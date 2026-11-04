Mercato moto ottobre 2026: immatricolazioni in crescita del 6,61%

Prosegue il trend positivo delle due ruote, con gli scooter a trainare ancora una volta il settore

di Gaetano Scavuzzo 4 Novembre, 2026
Mercato moto ottobre 2026: immatricolazioni in crescita del 6,61%Mercato moto ottobre 2026: immatricolazioni in crescita del 6,61%

Mentre le attenzioni del settore motociclistico sono tutte rivolte a EICMA, il mercato italiano delle due ruote a motore mette a segno un nuovo risultato positivo, chiudendo il mese di ottobre con una crescita del 6,61%, con 27.040 immatricolazioni nel mese, che portano il cumulato annuo dei primi dieci mesi 2026 a 351.963 unità, in aumento del 10,53% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Anche nella performance di ottobre risalta il contributo dominante degli scooter, affiancati dai ciclomotori che registrano una crescita a doppia cifra, mentre le moto calano, ma mantengono in positivo il bilancio annuo. Commentando i dati dell’ultimo mese, Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA, afferma: “Questi risultati confermano la vitalità del settore e il forte interesse per le due ruote. Alla vigilia dell’apertura dell’83ª edizione di EICMA, il mercato offre un segnale di fiducia per l’intera filiera. Le nostre imprese continuano a investire e a proporre prodotti capaci di coniugare passione, tecnologia e risposte concrete alle esigenze di mobilità. Con un bilancio a doppia cifra nei primi dieci mesi dell’anno, ci avviciniamo alla chiusura del 2026 su basi solide. EICMA sarà l’occasione per valorizzare questa energia e guardare alle opportunità future”.

I numeri di ottobre

Le 27.040 unità registrate ad ottobre segnano un incremento del 6,61% rispetto allo stesso mese del 2025, con gli scooter che si confermano i principali artefici della crescita con 16.603 immatricolazioni, pari a un +10,80%. Positivo anche l’andamento dei ciclomotori che, con 1.600 immatricolazioni, segnano un +12,12%, mentre le moto con 8.837 mezzi targati registrano una lieve flessione dell’1,27% rispetto a ottobre 2025. 

Bilancio annuo positivo: +10,53%

I primi dieci mesi del 2026 fanno segnare un bilancio in positivo, con una crescita a doppia cifra, +10,53% rispetto allo stesso periodo 2025, grazie ai 351.963 veicoli immatricolati da gennaio a ottobre di quest’anno. Nel cumulato annuo sono in territorio positivo tutti segmenti: gli scooter raggiungono 209.274 unità (+14,76%), le moto 129.210 immatricolazioni (+4,29%) e i ciclomotori 13.479 mezzi targati (+10,74%). 

Elettrico e quadricicli in ripresa

Anche le due ruote elettriche portano a casa segnali positivi, con 1.337 unità immatricolate ad ottobre 2026, con una crescita del 56,01%. Si conferma il contributo maggiore da parte degli scooter elettrici, che con 650 unità segnano un +57,38%. Pure il cumulato annuo, che raggiunge 9.861 veicoli, è in positivo segnando una crescita del 28,15% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2025.

Prosegue anche il momento positivo dei quadricicli con 1.905 unità registrate a ottobre, con un incremento del 34,63%. Numeri che consolidano il bilancio dei primi dieci mesi dell’anno, che raggiunge 15.155 veicoli, in aumento del 3,45% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

Domande frequenti sul mercato moto italiano a ottobre 2026

Quanto cresce il mercato delle due ruote in Italia a ottobre 2026?

Il mercato italiano delle due ruote registra a ottobre 2026 una crescita del 6,61% rispetto allo stesso mese del 2025, con 27.040 veicoli immatricolati. Il bilancio dei primi dieci mesi dell’anno è ancora più positivo, con 351.963 unità registrate e un incremento del 10,53%.

Quali sono i veicoli a due ruote più venduti in Italia a ottobre 2026?

Gli scooter si confermano i protagonisti del mercato italiano, con 16.603 immatricolazioni e una crescita del 10,80% rispetto a ottobre 2025. Seguono le moto, con 8.837 unità e una flessione dell’1,27%, mentre i ciclomotori registrano 1.600 immatricolazioni, in aumento del 12,12%.

Come stanno andando le vendite di moto e scooter in Italia nel 2026?

Da gennaio a ottobre 2026 il mercato italiano delle due ruote cresce del 10,53%. Gli scooter guidano la classifica con 209.274 immatricolazioni (+14,76%), seguiti dalle moto con 129.210 unità (+4,29%) e dai ciclomotori con 13.479 immatricolazioni (+10,74%).

Come procede il mercato delle moto elettriche in Italia nel 2026?

Il mercato delle due ruote elettriche mostra segnali di forte ripresa. A ottobre 2026 sono stati immatricolati 1.337 veicoli elettrici, con una crescita del 56,01%. Il cumulato da gennaio a ottobre raggiunge invece 9.861 unità, in aumento del 28,15% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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