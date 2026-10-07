Triumph Street Triple 798 RS e le altre novità per il 2027: in arrivo quattro nuovi modelli

Per la fine dell’anno Triumph Motorcycles si prepara a farsi in quattro, tanti sono infatti i nuovi modelli che la Casa britannica presenterà tra ottobre e dicembre 2026.

Triumph Bonneville T40 e T40 Black

Il quartetto di novità Triumph che andrà a rinnovare la gamma 2027 del brand si apre con le nuove Bonneville T40 e T40 Black, svelate nelle scorse ore, che sono equipaggiate con una nuova evoluzione del motore Triumph TR Series da 400 cc e si caratterizzano esteticamente per l’iconico stile tipico della Bonneville originale, unito ad un’ergonomia rilassata e ad un pacchetto tecnologico avanzato. Le Triumph Bonneville T40 e T40 Black, che rendono la gamma ancora più accessibile, saranno disponibili nella primavera del 2027.

Triumph Tiger 1200 2027

Il modello successivo sarà la nuova generazione della Triumph Tiger 1200, che verrà svelata il 27 ottobre 2026. Rinnovata nel look, la Tiger 1200 2027 conferma il motore tre cilindri da 1200 cc, aggiornato, che promette prestazioni e raffinatezza di utilizzo superiore. La Casa inglese anticipa anche che la nuova Tiger 1200 disporrà di un pacchetto tecnologico con funzioni ancora più avanzate, oltre che di ciclistica e sospensioni ad un livello di sofisticatezza mai visto finora su una moto Triumph.

L’inedita sportiva Triumph Street Triple 798

Bisognerà aspettare invece un po’ di più, fino al 17 novembre 2026, per scoprire le specifiche della nuova e attesa Street Triple 798, modello inedito di cui Triumph ha mostrato la prima immagine ufficiale. Questa moto, che si presenta come una supersportiva priva di carene, monterà il nuovo motore da 798 cc sviluppato per il campionato Moto2 del prossimo anno, promettendo una ciclistica tutta nuova e specifiche marcatamente orientate a massimizzare le prestazioni.

Triumph Tiger 900 2027

A concludere il poker di novità della Casa britannica sarà la nuova Triumph Tiger 900, che adotterà motore T-Plane più potente e raffinato, ciclistica aggiornata, sistemi di assistenza alla guida evoluti e connettività di ultima generazione di serie. La nuova Tiger 900, che scoprirà tutti i suoi dettagli tecnici il 15 dicembre 2026, sarà esposta insieme alle altre tre novità del brand inglese ad EICMA 2026, in programma a Milano dal 5 all’8 novembre prossimi, nello stand di Triumph Motorcycles Italia.

Domande frequenti su nuove moto Triumph 2027

Quante nuove moto presenterà Triumph per il 2027?

Triumph presenterà quattro nuovi modelli destinati a rinnovare la gamma 2027: Bonneville T40 e T40 Black, Tiger 1200, Street Triple 798 e Tiger 900.

Quando saranno presentate le nuove Triumph 2027?

Le novità saranno svelate tra ottobre e dicembre 2026. La Tiger 1200 sarà presentata il 27 ottobre, la Street Triple 798 il 17 novembre e la Tiger 900 il 15 dicembre. Le Bonneville T40 e T40 Black sono già state svelate.

Quali sono le nuove Triumph in arrivo nel 2027?

La nuova gamma comprende le Bonneville T40 e T40 Black, la nuova Tiger 1200, l’inedita Street Triple 798 e la nuova Tiger 900.

Quando arriveranno sul mercato le nuove Triumph Bonneville T40?

Le Triumph Bonneville T40 e T40 Black saranno disponibili a partire dalla primavera del 2027.