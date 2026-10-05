Honda domina il mercato moto e scooter: 74.155 immatricolazioni nei primi nove mesi 2026

Il mercato italiano delle due ruote continua a premiare Honda, con la Casa giapponese che si conferma leader delle vendite nei primi nove mesi del 2026 con oltre 74.000 unità immatricolate nel nostro Paese. Al 30 settembre la Casa giapponese ha registrato 74.155 immatricolazioni, pari ad una quota del 23,7%, ovvero quasi un quarto dell’intero mercato motociclistico italiano.

Un dominio quello di Honda che si concretizza su più segmenti, con il marchio nipponico che è primo sia nelle moto, con 16.142 unità targate e il 13,4% di quota, sia negli scooter, con 58.013 mezzi immatricolati e una quota superiore al 30%. Andando indietro di un paio d’anni, emerge chiaramente la crescita di Honda che, rispetto a inizio ottobre 2024, ha visto i suoi volumi su mercato italiano crescere di circa 10.700 unità, quasi il 17%, sottolineando la completezza di una gamma di successo con diversi modelli in grado di affermarsi tra i più venduti sia tra le moto che tra gli scooter.

Trasalp leader, Africa Twin in crescita

Le soddisfazioni per Honda arrivano da più parti, a cominciare dalla Transalp che si afferma come moto più vendute nel segmento Mid On-Off con 2.619 immatricolazioni nell’anno, con oltre 450 unità in più del secondo modello più venduto. Altra protagonista di successo del marchio nel mondo Adventure, habitat naturale di Honda, è l’Africa Twin che registra ben 2.846 unità immatricolate in Italia nei primi nove mesi dell’anno, segnando un incremento del 21,4% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2025. Un’accoppiata vince che, grazie alle loro 5.645 immatricolazioni complessive, confermando il ruolo di assoluta protagonista di Honda nel mondo Adventure.

La trasversalità di una gamma che funziona

Risultati positivi per il costruttore giapponese arrivano anche dal segmento Touring, con la Honda NT1100 che nei primi nove mesi dell’anno ha totalizzato 469 immatricolazioni. Debutto promettente poi per la Sport Tourer CB1000GT che ha registrato 232 unità vendute, di cui 90 a settembre. Ottima performance per la CBR600RR con volumi più che raddoppiati rispetto a un anno fa: 611 unità, +127%. Bene anche altri modelli di Honda: GB350S con 1.415 immatricolazioni, NC750X con 1.839 unità e CB750 Hornet con 1.116 mezzi targati.

X-ADV: formula vincente

Una grande conferma per Honda è rappresentato dai numeri della X-ADV che, con 5.885 immatricolazioni nei primi nove mesi dell’anno, è leader assoluto del segmento con quasi 1.200 unità di vantaggio sul secondo modello più venduto, consolidando una posizione che la vede davanti a tutti ininterrottamente dal 2024. Al suo fianco, altro grande protagonista dell’exploit commerciale del brand è Honda ADV350 che arriva a 5.396 unità immatricolate nel periodo gennaio-settembre 2026.

Gamma SH regina della città

Anche sul fronte della mobilità urbana Honda registra risultati importanti, con la gamma scooter capace di continuare a presidiare con continuità i vertici del mercato italiano. La famiglia SH ha totalizzato 35.254 immatricolazioni nei primi nove mesi dell’anno, ovvero oltre 6.200 in più rispetto al 2024, con un +21% nel giro di due ani. Leader assoluto è l’SH125i con 16.658 unità, oltre 10.300 veicoli in più rispetto al secondo modello più venduto nel suo segmento. Un dominio totale che emerge anche nelle altre cilindrate, con la Honda SH150i che registra nel 2026 8.465 unità, più di 3.100 oltre la seconda, mentre l’SH350i ha immesso sul mercato 10.131 mezzi, quasi 6.200 in più rispetto alla prima inseguitrice. A queste si aggiunge la SH Mode 125, che con le sue 4.025 unità immatricolate rafforza ulteriormente la presenza della gamma SH di Honda sul mercato italiano.

Domande frequenti su modelli Honda più venduti in Italia

Quante Honda sono state immatricolate in Italia nei primi nove mesi del 2026?

Da gennaio a settembre 2026 Honda ha registrato 74.155 immatricolazioni in Italia, raggiungendo una quota di mercato del 23,7% e confermandosi leader nel mercato delle due ruote.

Quali sono le Honda più vendute in Italia nel 2026?

Tra i modelli Honda con le migliori performance nei primi nove mesi del 2026 spiccano l’SH125i con 16.658 immatricolazioni, l’SH350i con 10.131, l’SH150i con 8.465, l’X-ADV con 5.885 e l’ADV350 con 5.396 unità.

Quanto ha venduto Honda nel segmento scooter?

Honda è leader anche nel mercato degli scooter: nei primi nove mesi del 2026 ha immatricolato 58.013 unità, pari a una quota superiore al 30% del segmento.

Quali sono le Honda più vendute tra le moto?

Nel segmento moto Honda ha totalizzato 16.142 immatricolazioni nei primi nove mesi del 2026, con una quota del 13,4%. Tra i modelli più significativi ci sono Africa Twin, Transalp, NC750X, CB750 Hornet, GB350S e CBR600RR.