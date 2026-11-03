Honda: quante novità per EICMA 2026, dall’Africa Twin alla V3R 900

EICMA 2026 ha aperto i battenti alla stampa e da giovedì sarà aperto al pubblico, per poter vedere dal vivo tutte le novità a due ruote per l’anno prossimo. Tra i marchi con maggiori proposte c’è Honda, che ha portato all’appuntamento milanese nuovi modelli in tante categorie. A partire dall’evoluzione di due famiglie storiche come Africa Twin e Fireblade, ma anche il debutto dello scooter ADV125 nella famiglia Adventure o la versione definitiva della V3R E-Compressor.

Tre novità per l’Africa Twin 2027

La CRF1150L Africa Twin presenta una gamma completamente rinnovata per il 2027 ed è articolata su tre diversi modelli: Africa Twin, Adventure Sports ed Enduro Sports. Tutte e tre le versioni adottano un aggiornamento del motore bicilindrico parallelo da 1.131 cc, con un aumento del 16,5% della potenza massima e del 7% della coppia ed un lavoro principalmente sulla risposta ai medi regimi. Inoltre, sono stati introdotti un telaio aggiornato, un forcellone alleggerito, una posizione di guida rivista e un baricentro più basso, oltre al nuovo display touchscreen da 7 pollici.

L’Africa Twin Adventure Sports si distingue per l’introduzione del Sensing Ride, un nuovo sistema radar che integra funzioni avanzate di assistenza alla guida. La tecnologia lavora in sinergia con il cambio a doppia frizione DCT ed è affiancata da ulteriori aggiornamenti elettronici. La Enduro Sports, invece, propone una vocazione ancora più estrema al fuoristrada, grazie alla presenza di un parafango anteriore alto, un’ergonomia dedicata, una nuova sella, maggiore luce a terra ed escursioni delle sospensioni maggiorate. Oltre a nuovi riding mode specifici.

La supersportiva Fireblade si evolve

Anche la supersportiva della casa giapponese si evolve: stiamo parlando della CBR1000RR-R Fireblade, che propone nuove soluzioni soprattutto per la ciclistica. In particolare, sono presenti un nuovo telaio, un nuovo forcellone, geometrie riviste e un’aerodinamica più efficiente. Cambia anche la triangolazione ergonomica del pilota, mentre diversi interventi hanno permesso di contenere il peso, tra cui l’introduzione di nuovi cerchi e di un serbatoio in titanio.

All’appuntamento milanese debutta inoltre la nuova versione HRC Works Edition, la variante più estrema e orientata alla pista. Si distingue per la configurazione monoposto e per l’impiego di elementi specifici in fibra di carbonio, comprese le nuove appendici aerodinamiche con doppio profilo alare, progettate per incrementare l’efficacia e il carico aerodinamico.

La V3R 900 E-Compressor in versione definitiva

Tra i modelli più attesi di EICMA 2026 c’è la versione definitiva della V3R 900 E-Compressor, destinata alla produzione in serie. L’identità stilistica conferma le linee muscolose e l’architettura asimmetrica della sovrastruttura, mentre propone il serbatoio e l’impianto di scarico in titanio. Debutta anche l’ultima evoluzione della connettività Honda RoadSync, con un’interfaccia grafica più intuitiva e nuove funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale, compresi i comandi vocali che consentono al pilota di interagire con il sistema durante la guida.

A livello tecnico, la moto è equipaggiata con il compressore elettrico, una tecnologia che permette di regolare la sovralimentazione indipendentemente dal regime del motore. Secondo Honda, il risultato è una risposta immediata già ai bassi regimi e prestazioni paragonabili a quelle di un propulsore da circa 1.200 cc, pur partendo da una cilindrata di 900 cc. Non sono ancora state annunciate le tempistiche di produzione, né ovviamente i prezzi.

Lo scooter ADV125 e le altre novità

Ma per il pubblico più ampio, una delle novità principali è il nuovo ADV125. Questo modello porta nel segmento degli scooter 125 lo stile ispirato ai SUV, come già visto su X-ADV, dedicata anche ai possessori di patente A1. La posizione di guida rialzata, le sospensioni a lunga escursione, la generosa altezza da terra e gli pneumatici semitassellati sono pensati per affrontare con maggiore disinvoltura anche fondi stradali non perfettamente regolari. Il motore è il monocilindrico eSP+ da 125 cc e non manca la tecnologia, con il nuovo display TFT a colori da 5 pollici.

Per chiudere con le nuove proposte targate Honda ad EICMA 2026, troviamo la CBR500R Four e la CMX500 Rebel. La prima è una sportiva di media cilindrata, che recupera la tradizione della casa giapponese nei motori a quattro cilindri in linea ed è equipaggiata con il sistema E-Clutch, per gestire la frizione in modo più pratico. Una tecnologia adottata anche sul secondo modello, mentre la CBR600RR aggiornata introduce un impianto frenante migliorato, un nuovo display TFT a colori e un frontale ridisegnato. Un nuovo schermo TFT per lo scooter SH350i.

Quali sono le principali novità Honda presentate a EICMA 2026?

Honda ha portato a Milano l’evoluzione delle famiglie Africa Twin e Fireblade, la versione definitiva della V3R 900 E-Compressor e il nuovo scooter ADV125. Tra le altre proposte figurano la CBR500R Four, la CMX500 Rebel, la CBR600RR aggiornata e lo SH350i con nuovo display TFT.

Come cambia la Honda Africa Twin per il 2027?

La gamma CRF1150L Africa Twin si articola in tre versioni: Africa Twin, Adventure Sports ed Enduro Sports. Tutte adottano il bicilindrico parallelo da 1.131 cc, con un incremento del 16,5% della potenza massima e del 7% della coppia. Arrivano anche un telaio aggiornato e un display touchscreen da 7 pollici.

Quali sono le novità della Fireblade?

La CBR1000RR-R Fireblade introduce un nuovo telaio, un forcellone aggiornato, geometrie riviste e un’aerodinamica più efficiente. Debutta anche la HRC Works Edition, con configurazione monoposto, componenti in fibra di carbonio e appendici aerodinamiche con doppio profilo alare.

Cosa rende particolare la V3R 900 E-Compressor?

La moto utilizza un compressore elettrico che regola la sovralimentazione indipendentemente dal regime del motore. Secondo Honda, offre una risposta immediata ai bassi regimi e prestazioni paragonabili a quelle di un motore da circa 1.200 cc, pur avendo una cilindrata di 900 cc.

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