Shoei NXR3, arriva il nuovo casco integrale sportivo: debutto a gennaio 2027

Shoei rinnova la propria offerta di caschi per il mercato italiano presentando il nuovo NXR3, che raccoglie l’eredità di una corposa dinastia di caschi integrali sportivi. Il nuovo Shoei NXR3, che sarà disponibile in Italia da gennaio 2027, gode dell’omologazione ECE 22.06 e concretizza l’ampia esperienza maturata dal costruttore nel mondo delle competizioni e nello sviluppo dei caschi stradali proponendo un casco in grado di garantire il meglio agli amanti delle prestazioni elevate.

Aerodinamica ottimizzata

La calotta di questo casco è stata progettata da zero per opporre meno resistenza possibile all’aria, con una forma sagomata che esalta per performance aerodinamiche. A quest’ultime contribuisce anche lo spoiler posteriore integrato che garantisce stabilità a velocità sostenute e riduce affaticamento sul collo del pilota e turbolenze, in autostrada come in pista. Volti ad abbattere i fruscii aerodinamici sono anche l’architettura Siler Ride che garantisce un’elevata silenziosità ottimizzando la gestione dei flussi d’ari e beneficiando anche di affinate imbottiture auricolari.

Sicurezza strutturale

Sul fronte della sicurezza, il nuovo casco Shoei NXR3 utilizza una struttura in matrice composita AIM+ (Advanced Integrated Matrix), una combinazione di fibre organiche e multifibre che assorbe l’impatto distribuendo l’energia su tutta la superficie, attenuando al massimo le conseguenze. A completare il quadro ci sono l’EPS a densità multipla, il cinturino a doppio anello di estrazione racing e il sistema di sgancio rapido E.Q.R.S.

Ventilazione top e interni personalizzabili

Il nuovo casco di Shoei ha un avanzato sistema di ventilazione con sei prese d’aria fontali e quattro estrattori posteriori, con comandi ridisegnati che permettono il loro azionamento anche indossando guanti invernali o da pista. Sul nuovo NXR3 c’è anche la visiera CWR-F2 con lente Pinlock che evita l’appannamento anche nelle condizioni più complicate.

Gli interni 3D del casco sono removibili, lavabili e personalizzabili grazie ai guanciali di diverso spessore, oltre ad essere dotati di predisposizione per i sistemi di comunicazione Bluetooth SENA.

Misure, colori e versioni

La gamma del nuovo casco Shoei NXR3 propone cinque misure di calotta (dalla XXS alla XXXL). A livello estetico sono disponibili sette colori a tinta unica: White, Black, Matt Black, Basalt Grey, Chalk Grey, Matt Radiant Blue e Shine Red. A queste si affiancano le versioni grafiche e replica ufficiali, ovvero: Marquez BCN Streets, Diggia Echo, Ronin’s Rest, Cloud Stream, Kaboom, Lean Angle, Burnside.

Domande frequenti su casco Shoei NXR3

Quando sarà disponibile in Italia il nuovo Shoei NXR3?

Il nuovo casco integrale Shoei NXR3 sarà disponibile sul mercato italiano a partire da gennaio 2027.

Quale omologazione ha il casco Shoei NXR3?

Lo Shoei NXR3 è omologato secondo la normativa ECE 22.06, che stabilisce i requisiti di sicurezza per i caschi da moto. La sua struttura utilizza una calotta in matrice composita AIM+ e un interno in EPS a densità multipla.

Quali sono le principali caratteristiche del nuovo Shoei NXR3?

Il nuovo Shoei NXR3 si distingue per la calotta aerodinamica progettata da zero, lo spoiler posteriore integrato e un sistema di ventilazione con sei prese d’aria anteriori e quattro estrattori posteriori. Dispone inoltre di visiera CWR-F2 con lente Pinlock, interni 3D removibili e lavabili e predisposizione per sistemi Bluetooth SENA.

Quali colori e grafiche sono disponibili per lo Shoei NXR3?

La gamma prevede sette colorazioni a tinta unita: White, Black, Matt Black, Basalt Grey, Chalk Grey, Matt Radiant Blue e Shine Red. Sono inoltre disponibili diverse grafiche, tra cui Marquez BCN Streets, Diggia Echo, Ronin’s Rest, Cloud Stream, Kaboom, Lean Angle e Burnside. Il casco è proposto in cinque misure di calotta, dalla XXS alla XXXL.