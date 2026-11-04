KTM 450 e 250 SX-F Factory Edition 2027: tutte le novità

KTM punta ancora più in alto nel motocross svelando le nuove 450 SX-F Factory Edition e 250 SX-F Factory Edition 2027. Nate dall’esperienza in MXGP e AMA SMX della Casa austriaca, le due moto di nuova generazione, abbracciando le tre parole d’ordine “Ride, Power, Compete” che sono un mantra per KTM, introducono una serie di novità e aggiornamenti profondi che riguardano telaio, motore, sospensioni, ergonomia ed elettronica, con soluzioni tecniche destinate a definire il futuro della gamma SX-F.

Ciclistica all’insegna della riduzione di peso

Le nuove KTM 450 e 250 SX-F Factory Edition adottano un telaio più leggero e ridisegnato, con nuove geometrie, nuovo cannotto di sterzo e nuovi punti di fissaggio motore. Con un evoluzione migliorativa intervenuta per sottrazione, le nuove moto di KTM hanno perso peso incrementando la loro precisione. Alla maggiore leggerezza contribuisce anche il telaietto posteriore in alluminio, il più leggero mai montato su una moto da cross di serie, al quale si affianca la piastra di sterzo CNC che permette di regolare l’interasse. Tra la novità debutta anche la forcella WP XACT a cartuccia chiusa, mentre il profilo della moto è ora più slanciato, garantendo più spazio per le gambe, oltre a una nuova sella e alle pedane ridisegnate.

Il motore della 250 cambia pelle

A livello meccanico la KTM 250 SX-F Factory Edition riceve l’evoluzione più marcato con l’introduzione di diverse novità per il motore, che sale di 2,3 mm nel telaio, ed è ora dotato di corpo farfallato ovale, condotti rivisti, iniettore top-feed, nuova distribuzione, compressione a 15,5:1 e limitatore a 14.500 giri/min. La nuova 450 SX-F Factory Edition, spinta da un motore da 63,8 CV di potenza a 52 Nm di coppia, promette un erogazione più lineare. Entrambe le moto adottano un nuovo scarico, una trasmissione più leggera e una centralina ECU di ultima generazione con mappature per singola marcia, utili anche all’efficacia del quickshifter.

Pronte per la competizione

Le nuove KTM 450 SX-F Factory Edition e 250 SX-F Factory Edition sono dotata di componentistica premium, che include cerchi Excel, manubrio Neken più leggero a due posizioni, nuove pastiglie Brembo per una risposta di frenata più progressiva. Ulteriori novità sono il nuovo contaore più accessibile, un sistema di raffreddamento ottimizzato, un airbox riprogettato e un nuovo impianto di scarico, garantendo interventi di manutenzione ai box ancora più rapidi.

Disponibilità e prezzi

Le nuove moto arriveranno nelle concessionarie KTM da novembre 2026, con prezzi di 13.390 euro per la KTM 450 SX-F Factory Edition e di 12.690 euro per la KTM 250 SX-F Factory Edition.

Domande frequenti sulle nuove KTM SX-F Factory Edition 2027

Quando arrivano nelle concessionarie le nuove KTM 450 e 250 SX-F Factory Edition 2027?

Le nuove KTM 450 SX-F Factory Edition e 250 SX-F Factory Edition 2027 saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali a partire da novembre 2026.

Quanto costano le KTM 450 e 250 SX-F Factory Edition 2027?

I prezzi di listino sono di 13.390 euro per la KTM 450 SX-F Factory Edition 2027 e di 12.690 euro per la KTM 250 SX-F Factory Edition 2027.

Quali sono le principali novità delle KTM SX-F Factory Edition 2027?

Le nuove moto introducono un telaio ridisegnato e più leggero, nuove geometrie, un telaietto posteriore in alluminio, forcella WP XACT a cartuccia chiusa e aggiornamenti all’ergonomia. Cambiano anche l’elettronica e diversi componenti meccanici, con un’importante evoluzione del motore della 250 SX-F.

Qual è la differenza tra la KTM 450 SX-F e la 250 SX-F Factory Edition 2027?

La differenza principale riguarda la cilindrata e le caratteristiche del motore. La 450 SX-F Factory Edition punta su una maggiore disponibilità di potenza e coppia, con un propulsore da 63,8 CV e 52 Nm, mentre la 250 SX-F Factory Edition riceve un profondo aggiornamento tecnico al motore, con nuove soluzioni per aspirazione, distribuzione e alimentazione.