casco dedicato alla Juventus può essere acquistato negli store ufficiali del club, nei negozi Tucano Urbano di Torino e Milano e online attraverso gli e-shop ufficiali di Juventus e Tucano Urbano.