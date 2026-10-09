Mercato moto elettriche in crescita: AICMOTO attiva l’Help Desk per i concessionari

I numeri del mercato italiano delle due ruote elettriche negli ultimi mesi registrano una forte corte crescita del segmento, con i veicoli a batteria che conquistano sempre più spazio. Un trend che emerge anche dalle elaborazioni di AICMOTO, l’associazione italiana dei concessionari moto, che nei primi nove mesi del 2026 hanno rilevato 14.975 immatricolazioni di veicoli elettrici delle categorie L, divise quasi a metà tra due e quattro ruote, con un calo complessivo di circa il 6% sul 2025.

Scooter e ciclomotori trainano la crescita dell’elettrico a due ruote

Le due componenti vanno però in direzione opposte. Nelle due ruote l’elettrico è in ascesa con 8.524 unità targate (+24,7%) ed una quota di mercato che passa dall’1,5% del primo trimestre 2026 al 3,65% di settembre. A trainare il segmento sono gli scooter urbani e i ciclomotori, dove quasi un veicolo su cinque è a batteria. Guardando ai quadricicli invece, qui l’elettrico è già maggioritario, con una rappresentanza del 62% sul totale delle immatricolazioni.

Le esigenza dei concessionari sull’elettrico

In questo scenario nel quale l’elettrico assume un ruolo sempre più importante nel mercato delle due ruote a motore, AICMOTO ha raccolto le esigenze avanzate dalla rete di concessionari, che sul tema chiedono principalmente tre cose: informazioni tempestive sugli incentivi, strumenti per accompagnare il cliente nelle valutazioni su autonomia e prezzo, supporto tecnico più strutturato. Sulla base di tali richieste AICMOTO ha attivato l’Help Desk Elettrico dedicato, nel quale ogni segnalazione viene presa in carico dal referente competente, con l’obiettivo di fornire un riscontro operativo al concessionario.

AICMOTO risponde con l’Help Desk dedicato

L’Help Desk Elettrico di AICMOTO è uno strumento concreto che assume ancora più rilevanza in questo momento storico, con una nuova tornata di incentivi prevista già a partire dall’inizio del 2027. “Il trend è positivo e il mercato sta rispondendo bene: l’elettrico inizia a vendersi anche indipendentemente dalla presenza di incentivi”, commenta Raffaele Papalia, Delegato Nazionale AICMOTO per lo Sviluppo della Mobilità Elettrica e l’Innovazione della Rete.

“Gli incentivi già definiti per i prossimi anni – spiega Papalia – rappresentano quindi un ulteriore acceleratore. Il ruolo della rete sarà sempre più centrale: prepararsi per tempo, conoscere bene il prodotto e saper guidare il cliente tra tecnologia, servizi e valore nel tempo diventa essenziale”.

Sul ruolo dell’Help Desk nella rete dei concessionari moto, Papalia afferma: “Autonomia, ricarica, batteria, assistenza, valore residuo e usato sono temi sui quali il cliente chiede risposte sempre più precise. L’Help Desk nasce per dare al dealer un punto a cui rivolgersi quando emerge un caso concreto e, allo stesso tempo, per aiutarci a capire quali esigenze ricorrono nella rete e su quali temi AICMOTO può costruire nuovi strumenti, servizi e momenti di approfondimento”.

Domande frequenti su mercato moto elettriche

Quanto cresce il mercato delle due ruote elettriche in Italia nel 2026?

Nei primi nove mesi del 2026, in Italia sono state immatricolate 8.524 due ruote elettriche, con una crescita del 24,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Aumenta anche la quota di mercato, che ha raggiunto il 3,65% a settembre, trainata soprattutto da scooter urbani e ciclomotori.

Quali veicoli elettrici sono più diffusi in Italia?

Tra le due ruote elettriche, scooter urbani e ciclomotori sono i segmenti che contribuiscono maggiormente alla crescita. Nei quadricicli, invece, l’elettrico rappresenta già il 62% delle immatricolazioni, confermando la diffusione della mobilità a batteria anche nelle quattro ruote leggere.

Quando arriveranno i nuovi incentivi per moto e scooter elettrici?

Una nuova tornata di incentivi è prevista a partire dall’inizio del 2027. Le agevolazioni potranno contribuire ad accelerare la diffusione dei veicoli elettrici, affiancando una domanda che, secondo AICMOTO, mostra segnali di crescita anche indipendentemente dagli incentivi.

Che cos’è l’Help Desk Elettrico di AICMOTO e a chi si rivolge?

L’Help Desk Elettrico di AICMOTO è un servizio rivolto ai concessionari di moto, pensato per supportarli nella gestione delle richieste dei clienti sui veicoli elettrici. Offre un punto di riferimento per questioni legate ad autonomia, ricarica, batterie, assistenza e valore residuo, contribuendo anche a individuare le esigenze più ricorrenti della rete.