Dopo il debutto a EICMA 2026, Kawasaki svela nuovi dettagli sulla KLE650, la nuova adventure della famiglia KLE che si fa così scoprire ancora più approfonditamente, ampliando il ventagli di informazioni disponibili relative a caratteristiche, dotazioni e prezzi, in vista dell’arrivo sul mercato italiano previsto per l’inizio dell’anno prossimo.

La nuova KLE650 è spinta dal motore di media cilindrata di nuova generazione, sviluppato sulla base del collaudato bicilindrico parallelo Kawasaki da 649 cc raffreddato a liquido, con aspirazione e scarico rivisti per garantire coppia ai bassi e medi regimi e allungo ai regimi alti. Il propulsore della nuova media adventure sviluppa 70 CV a 8.600 giri/min. e 64 Nm di coppia massima a 6.700 giri/min.

Ciclistica pronta per ogni terreno

La Kawasaki KL650 2027 è costruita su un compatto telaio a traliccio, a cui si affiancano ruote a raggi da 21 e 17 pollici e sospensioni a lunga escursione (210 mm all’anteriore, 196 mm al posteriore). La moto monta pneumatici Dunlop Trailmax Mixtour, mentre la frenata si affisa a due dischi anteriori da 300 mm e uno posteriore da 230 mm, con ABS disinseribile per il fuoristrada. La nuova KLE650 è dotata di sella con altezza da terra di 870 mm (a richiesta c’è anche la versione ribassata di 30 mm), garantendo una luce a terra di 190 mm e un peso complessivo a secco di 191 kg.

Un po’ stradale, un po’ motocross

Grazie al manubrio largo e avanzato, a cui si affianca il parabrezza in stile rally regolabile su tre altezze, il pilota beneficia del massimo controllo sia seduto che in piedi, mentre a livello estetico la moto combina linee da stradale e richiami alla famiglia KX da motocross. Per quanto riguarda la dotazione elettronica, la nuova Kawasaki KLE650 dispone di strumentazione con schermo LCD da 5 pollici, controllo di trazione KTRC e cruise control elettronico di serie.

C’è anche la versione SE

Alla versione di base della nuova Kawasaki KLE650 si affianca la versione SE che conferma una orientamento più spiccato al touring. La Kawasaki KLE650 SE 2027 arricchisce la dotazione di serie con presa USB-C nel cockpit, parabrezza più ampio, paramani rinforzati su manubrio fat-bar D.I.D in alluminio, grande piastra paramotore, pneumatici tubeless e quickshifter KQS bidirezionale. Inoltre la SE dispone di display TFT da 5 pollici che, collegato all’app Rideology di Kawasaki, permette di visualizzare sullo schermo la navigazione turn-by-turn e di accedere alle funzionalità “Vehicle Info”, “Riding Log” e “Voice Command”.

Prezzi da 8.290 euro, arriva a febbraio 2027

La Kawasaki KLE650 2027, che può essere arricchita con numerosi accessori originali che comprendono un sistema di valigie che comprende borse laterali e top case, viene proposta in tre allestimenti: Rally, Adventure Tourer e Topcase. Disponibile sul mercato italiano da febbraio 2027, la nuova Kawasaki KLE650 ha un prezzo di 8.290 euro, mentre la versione KLE650 SE costa 9.790 euro.

Quanto costa la nuova Kawasaki KLE650 2027?

La nuova Kawasaki KLE650 2027 ha un prezzo di partenza di 8.290 euro nella versione standard. La più accessoriata KLE650 SE viene invece proposta a 9.790 euro.

Quando arriva in Italia la Kawasaki KLE650 2027?

La nuova adventure Kawasaki sarà disponibile sul mercato italiano a partire da febbraio 2027, dopo il debutto ufficiale a EICMA 2026.

Che motore monta la nuova Kawasaki KLE650?

La Kawasaki KLE650 2027 è equipaggiata con un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 649 cc, capace di sviluppare 70 CV a 8.600 giri/min e una coppia massima di 64 Nm a 6.700 giri/min.

Quali sono le differenze tra Kawasaki KLE650 e KLE650 SE?

La versione SE si distingue per una dotazione più ricca e orientata al turismo. Rispetto alla versione standard aggiunge, tra le altre cose, display TFT da 5 pollici con connettività Rideology, quickshifter bidirezionale, parabrezza maggiorato, paramani rinforzati, presa USB-C, piastra paramotore e pneumatici tubeless.