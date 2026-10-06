Kawasaki Ninja ZX-10R 2027: arriva la nuova livrea total black

Sulla scia del successo di una moto che ha saputo conquistare sette titolo nel Mondiale Superbike, Kawasaki rilancia la ZX-10R, supersportiva di punta della Casa giapponese, con una novità che farà falici i fan del lato più oscuro e tenebroso di una moto capace di incutere timore e soggezione sin dalla prima accelerazione. La Kawasaki ZX-10R 2027 arriva anche in livrea “total black” che si concretizza nella combinazione cromatica Metallic Flat Spark Back/Metallic Spark Black, che affianca la storica colorazione Lime Green/Blue 24.

Aerodinamica da top

La Kawasaki Ninja ZX-10R conferma il suo orientamento totale alla ricerca delle migliori performance, a partire da quelle aerodinamiche con le winglet integrate nella carenatura che rimangono al centro dell’evoluzione della supersportiva. Queste piccole appendici funzionano come le ali rovesciate di un aereo, contribuendo a spingere la moto a terra, garantendo un maggiore carico aerodinamico alle alte velocità, più stabilità dell’avantreno e più precisione di guida in pista.

Anche il comparto ciclistico è pensato per esaltare le prestazioni con la forcella BFF e l’ammortizzatore BFRC lite che dispongono di tarature ottimizzate per la guida sportiva, con un trasferimento dei carichi più efficace tra i due assi. L’impianto frenante si affida a due pinze monoblocco Brembo M50 su dischi da 330 mm, con pompa radiale dedicata.

Pacchetto Kawasaki Rider Technology

La nuova Ninja ZX-10R dispone anche di un avanzata e completa dotazione elettronica con la presenza del pacchetto Kawasaki Rider Technology che comprende controllo di trazione S-KTRC, gestione KCMF in curva, launch control (KLCM), frenata integrata (KIBS), freno motore regolabile, power mode, quickshifter bidirezionale e cruise control. Sul fronte della connettività la moto “dialoga” con l’app Rideology The App Motorcycle” che permette di gestire tramite smartphone diverse funzionalità come dati del veicolo, registro di guida, navigazione turn-by-turn e comandi vocali.

Kawasaki Ninja ZX-10RR: l’esclusiva da 500 unità

Per chi vuole alzare ulteriormente l’asticella, sia delle prestazioni che dell’esclusività, c’è la nuova Kawasaki ZX-10RR, prodotta in soli 500 esemplari in tutto il mondo e disponile solo nella colorazione Lime Green. In questa variante la moto ha un’attitudine racing ancora più marcata, con ogni grammo messo al servizio del cronometro per giri in pista ancora più veloci, anche grazie alla presenza di bielle Pankl in titanio, pistoni alleggeriti, steli forcella rivestiti in titanio, taratura specifica del posteriore e tubi freno in treccia d’accio all’anteriore.

Domande frequenti su Kawasaki Ninja ZX-10R 2027

Quali sono le novità della Kawasaki Ninja ZX-10R 2027?

La principale novità della Kawasaki Ninja ZX-10R 2027 è la nuova livrea Metallic Flat Spark Black/Metallic Spark Black, che affianca la tradizionale colorazione Lime Green/Blue 24. La supersportiva conferma inoltre il suo pacchetto aerodinamico con winglet integrate, la ciclistica evoluta e una completa dotazione elettronica.

La Kawasaki ZX-10R 2027 è adatta alla guida in pista?

Sì. La Ninja ZX-10R è progettata per offrire elevate prestazioni in circuito, grazie alle winglet aerodinamiche, alle sospensioni Showa BFF e BFRC lite, ai freni Brembo M50 e a un’elettronica pensata per ottimizzare controllo e prestazioni nella guida sportiva.

Che differenza c’è tra Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR?

La ZX-10RR rappresenta la versione più esclusiva e orientata alla pista. È prodotta in soli 500 esemplari e dispone di componenti specifici come bielle Pankl in titanio, pistoni alleggeriti, steli della forcella rivestiti in titanio e una taratura dedicata del retrotreno.

Quante Kawasaki Ninja ZX-10RR 2027 saranno prodotte?

La Kawasaki Ninja ZX-10RR 2027 sarà prodotta in 500 esemplari complessivi per il mercato mondiale e sarà disponibile esclusivamente nella colorazione Lime Green.