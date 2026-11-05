NIU a EICMA 2026: debutta il nuovo FQiX 500 e si rinnova la gamma di scooter elettrici

NIU Technologies (NIU) è protagonista a EICMA 2026 con la sua gamma di scooter elettrici 2027 che si ammoderna con diverse novità. Nella gamma di NIU arriva il FQiX 500, nuova ammiraglia per la Serie FQiX, oltre ad una serie di aggiornamenti che coinvolgono le Serie NQi, NQiX e FQiX.

FQiX 500: la nuova ammiraglia della Serie FQiX

La principale novità di NIU svelata ad EICMA è il FQiX 500, nuovo scooter di punta della Serie FQiX che nasce dal NQiX 500 con telaio rinforzato e linguaggio stilistico della famiglia FQiX. Questo scooter, capace di raggiungere i 110 km/h (115 km/h in modalità Boost), è dotato di ABS di serie. Ad alimentarlo ci sono due batterie da 72 V / 28 Ah di serie, a cui si può aggiungere una terza batteria opzionale sotto la sella che incrementa l’autonomia fino a 130 chilometri. Il nuovo NIU FQiX 500 arriverà nei concessionari europei nel primo trimestre 2027, con prezzi da 4.699 €.

Aggiornamenti su tutta la gamma con i model year 2027

NIU rinnova poi l’intera gamma con i model year 2027 che introducono diversi aggiornamenti. Il NQiX 500 adotta ora una telaio più robusto in acciaio HC420 e la sua velocità di punta sale da 100 a 110 km/h (115 km/h in modalità Boost). Sui modelli NQiX 150/300, FQiX 150/300 e NQi Sport/GTS arriva una batteria più compatta da 72 V / 30 Ah che incrementa l’autonomia fino al 7%. La nuova batteria, compatibile anche con i MY25 e MY26 e che utilizza lo stesso caricabatterie, offre una nuova gestione al momento in cui è scarica: invece di limitare bruscamente la velocità di marcia al 15%, lo scooter ora avvisa il conducente al 20% e riduce la velocità in modo graduale.

Tutti i modelli di NIU ora montano di serie i nuovi pneumatici quattro stagioni CST SC12, mentre sulle gamme NQiX e FQiX cresce la luminosità dei fari. Tra le altre novità ci sono la connettività migliorata con GPS più veloce, il trattamento anticorrosione potenziato su telai, cavalletti e forcelloni, e tre nuove colorazioni (Matt Blue, Jungle Green e Nardo Grey) per la Serie NQiX. Gli scooter model year 2027 arriveranno in concessionaria nel primo trimestre 2027.

Sempre più leader nel segmento elettrico

Le novità della gamma NIU per il mercato europeo forniranno ulteriore spinta al brand per consolidare le sue performance commerciali nel Vecchio Continente. NIU, presente in Europa dal 2016, può già vantare numeri importanti nei principali mercati europei, per un marchio che con quasi il 40% di quota di mercato è leader indiscusso tra i brand di scooter elettrici, posizione confermata anche sul mercato italiano, mentre in Germania il NQiX 500 è lo scooter elettrico più venduto di quest’anno.

Domande frequenti su NIU FQiX e gamma 2027

Quanto costa il nuovo NIU FQiX 500 e quando arriverà in Italia?

Il nuovo NIU FQiX 500 partirà da un prezzo di 4.699 euro. Il suo arrivo nelle concessionarie europee, compresa la rete italiana, è previsto nel primo trimestre del 2027.

Qual è l’autonomia del nuovo NIU FQiX 500?

Il nuovo scooter elettrico NIU FQiX 500 è equipaggiato di serie con due batterie da 72 V / 28 Ah. È possibile aggiungere una terza batteria opzionale, posizionata sotto la sella, che consente di raggiungere un’autonomia massima dichiarata di 130 km.

Qual è la velocità massima del NIU FQiX 500?

Il nuovo NIU FQiX 500 può raggiungere una velocità massima di 110 km/h, che sale a 115 km/h attivando la modalità Boost. Lo scooter dispone inoltre di ABS di serie per una maggiore sicurezza in frenata.

Quali sono le novità degli scooter elettrici NIU 2027?

La gamma 2027 introduce diversi aggiornamenti: nuove batterie più compatte da 72 V / 30 Ah per alcuni modelli, autonomia incrementata fino al 7%, pneumatici quattro stagioni CST SC12 di serie, fari più luminosi sulle gamme NQiX e FQiX e connettività migliorata con GPS più veloce. Sono previsti anche interventi per potenziare la protezione anticorrosione.