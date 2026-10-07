Honda Rebel 2027, arriva l’E-Clutch sulla CMX500: novità anche per Gold Wing

Importanti novità in arrivo per due nomi storici della gamma Honda, come Rebel e Gold Wing, moto accomunate da un’anima da viaggiatrice e dalla vocazione per le lunghe distanze, che si rinnovano con il lancio del model year 2027. Un aggiornamento che, in particolar modo per la Honda Rabel, non si limita all’estetica, ma prevede anche significative novità sul fronte dei contenuti e delle dotazioni.

Honde CMX500 Rebel 2027 con E-Clutch e nuovo display TFT tondo

Evoluzione tecnica che coinvolge principalmente la piccola della gamma, la Honda CMX500 Rebel che dal debutto nel 2017 in Europa ha conquistato uno spazio sempre più importante sul mercato del Vecchio Continente, affermandosi dal 2021 come la custom più venduta a livello europeo. Per il model year 2027, la Rebel 500 si arricchisce della frizione a gestione elettronica Honda E-Clutch, un’innovativa soluzione tecnica che agevola la guida, rendendo i viaggi in moto più rilassati. Sulla moto debutta anche il nuovo display TFT circolare a colori da 3,5 pollici e il blocchetto comandi sinistro ridisegnato e reso più intuitivo.

Sul mercato italiano, la nuova Honda CMX500 Rebel è proposta nel nuovo colore Mat Fresco Brown che si affianca all’aggiornato Mat Gunpowder Black Metallic, con quest’ultimo che ritroviamo come tinta esclusiva per la CMX500 Rebel Plus che abbina i cerchi color bronzo.

Honda Rebel 1100 2027: nuove colorazioni

La sorella maggiore, la Honda Rebel 1100, conferma le caratteristiche tecniche e meccaniche di una gamma che negli ultimi sei anni ha superato le 16.500 unità vendute in Europa. Ad aggiornarsi è l’estetica delle Rebel di grossa cilindrata, con nuove colorazioni ad esaltarne ancor di più l’indole bobber. Per il 2027 la nuova CMX1100 DCT si propone con la nuova livrea Iridium Gray Metallic, la CMX1100T DCT è invece disponibile in tinta Mat Beta Silver Metallic, con quest’ultima a vestire anche la CMX1100 S.E. DCT che si distingue per i cerchi bronzo.

Nuovo look per la Honda Gold Wing

Una ventata di novità cromatiche arriva pure sulla Gold Wing, con l’ammiraglia Luxury Touring della Casa giapponese che riceve nuove colorazioni per il model year 2027, scelte per sottolinearne l’eleganza senza tempo. La Honda GL1800 Gold Wing, senza top box e con cambio DCT a 7 rapporti e Walking Mode, si presenta con un tenebroso look total black grazie alla colorazione Gunmental Black Metallic. La Honda GL1800 Gold Wing Tour DCT/Airbag, completa di top box, airbag e HSTC, è disponibile in tre nuove colorazioni: Iridium Gray Metallic, Graphite Black e Allumage Blue Metallic.

Con il nuovo model year, Honda punta a prolungare il successo della Gold Wing, che da oltre cinquant’anni rappresenta il vertice della gamma Honda, nonché protagonista di innovazioni decisive per le moto di Honda come la sospensione anteriore a doppio braccio oscillante e il primo airbag al mondo su una moto, nel 2006. Forte degli oltre 15.000 esemplari venduti in Europa negli ultimi dieci anni, la Honda Gold Wing resta un punto di riferimento per chi i motociclisti che vivono il viaggio come una filosofia di vita.

Domande frequenti su Honda Rebel e Gold Wing 2027

Quali sono le novità della Honda Rebel 500 2027?

La Honda CMX500 Rebel 2027 introduce la frizione elettronica Honda E-Clutch, il nuovo display TFT circolare a colori da 3,5 pollici e un blocchetto comandi sinistro ridisegnato. Arrivano inoltre nuove colorazioni.

La Honda Rebel 1100 cambia per il 2027?

Per il model year 2027 la Honda Rebel 1100 conferma le caratteristiche tecniche e meccaniche, mentre le principali novità riguardano le colorazioni delle diverse versioni della gamma.

Quali sono le novità della Honda Gold Wing 2027?

La Honda Gold Wing 2027 si aggiorna principalmente nelle colorazioni. La GL1800 Gold Wing e la Gold Wing Tour DCT/Airbag ricevono nuove tinte che ne rinnovano l’aspetto senza modificare le caratteristiche principali dei modelli.

Cos’è l’Honda E-Clutch della Rebel 500?

L’Honda E-Clutch è un sistema di gestione elettronica della frizione che facilita la guida, rendendo più semplici e rilassate le operazioni durante la marcia, particolarmente utile anche nei viaggi e nella guida quotidiana.