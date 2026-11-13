ScorpionEXO Belfast II Carbon: nuovo casco jet vintage in fibra di carbonio

La gamma di caschi ScorpionEXO si rinnova con l’arrivo del nuovo Belfast II Carbon, novità che arricchisce la proposta per il 2027 combinando lo stile retrò con la tecnologia moderna che caratterizza i più avanzati caschi del brand. Erede del Belfast Evo Carbon, il nuovo ScorpionEXO Belfast II Carbon è il casco jet pensato per i motociclisti che vivono il mondo di café racer, special e custom, dove ogni dettaglio e sfumatura assume ancora più valore.

Calotta in Ultra TCT Carbon

Il design del nuovo casco resta fedele all’identità del predecessore, mentre la calotta ora adotta un profilo più snello e compatto. Calotta che è in Ultra TCT Carbon che combina fibra di carbonio, fibra di vetro, aramide e resine specifiche, per dare forma a una struttura leggera e capace di assorbire e disperdere efficacemente l’energia degli urti. Il casco ScorpionEXO Belfast II Carbon, che dispone di omologazione ECE R22.06, si propone con tre misure di calotta (S, L e XL), mentre le taglie coprono dalla XS alla XXL.

Crescono comfort e praticità d’utilizzo

Evoluzione anche per quanto riguarda gli interni, con il nuovo casco di ScorpionEXO che adotta guanciali 3D Countour Fit, sagomati e tagliati al laser, che migliorano calzata e comfort, mentre il nuovo rivestimento semplifica pulizia e manutenzione. Il casco, dotato di Suede-Leather Line che richiama i materiali della tradizione vintage, ha il visierino solare retrattile SpeedView, con trattamento EverClear antiappannamento e antigraffio, e il sistema KwikFit che agevola la comodità d’uso di chi indossa gli occhiali. Dotato di chiusura micrometrica premium, il Belfast II Carbon ha anche gli alloggiamenti per montare i sistemi Bluetooth, disponendo anche dell’omologazione per gli interfoni Exocom Link-1 e Link-1C.

Versioni e prezzi

Il casco ScorpionEXO Belfast II Carbon viene proposto in tre versioni: Solid, Onyx e Regal. La variante Solid, disponibile in tre colorazioni (Black, Matt Black e Matt Black Red), ha un prezzo di 329,90 €; la versione Onyx, proposta solo in tinta Black, si caratterizza per la trama asimmetrica del carbonio e per l’effetto materico, e costa 369,90 €; infine la variante Regal, disponibile solo nella colorazione Matt Black-Gold, propone la combinazione tra carbonio nero opaco e inserti ora, ed ha un prezzo di 369,90 €.

Quali sono le caratteristiche del nuovo casco ScorpionEXO Belfast II Carbon?

Il Belfast II Carbon è un casco jet che combina uno stile retrò, ispirato al mondo café racer e custom, con tecnologie moderne. Dispone di calotta in Ultra TCT Carbon, interni 3D Contour Fit, visierino solare retrattile SpeedView e omologazione ECE R22.06.

Il casco ScorpionEXO Belfast II Carbon è omologato ECE 22.06?

Sì, il nuovo Belfast II Carbon è omologato secondo lo standard ECE R22.06, che definisce i requisiti di sicurezza per i caschi da moto. La calotta è realizzata in Ultra TCT Carbon, una combinazione di fibra di carbonio, fibra di vetro, aramide e resine specifiche.

Quanto costa il nuovo ScorpionEXO Belfast II Carbon?

Il casco è disponibile in tre versioni con prezzi differenti: la variante Solid costa 329,90 euro, mentre le versioni Onyx e Regal sono proposte a 369,90 euro.

Quali versioni e colorazioni sono disponibili per il Belfast II Carbon?

ScorpionEXO propone tre varianti. La Solid è disponibile in Black, Matt Black e Matt Black Red; la Onyx è proposta in nero con una particolare trama asimmetrica del carbonio; la Regal abbina invece carbonio nero opaco e inserti color oro, con finitura Matt Black-Gold.