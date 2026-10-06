Mercato moto Italia 2026, AICMOTO: “Il comparto moto si è fermato”

Nonostante a settembre il mercato delle moto in Italia sia tornato in pari con i livelli del 2025, come confermano i numeri, la situazione del segmento rimane di stagnazione. A sottolineare come il comparto moto sia sostanzialmente fermo è AICMOTO, l’associazione italiana dei concessionari moto, che al di là del +7,86% delle immatricolazioni dei veicoli a due ruote a motore e dell’interruzione della serie negativa estiva delle moto, che a settembre con 11.175 unità hanno fatto segnare +1,64%, invita a riflettere su quanto terreno il segmento moto è riuscito a recuperare rispetto allo scorso anno.

In nove mesi, fa notare AICMOTO, il comparto moto ha guadagnato 5.416 unità sul 2025, ovvero meno di un terzo di quanto il solo Honda SH 125, leader nel segmento scooter, ha targato nello stesso periodo (16.658).

Caliari (AICMOTO): “Tra i freni al mercato il costo elevato delle moto ma non solo”

Un immobilismo che Pier Francesco Caliari, Direttore Generale AICMOTO, descrive così: “Nello scenario è cambiato molto poco. Le moto hanno guadagnato un minimo, ma un +1,64% nel mese e un +4,71% sul cumulato percentualmente non sono niente: solo il segnale di un mercato asfittico, un mercato che si è fermato. E si è fermato nel mese in cui la rete torna a pieno regime dopo le ferie. Settembre era il test, non un mese di passaggio. Il risultato sono 180 moto in più in tutta Italia rispetto a settembre dell’anno scorso”.

“Le ragioni non sono una sola. C’è sicuramente il costo: il prezzo di una moto oggi è molto elevato, e pesa su un’utenza che fa i conti con un’inflazione al 4,2%, il livello più alto dell’anno. E c’è un tema di prodotto, perché alcuni dei modelli arrivati sul mercato non hanno incontrato il favore che si attendeva. Non è comodo dirlo, ma è quello che la rete percepisce”.

Lo scooter non è (più) solo mobilità urbana

La crescita degli scooter, in particolar modo quelli di piccola cilindrata, ormai va oltre la risposta a una bisogno di mobilità urbana, con il comparto che nel cumulato annuo pesano per il 59,3% del mercato, contro il 57,1% del 2025, mentre le moto scendono dal 39,2% al 37%. Secondo Caliari, leggere questi numeri come semplice mobilità urbana è riduttivo: “I 125 oggi vanno in autostrada. Basta guardare quanti ce ne sono in giro nel fine settimana per capire che quel cliente non sta comprando un mezzo per andare in ufficio: sta comprando il mezzo con cui farà anche tutto il resto. Se è così, il riequilibrio del mix tra moto e scooter non è un fenomeno di mobilità urbana. È una sostituzione di prodotto, e va chiamata con il suo nome, perché le due cose non hanno le stesse conseguenze sui conti di chi vende”.

Una nuova composizione del segmento moto

Guardando i dati di vendita delle moto si nota come la crescita sia concentrata prevalentemente sulle adventure off-road (+22,21%), mentre le on-road (-3,19%), le naked (-3,18%) e le classic (-17,83%) arretrano. Tra i modelli cresce il peso dell’offerta cinese con tre modelli (CFMoto 450MT, Voge Valico 625DSX e Voge Valico 800 Rally) nei piani alti della classifica di vendita che insieme piazzano 5.143 unità complessive, quasi quanto la crescita dell’intero segmento (5.416). “Il comparto non sta crescendo, si sta ricomponendo, e si sta ricomponendo attorno a un segmento solo e a un’offerta che arriva in gran parte dalla Cina”, conclude Caliari.

“Da qui a dicembre i mesi contano poco in volume”, afferma Attilio Pogliani, Presidente di AICMOTO. “Vuol dire che il 2026 è già in gran parte scritto, e dice una cosa sola: il mercato è cresciuto di pezzi ma si è fermato sulle moto. Chi legge solo il +10,87% non sta leggendo male un numero: sta leggendo un altro mercato”.

Domande frequenti sul mercato moto in Italia nel 2026

Come sta andando il mercato delle moto in Italia nel 2026?

Il mercato delle moto mostra una crescita contenuta. A settembre le immatricolazioni sono aumentate dell’1,64%, mentre nel cumulato dei primi nove mesi del 2026 la crescita è del 4,71%. Secondo AICMOTO, però, questi numeri descrivono un mercato sostanzialmente stagnante.

Quali sono le moto che stanno crescendo di più in Italia?

La crescita è concentrata soprattutto nel segmento delle adventure off-road, che nei primi nove mesi del 2026 registra un incremento del 22,21%. Al contrario, calano le moto on-road (-3,19%), le naked (-3,18%) e soprattutto le classic (-17,83%).

Perché gli scooter stanno guadagnando peso rispetto alle moto?

Secondo AICMOTO, gli scooter, in particolare quelli di piccola cilindrata, non vengono più acquistati esclusivamente per la mobilità urbana. Il loro utilizzo si è ampliato anche agli spostamenti extraurbani e al tempo libero, contribuendo a modificare la composizione del mercato.

Quanto pesa l’offerta cinese nel mercato delle moto?

L’offerta cinese sta assumendo un peso crescente soprattutto nel segmento adventure. Nei primi nove mesi del 2026, CFMoto 450MT, Voge Valico 625DSX e Voge Valico 800 Rally hanno totalizzato complessivamente 5.143 immatricolazioni, quasi quanto l’intera crescita del comparto moto rispetto al 2025.