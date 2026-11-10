Teyin arriva in Italia nel 2027: dieci nuovi scooter presentati a EICMA 2026

Il mercato italiano degli scooter si prepara ad accogliere un nuovo nome, Teyin, marchio cinese fondato nel 2002 a Taizhou, che nel 2027 farà il suo debutto nel nostro Paese dove sarà distribuito da BIS. L’arrivo di Teyin in Italia sarà corposo con l’esordio nel nostro mercato che prevede il lancio di ben dieci modelli, presentati in anteprima a EICMA 2026, che comprendono scooter diversi per cilindrata, dimensioni e destinazione d’uso, spaziando alla mobilità quotidiana in città fino a proposte nel segmento adventure e crossover.

TX450, il top di gamma

A guidare la proposta di Teyin per il mercato italiano è il maxi-scooter TX450. Dotato di motore bicilindrico da 398 cc, raffreddato a liquido e con distribuzione DOHC a quattro valvole, che sviluppa 30 kW (40 CV) a 8.000 giri/min e 41 Nm a 6.500 giri/min, affiancato da trasmissione CVT. Questo scooter dispone di pneumatici da 15 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore, oltre a strumentazione con display TFT, prese USB e Type-C, serbatoio carburante da 16 litri e ampio vano sottosella che può ospitare due caschi integrali.

Scooter adventure e sportivi

Altri modelli del giovane marchio cinese per l’Italia sono ADV-IV e ADV-YOUNG che interpretano la classica configurazione scooter in chiave crossover, con parabrezza alto ed estetica che richiama le moto adventure. Sono previsti in tre diverse cilindrate, 125, 250 e 310 cc, con la versione di cilindrata maggiore spinta dal motore monocilindrico a iniezione che eroga 20,5 kW (28 CV) e 27,5 Nm. Più votati invece alla sportività sono gli scooter NEW TX (che sarà disponibile nelle versioni 125 e 250 cc) e T-SHARK 125, che monta ruote da 14 pollici su entrambi gli assi.

Modelli per la città

Una parte significativa dell’offensiva di Teyin sul mercato moto italiano si concentra sulla mobilità urbana, con ben cinque modelli. Il V16 125 punta sulle ruote alte da 16 pollici, configurazione molto apprezzata nel nostro Paese, e su un motore da 10,8 kW (14,6 CV). Più essenziali e pragmatici sono il V11 125, che vanta un peso a secco di appena 104 kg, il TC 125 e il T-WAY (125 e 150 cc), pensati per una mobilità pratica, semplice e accessibile. A completare l’offerta del marchio cinese c’è il TY-20, scooter dalle linee retrò, disponibile nelle cilindrate da 50 e 125 cc.

Quando arriveranno gli scooter Teyin in Italia?

Il marchio cinese Teyin debutterà ufficialmente sul mercato italiano nel 2027. La distribuzione sarà affidata a BIS e il lancio iniziale prevede una gamma particolarmente ampia, composta da dieci modelli presentati in anteprima a EICMA 2026.

Quali scooter Teyin arriveranno in Italia?

La gamma Teyin per il mercato italiano comprenderà dieci modelli, con proposte per diverse esigenze di mobilità. Tra questi figurano il maxi-scooter TX450, i crossover ADV-IV e ADV-YOUNG, gli sportivi NEW TX e T-SHARK 125, oltre ai modelli urbani V16 125, V11 125, TC 125, T-WAY e TY-20.

Quali sono le caratteristiche del nuovo Teyin TX450?

Il Teyin TX450 è il modello di punta della gamma e monta un motore bicilindrico da 398 cc raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a quattro valvole. La potenza massima è di 40 CV, mentre la coppia raggiunge 41 Nm. La dotazione comprende trasmissione CVT, display TFT, prese USB e Type-C, serbatoio da 16 litri e vano sottosella capace di ospitare due caschi integrali.

Quali cilindrate saranno disponibili per gli scooter Teyin in Italia?

L’offerta Teyin coprirà un’ampia fascia di cilindrate, dai 50 cc del modello TY-20 fino ai 398 cc del maxi-scooter TX450. La gamma comprenderà scooter da 125, 150, 250 e 310 cc, oltre alle diverse configurazioni pensate per la mobilità urbana, sportiva e adventure.