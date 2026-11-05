Royal Enfield e Deus Ex Machina, nasce Son of a Gun: una Shotgun 650 unica

Dall’incontro tra due marchi con identità forti e distintive, come Royal Enfield e Deus Ex Machina, è nato il progetto “Son of a Gun“, una moto custom in esemplare unico che prende forma sulla base dell’iconica Shotgun 650 del costruttore motociclistico indiano.

La “Son of a Gun”, realizzata da Jeremy Tagand, responsabile della divisione custom di Deus, presso la House of Simple Pleasures di Deus Camperdown, ambiva a cogliere una precisa sfida: creare una moto radicalmente diversa senza tradire il carattere della Shotgun, con l’intento dunque di intraprendere strade stilistiche inedite, reinterpretandone il design in chiave moderna e urbana, preservandone però identità e riconoscibilità della moto di Royal Enfield.

Dettagli unici

Il progetto si regge su un assetto perfettamente parallelo alla strada e su motore, telaio e ruote in tonalità scure, che lasciano alla silhouette il ruolo di protagonista. Tra i dettagli più curiosi di questa custom spiccano le ruote piene in lega da 23 pollici, un sistema di raffreddamento dell’olio integrato nel telaio e un filtro dell’aria sospeso, battezzato “polmone galleggiante”. Il punto di partenza e fonte d’ispirazione è stato un serbatoio trovato presso un demolitore, dalle linee audaci: da lì, racconta Tagand, ogni elemento è stato portato alle dimensioni più generose possibili.

Da qui nascerà una serie limitata in 100 esemplari

Ma “Son of a Gun”, che rappresenta il primo capitolo di una collaborazione tra le due aziende che proseguirà nel 2027, non è solo un pezzo da esposizione, parliamo infatti di una creazione che fa da progetto di riferimento per la Shotgun Drop Edition, serie limitata di 100 moto, i cui prezzi e disponibilità saranno comunicati più avanti. Così mentre la one-off mostra la direzione, la Drop Edition la renderà accessibile agli appassionati.

Ognuna della 100 moto prodotte in serie speciale sarà abbinata a una giacca Royal Enfield x Deus in edizione limitata, disponibile solo con la serie. Ispirata alla classica giacca souvenir Deus, ha ricami heritage su petto e schiena, raso stonewash dall’aspetto vissuto e una fodera che richiama la verniciatura della moto.

Adrian Sellers, Head of Custom and Motorsport di Royal Enfield, sottolinea come il team Deus abbia saputo tributare l’identità della Shotgun creando una moto speciale: “La realizzazione di Son of a Gun è semplicemente straordinaria. Il team Deus ha saputo rendere omaggio con grande maestria all’identità fondamentale della Shotgun 650, dando vita al contempo a una moto assolutamente distintiva. Incarna perfettamente l’eccellenza di entrambi i marchi, espressa attraverso ferro e acciaio, e rappresenta una fonte d’ispirazione ideale per l’imminente Shotgun X Deus Drop”.

Domande frequenti su Royal Enfield e Deus Ex Machina

Che cos’è la Royal Enfield Son of a Gun realizzata con Deus Ex Machina?

La Son of a Gun è una moto custom in esemplare unico, nata dalla collaborazione tra Royal Enfield e Deus Ex Machina. Realizzata sulla base della Shotgun 650, reinterpreta il design della moto indiana con uno stile moderno e urbano, mantenendone riconoscibile l’identità originale.

Quali sono le caratteristiche più particolari della Son of a Gun?

Tra gli elementi distintivi spiccano le ruote piene in lega da 23 pollici, il sistema di raffreddamento dell’olio integrato nel telaio e il filtro dell’aria sospeso, soprannominato “polmone galleggiante”. Il progetto si caratterizza inoltre per una silhouette essenziale e un assetto parallelo alla strada.

Che cos’è la Royal Enfield Shotgun Drop Edition?

La Shotgun Drop Edition è una serie speciale ispirata alla Son of a Gun, che sarà prodotta in soli 100 esemplari. Rappresenta la versione destinata agli appassionati del progetto sviluppato da Royal Enfield e Deus Ex Machina. Ogni moto sarà accompagnata da una giacca esclusiva realizzata dalla collaborazione tra i due marchi.

Quanto costa e quando sarà disponibile la Royal Enfield Shotgun Drop Edition?

Al momento Royal Enfield non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità della Shotgun Drop Edition. Ulteriori informazioni saranno diffuse successivamente. La serie limitata sarà composta da 100 esemplari e ogni moto includerà una giacca Royal Enfield x Deus in edizione speciale.