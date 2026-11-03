PETRONAS e UM Motorcycles, partnership strategica per i lubrificanti delle moto

PETRONAS Lubricants Internazional (PLI) e UM Motorcycles annunciano di aver siglato una partnership strategica globale che punta a migliorare prestazioni e affidabilità dei veicoli del brand motociclistico nei principali mercati in cui esso opera. L’intesa raggiunta dalle due aziende prevede che PLI fornisca la sua gamma di lubrificanti dedicata al mondo delle due ruote PETRONAS Sprinta all’ampia rete mondiale di distributori e concessionari con servizi post-vendita di UM Motorcycles, in diversi mercati di Asia-Pacifico, Europa, Africa e America Latina.

PETRONAS Sprinta con tecnologia UltraFlex

Nella fase iniziale della collaborazione saranno introdotto alcuni prodotti della gamma PETRONAS Sprinta che sono stati sviluppati con tecnologia UltraFlex al fine di offrire prestazioni elevate, protezione del motore, affidabilità e durate nel tempo. La tecnologia UltraFlex di PETRONAS è progettata col fine di garantire una risposta immediata e una protezione simultanea di motore, frizione e cambio, puntando a favorire l’ottimale funzionamento dei veicoli a due ruote nei più variegati contesti di utilizzo: dalle partenze a freddo alla guida in città con frequenti arresti e ripartenza, passando per le uscite off-road più impegnative.

Vantaggi per entrambe

L’accordo con UM Motorcycles, grazie ad una presenza distributiva capillare a livello internazionale, fornisce a PLI una solida piattaforma per sviluppare nuove opportunità di collaborazione e crescita. Contemporaneamente, distributori e concessionari del marchio motociclistico potranno beneficiare della riconosciuta esperienza di PETRONAS nel settore dei lubrificanti ad alte prestazioni, a vantaggio della qualità del rapporto con i clienti sia in fase di acquisto che di assistenza.

Insieme alla competenze avanzate nella lubrificazione messe a disposizione, PETRONAS Lubrificants International supporterà iniziativa dedicate allo sviluppo della rete, programmi di formazione tecnica e attività di marketing coordinate. L’introduzione dei lubrificanti della gamma PETRONAS Sprinta presso distributori e concessionari UM Motorcycles avverrà in modo progressivo, con le prime forniture disponibili da ottobre 2026 nei mercati asiatici, per poi estendersi all’area EMEA e alle Americhe.

Domande frequenti su PETRONAS e UM Motorcycles

In cosa consiste la partnership tra PETRONAS e UM Motorcycles?

PETRONAS Lubricants International e UM Motorcycles hanno siglato una partnership strategica per la fornitura di lubrificanti della gamma PETRONAS Sprinta alla rete globale di distributori e concessionari del marchio motociclistico. L’accordo punta a migliorare prestazioni, protezione e affidabilità dei veicoli UM.

Che cosa sono i lubrificanti PETRONAS Sprinta?

PETRONAS Sprinta è una gamma di lubrificanti sviluppata per i veicoli a due ruote. Alcuni dei prodotti introdotti nella collaborazione con UM Motorcycles utilizzano la tecnologia UltraFlex, progettata per proteggere contemporaneamente motore, frizione e cambio, garantendo prestazioni e affidabilità in diverse condizioni di utilizzo.

Quali vantaggi offre la tecnologia UltraFlex di PETRONAS?

La tecnologia UltraFlex è progettata per assicurare una risposta immediata e una protezione efficace degli organi meccanici della moto. Il suo obiettivo è ottimizzare il funzionamento di motore, frizione e cambio in diverse situazioni: dalle partenze a freddo alla guida urbana con frequenti arresti e ripartenze, fino all’utilizzo off-road più impegnativo.

Quando arriveranno i lubrificanti PETRONAS Sprinta presso i concessionari UM Motorcycles?

La distribuzione dei lubrificanti PETRONAS Sprinta presso la rete UM Motorcycles avverrà progressivamente. Le prime forniture sono previste da ottobre 2026 nei mercati asiatici, con una successiva estensione all’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e alle Americhe.