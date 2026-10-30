Kawasaki introduce la garanzia di 6 anni su tutte le nuove moto stradali

Kawasaki alza l’asticella dell’affidabilità introduce una nuova garanzia di 6 anni a copertura dei difetti di fabbricazione, che riguarda tutte le moto nuove della gamma stradale acquistate presso i concessionari ufficiali Kawasaki in Europa. In questo modo il costruttore giapponese dà un ulteriore dimostrazione della fiducia riposta nella qualità e nelle durata delle proprie moto.

Due anni in più rispetto all’attuale garanzia

La nuova garanzia Kawasaki di 6 anni, che sostituisce l’attuale copertura di 4 anni, estendendone la durata dal 50%, viene applicata sia a tutti i nuovi modelli 2027 in arrivo, sia alle motociclette nuova già presenti nei concessionari europei del costruttore giapponese e non ancora registraste ai fini della garanzia.

Il nuovo programma di garanzia di Kawasaki sarà in vigore nelle filiali italiane a partire dal 1° novembre 2026, concretizzando un’evoluzione dell’attuale programma di garanzia del costruttore che punta così a incrementare ulteriormente soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, fornendo loro maggiore tranquillità.

Fiducia nel rapporto coi clienti

Un aspetto, quello della soddisfazione dei propri clienti, che per la Casa giapponese rappresenta una priorità come spiega Shigemi Tanaka, Managing Director di Kawasaki Motors Europe, commentando l’introduzione del nuovo programma di garanzia: “I dati del nostro servizio clienti indicano che la grande maggioranza dei proprietari, con ogni probabilità, non avrà mai bisogno di ricorrere alla garanzia Kawasaki. Tuttavia, qualora avessero bisogno di supporto o assistenza, è rassicurante sapere che potranno rivolgersi a noi non soltanto nei giorni, nelle settimane, nei mesi o nell’anno successivi all’acquisto, ma per ben sei anni. Questo programma aggiornato testimonia pienamente la nostra fiducia nella qualità e nella durata dei prodotti commercializzati dai nostri concessionari ufficiali europei”.

Domande frequenti su garanzia Kawasaki

Quanto dura la nuova garanzia Kawasaki?

La nuova garanzia Kawasaki ha una durata di 6 anni, rispetto ai precedenti 4 anni. La copertura riguarda i difetti di fabbricazione e rappresenta un’estensione del 50% rispetto al programma precedente.

Da quando entra in vigore la garanzia Kawasaki di 6 anni?

In Italia la nuova garanzia Kawasaki sarà attiva dal 1° novembre 2026. Il programma riguarda sia i nuovi modelli 2027 sia le moto nuove già presenti presso i concessionari ufficiali europei, purché non siano ancora state registrate ai fini della garanzia.

Quali moto Kawasaki sono coperte dalla garanzia di 6 anni?

La nuova copertura interessa tutte le motociclette nuove della gamma stradale Kawasaki acquistate presso i concessionari ufficiali in Europa. Sono quindi comprese le nuove moto dei modelli 2027 e quelle già disponibili in concessionaria che rispettano i requisiti previsti.

La nuova garanzia Kawasaki sostituisce quella precedente di 4 anni?

Sì, il nuovo programma sostituisce l’attuale garanzia di 4 anni, portando la copertura a 6 anni. L’obiettivo è offrire maggiore tranquillità ai motociclisti e rafforzare la fiducia nella qualità e nell’affidabilità delle moto Kawasaki.