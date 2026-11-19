Quando si esce in moto la variabile del meteo e delle temperature che cambiano durante la giornata è una di quei fattori con i quali gli appassionati delle due ruote devono fare i conti. Si parte con il fresco del mattino, per poi arrivare al caldo della tarda mattinata e tornare al fresco con il calare del sole. Per questo il primo strato dell’abbigliamento che si indossa, quello a contatto con la pelle, conta quanto quello più esterno, ed è qui che si inserisce il brand d’abbigliamento Sixs presentando TS3 V2, la nuova maglia intima a maniche lunghe con collo a lupetto della linea 4 Stagione V2.

Ventilazione e traspirazione top

La nuova maglia Sixs TS3 V2, pensata sia per moto, bici e sport outdoor, è un indumento all season in grado di garantire un ottimale termoregolazione a prescindere dalle condizioni meteo, grazie al suo particolare tessuto che sposta il sudore verso l’esterno, dove si disperde, lasciando la pelle asciutta. Questa maglia dispone di struttura idrofobica, alternando zone mesh, che aprono “finestre” di ventilazione nelle zone dove serve smaltire calore, a zone rinforzate che proteggono dall’usura. Inoltre il collo a lupetto offre un ulteriore vantaggio concreto ai motociclisti, trattenendo il calore nei punti più esposti all’aria e proteggendo il contorno collo, anche dai raggi solari.

I vantaggi del tessuto Carbon Underwear

La maglia Sixs TS3 V2 è fatta in tessuto Carbon Underwear, composto per 77% polipropilene, 15% poliammide, 5% elastan e 3% fibra di carbonio. Rispetto alla linea precedente, la lavorazione a maglia unita è più compatta, garantendo una maggiore resistenza all’abrasione, rafforzata da inserti nelle zone più soggette a usura. Il punto maglia trattenuto invece migliora l’aderenza e tiene la maglia in posizione, come una seconda pelle che non si sposta quando ci si muove in sella.

Tra le altre caratteristiche della Sixs TS3 V2 c’è la costruzione seamless, senza cuciture laterali su torso e fianchi, che riduce il rischio di irritazioni, mentre l’elasticità in quattro direzioni garantisce il massimo comfort assecondando ogni movimento. La maglia vanta anche proprietà antibatteriche naturali del tessuto Carbon Underwear che aiutano inoltre a limitare gli odori.

Disponibilità e prezzo

La maglia Sixs TS3 V2, che ha vestibilità aderente, viene proposta in quattro colori: Black Carbon, All Black, Dark Grey/Black e Silver/White. Disponibile in quattro taglie (XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL), la maglia Sixs TS3 è acquistabile presso i rivenditori e sul sito ufficiale Sixs al prezzo di 72 euro.

A cosa serve la maglia intima Sixs TS3 V2?

La Sixs TS3 V2 è una maglia intima tecnica a maniche lunghe progettata per moto, bici e attività outdoor. Il suo tessuto Carbon Underwear favorisce il trasferimento del sudore verso l’esterno, mantenendo la pelle asciutta e contribuendo alla termoregolazione durante l’attività fisica.

La maglia Sixs TS3 V2 è adatta a tutte le stagioni?

Sì, la Sixs TS3 V2 appartiene alla linea 4 Stagione V2 ed è progettata per essere utilizzata durante tutto l’anno. La combinazione di zone in mesh e tessuto più compatto favorisce la ventilazione e la gestione del calore in presenza di temperature variabili.

Quali sono le caratteristiche del tessuto Carbon Underwear?

Il tessuto Carbon Underwear è composto da 77% polipropilene, 15% poliammide, 5% elastan e 3% fibra di carbonio. Offre traspirabilità, elasticità, proprietà antibatteriche e una buona resistenza all’usura. La costruzione seamless riduce inoltre il rischio di irritazioni.

Quanto costa la maglia Sixs TS3 V2 e dove si può acquistare?

La maglia intima Sixs TS3 V2 è proposta al prezzo di 72 euro. È disponibile in quattro colorazioni e quattro gruppi di taglie, da XS/S fino a 3XL/4XL, presso i rivenditori Sixs e sul sito ufficiale del marchio.