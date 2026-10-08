Honda CB1000F, la nuova naked retrò ispirata alla mitica CB750 di Freddie Spencer

Spesso in casa Honda c’è un filo rosso che lega tradizione e innovazione, come nel caso della progettazione della CB1000F, moto ispirata al periodo fine anni ’70 e inizio anni ’80 che richiama alcuni dei modelli più iconici della Casa giapponese. La nuova Honda CB1000F ci porta dritti al 1981, quando Freddie Spencer debuttò nell’AMA Superbike con la CB750. All’epoca Takayuki Haramoto era ancora un bambino ed è oggi è lui, che riveste il ruolo di Project Leader Honda e che in passato ha guidato lo sviluppo di CB750 Hornet e XL750 Transalp, la mente progettuale della CB1000F, roadster dal forte sapore retrò che si spira proprio alla moto di “Fast Freddie”, come era soprannominato Spencer.

Più di un’operazione nostalgia

Come un vecchio brano musicale rimasto nel cuore di tutti, che viene riarrangiato con strumenti moderni, riproducendo la stessa melodia, ma con un suono diverso e moderno. Questo è un po’ l’immaginario che Honda descrive per far capire cosa rappresenta la CB1000F, che sotto la linea stilistica anni ’80 si affida alla spinta di un motore derivato dalla Fireblade, affiancato da telaio moderno, sospensioni evolute e un’ampia ed avanzata dotazione elettronica. “Replicare fedelmente la CB750/900F non era il nostro obiettivo principale”, chiarisce Haramoto-san, che descrive la CB1000F come una naked giapponese essenziale e versatile, adatta a ogni occasione.

Lo spirito del Bol d’Or

Il riferimento stilistico della nuova Honda CB1000F è la famiglia di CB nate nel segno della gara di endurance francese, quindi café racer con un motore potente e un DNA da competizione. Il tratto distintivo è il one-line design, una forma unica e continua dal serbatoio al codino, con superfici pulite e volumi semplici. Il progetto di questa moto nasce dal contrasto tra un avantreno possente e compatto e un retrotreno leggero e versatile, a cui affiancare la presenza di una grossa cilindrata e la facilità di guida tipica delle CB.

La sfida tecnica

Rifare il look di un mito e riprendere gli stilemi delle “F” di quasi cinquant’anni fa ha richiesto molto più di un colpo di matita. Quelle moto di diversi decenni fa avevano telaio a doppia culla, aspirazione orizzontale ed elettronica ridotta all’osso, mentre la nuova Honda CB1000F adotta telaio a diamante e aspirazione downdraft. Mentre l’estetica può essere replicata, tutto ciò che c’è dietro di essa va ripensata. Nella progettazione della CB1000F, la Casa giapponese spiega che la sfida più impegnativa in termini di design è stata quella relativa alla configurazione stilistica del serbatoio, il dettaglio maggiormente distintivo della Honda F.

L’uomo dietro il progetto

Haramoto-san, che ha un background da ingegnere più che da designer, deve la sua passione per le due ruote alla Monkey del padre. Una passione che ha dato il là a quelle che sarebbe poi diventata la sua carriera di successo in Honda dove, dopo aver messo la firma sullo sviluppo CB750 Hornet e Transalp 2023, ha realizzato da progettista la CB1000F, una moto che è molto più del semplice ritorno di un nome storico, ma che rappresenta un ponte tra due epoche che parlano lo stesso linguaggio della passione motociclistica.

Domande frequenti su Honda CB1000F

A quale moto si ispira la Honda CB1000F?

La Honda CB1000F si ispira alle storiche CB degli anni ’70 e ’80, in particolare alla CB750 e alla CB900F. Il progetto richiama anche la CB750 utilizzata da Freddie Spencer nel suo debutto nell’AMA Superbike nel 1981.

La Honda CB1000F è una replica della CB750?

No. Honda non ha voluto realizzare una replica moderna della CB750/900F, ma una naked contemporanea che riprende alcuni elementi stilistici delle moto del passato. Sotto il design retrò, infatti, la CB1000F adotta una piattaforma tecnica moderna, con telaio a diamante, elettronica evoluta e un motore derivato dalla Fireblade.

Chi ha progettato la Honda CB1000F?

Il progetto della Honda CB1000F è stato guidato da Takayuki Haramoto, Project Leader Honda, già coinvolto nello sviluppo della CB750 Hornet e della XL750 Transalp. La sua idea è stata quella di creare un ponte tra lo stile delle CB storiche e una moderna naked giapponese versatile.

Qual è l’ispirazione stilistica della Honda CB1000F?

La CB1000F riprende gli stilemi delle Honda CB legate alla tradizione delle gare di endurance, in particolare al mondo del Bol d’Or. Tra gli elementi caratteristici ci sono il serbatoio, il design “one-line” che collega la parte anteriore al codino e il contrasto tra l’avantreno compatto e il retrotreno più leggero.